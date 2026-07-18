Jelly Roll y Bunnie Xo finalizan el divorcio: Informe

El cantante de country Jelly Roll y Bunnie Xo han finalizado su divorcio después de 10 años de matrimonio.

Los dos llegaron a un acuerdo a principios de este mes, según TMZ, que fue el primero en informar la noticia. Aunque los detalles exactos permanecen confidenciales, documentos judiciales obtenidos por el medio muestran que Jelly (nombre real Jason DeFord) y Bunnie (Alyssa DeFord) se están repartiendo una aeronave, automóviles, casas y sus propiedades intelectuales. Una fuente también confirmó el divorcio finalizado de los ex esposos a People.

La estrella de country hará un pago único y confidencial a Bunnie, y no habrá reclamos de pensión alimenticia en la corte, según el medio.

Los representantes de Jelly y Bunnie no devolvieron de inmediato las solicitudes de comentarios de Rolling Stone.

Reportadamente, Jelly presentó la demanda de divorcio de Bunnie en mayo en un tribunal del condado de Williamson, Tennessee. Según documentos judiciales, el cantante citó “diferencias irreconciliables”, diciendo que él y Bunnie eran “incapaces de vivir juntos con éxito como esposo y esposa”.

Bunnie y Jelly se casaron en una capilla de Las Vegas en 2016. A lo largo de su ascenso en la industria musical, Jelly a menudo le atribuyó a Bunnie el apoyo financiero y la estabilidad durante años de lucha. Siete años después, renovaron sus votos en la misma capilla.

A pesar de su divorcio, Jelly y Bunnie planean tener un bebé juntos. En un episodio de su podcast, Dumb Blonde, Bunnie dijo: “Él es mi mejor amigo, de verdad. Lo amo… Ustedes se van a sorprender al escuchar esto, pero todavía vamos a tener un bebé… Hemos sido la pareja más no convencional que hayan conocido”.