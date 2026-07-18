Fútbol-Por qué Argentina es el villano favorito del Mundial

Por Natalia Siniawski

18 de julio (Reuters) – Para algunos fanáticos que siguen esta Copa del Mundo, el cálculo ha sido simple: apoyar a quien juegue contra Argentina. A lo largo del torneo, eso ha significado vestir el verde de Argelia, el azul de Cabo Verde o el rojo de Suiza. Incluso la a menudo difamada Inglaterra recibió un impulso en las promesas de apoyo en las redes sociales globales la semana pasada antes de su choque de semifinales. Y en la final del domingo, puede significar ponerse una camiseta roja de España.

Argentina es una de las selecciones nacionales más exitosas y reconocibles del fútbol, ​​pero también una de las más polarizadoras. Desde el desafío de Diego Maradona hasta la celebridad mundial de Lionel Messi, la Albiceleste ha inspirado durante mucho tiempo devoción en casa y en el extranjero, junto con la irritación, la envidia y el resentimiento de sus rivales.

LA LEYENDA MARADONA

La identidad futbolística de Argentina ha sido moldeada por jugadores individuales extraordinarios de fama mundial. Maradona proporcionó a Argentina su mito deportivo más desafiante, llevando al país al título de la Copa del Mundo de 1986. Sus dos goles contra Inglaterra en los cuartos de final (la infame “Mano de Dios” y “una racha en solitario que más tarde fue votada como “Gol del Siglo”) siguen siendo fundamentales para la narrativa del fútbol argentino.

El recuerdo del gol de la “Mano” de Dios todavía duele a muchos fanáticos ingleses, mientras que los argentinos a menudo lo ven como parte de una historia más amplia de desafío y venganza después de la Guerra de las Malvinas de 1982, en la que Gran Bretaña mantuvo el control del territorio insular en disputa.

Después de la victoria de Argentina en la semifinal de la Copa Mundial de 2026 sobre Inglaterra, los jugadores blandieron una pancarta que decía “Las Malvinas Son Argentinas”, en referencia a la larga disputa sobre las islas, en aparente contravención de las reglas de la FIFA que prohíben las declaraciones políticas.

EL EFECTO MESSI

Lionel Messi le dio a Argentina un tipo de ícono diferente al de Maradona: más silencioso en público, pero con mayor alcance global y longevidad. Ganó casi todos los honores importantes a nivel de clubes con el Barcelona, ​​convirtiéndose en la cara de un equipo dominante, aunque ese éxito lo convirtió en un objetivo para los fanáticos rivales.

Su rivalidad con el portugués Cristiano Ronaldo añadió otra capa, dividiendo el fútbol mundial en bandos de Messi y Ronaldo.

Después de años de ser comparado con Maradona y regañado por no lograr un título de torneo importante para su país, Messi llevó a Argentina al título de 2022 en Qatar. Su continua presencia ha convertido a Argentina en un imán para admiradores, incluso en India y Bangladesh, a muchos kilómetros de Argentina. Pero otros se han cansado de la narrativa centrada en Messi y de la “adulación que lo rodea”.

UN VECINO COMPLICADO

La imagen de Argentina en América Latina es compleja. El país se ha considerado durante mucho tiempo como un país culturalmente distinto, moldeado por fuertes influencias europeas y una cultura futbolística que a menudo trata la victoria como una prueba de excepcionalismo nacional. A veces se admira esa seguridad en uno mismo, pero en algunas partes de la región también alimenta un estereotipo de arrogancia argentina.

Los fanáticos de muchas naciones utilizan los torneos para mostrar el orgullo nacional con tambores, banderas y cánticos, pero el fanatismo de Argentina puede parecer extremo a veces.

Y ese nacionalismo puede virar hacia territorios más feos. Un comentarista de televisión argentino a principios de este mes llamó a los mexicanos “detestables” y los acusó de envidiar a los argentinos “no sólo en el fútbol, ​​en todo”, comentarios que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de “escandalosos”. En los estadios, algunos fanáticos todavía cantan una “canción ofensiva que se burla de los orígenes africanos de muchos jugadores de Francia, una canción por la que los jugadores argentinos en 2024 se disculparon después de cantarla”. Otros incidentes relacionados con el racismo o el desorden por parte de los fanáticos argentinos han sido compartidos en las redes sociales o denunciados por otros fanáticos.

RIVALIDADES PROFUNDAS

La rivalidad más profunda de Argentina es con Brasil, arraigada en décadas de competencia entre las dos naciones más exitosas de América del Sur. En la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, los seguidores argentinos corearon “Brasil, décime que se siente”, burlándose de los anfitriones mientras se deleitaban con el progreso de Argentina.

La tensión con Chile se intensificó después de que Chile venciera a Argentina en las finales de la Copa América de 2015 y 2016, ambas por penales. México y Argentina también han desarrollado una intensa relación futbolística, impulsada por repetidas reuniones de la Copa Mundial y debates en las redes sociales sobre el rendimiento.

El estilo de juego de Argentina, definido por el virtuosismo y la astucia, puede ser agradable de ver, pero algunos también lo consideran contrario a los ideales del juego limpio.

Para algunos aficionados, “cualquiera menos Argentina” se ha convertido en una posición predeterminada en el torneo.

(Reporte de Natalia Siniawski; Edición de Daina Solomon y Rosalba O’Brien)