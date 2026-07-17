Mundial: Argentina dejó su huella en Los Ángeles, pese a no jugar ni un partido aquí

Argentina recorrió el camino más largo posible en el Mundial 2026, avanzando hasta la final del domingo. Pero debido a la forma en que se desarrolló el torneo, los actuales campeones del mundo nunca jugaron un partido en California.

Esa ausencia podría haber convertido a Argentina en una nota a pie de página en la historia de la Copa del Sur de California, pero en cambio se convirtió en una de las más convincentes.

“Argentina no tuvo la oportunidad de jugar en California durante el torneo”, dijo el Cónsul General argentino Héctor M. Monacci. “Aun así, los argentinos han hecho sentir su presencia”.

Lo hicieron a través de tecnología, restaurantes, lugares de reunión vecinales, innovación empresarial y una de las comunidades internacionales más apasionadas del sur de California.

Desde fiestas repletas de espectadores en Inglewood y el sur de Los Ángeles hasta empresarios argentinos que ayudan a dar forma a la experiencia digital de la Copa Mundial y empresas que ya están desarrollando tecnología para el próximo evento deportivo global de Los Ángeles, Argentina dejó su huella celeste en Los Ángeles.

Mientras Los Ángeles comienza a medir lo que significó económica y culturalmente la Copa Mundial de la FIFA, Argentina ofrece uno de los ejemplos más claros de que el legado del torneo se extiende mucho más allá del estadio.

Ningún bus oficial de la selección argentina cruzó Los Ángeles. Ningún mar de camisetas celestes y blancas marcharon hacia un partido en el sur de California que llevaría el nombre de Argentina, pero Argentina estaba en todas partes.

Sus partidarios llenaron restaurantes, teatros y lugares de reunión comunitaria en toda la región. Empresarios y desarrolladores de software argentinos ayudaron a crear tecnología a través de la cual los aficionados vivieron el torneo. Una compañía internacional fundada en Argentina continuó dando forma al futuro del espectador dentro de uno de los estadios más nuevos de Los Ángeles.

Entre los lugares de reunión más visibles se encontraba Fuegos, un asador argentino cerca de Western Avenue y 39th Street operado por los argentinos Federico Laboureau y Maximiliano Pizzi, radicados en Los Ángeles.

La pareja diseñó previamente el interior de la “casita” presentada durante la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, según Monacci. Durante el Mundial, transformaron su restaurante en un destino para los seguidores de los actuales campeones.

Multitudes se reunieron para ver los partidos de Argentina mientras compartían el ritual de la parrilla argentina, una combinación de deporte, comida e identidad nacional que trajo el torneo a Los Ángeles incluso cuando el equipo nunca llegó.

Otros simpatizantes se reunieron en la Asociación Argentina de Los Ángeles y en el Miracle Theatre de Inglewood, propiedad de una pareja argentino-estadounidense. Los lugares estaban geográficamente dispersos pero emocionalmente conectados.

Cada uno se convirtió en un lugar donde la anticipación, la frustración, el alivio y la celebración podían experimentarse colectivamente en lugar de hacerlo solos frente a un televisor.

El impacto comercial de esas reuniones aún no se puede medir completamente. Stephen Cheung, presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles y del World Trade Center de Los Ángeles, advirtió que aún es demasiado pronto para declarar un resultado económico final de la Copa Mundial.

Los datos necesarios para un análisis creíble, incluido el rendimiento de los hoteles, las encuestas de visitantes, el gasto con tarjetas de pago, las llegadas a los aeropuertos, los recibos de impuestos, la actividad de transporte y los ingresos de las empresas individuales aún no se han recopilado ni conciliado en su totalidad, dijo Cheung.

El análisis actualizado previo al torneo del Comité Anfitrión de Los Ángeles proyectó aproximadamente $892 millones en impacto económico a corto plazo, incluidos $515 millones en gastos directos de los visitantes y $377 millones en actividades de seguimiento.

Cheung enfatizó que esas cifras siguen siendo proyecciones y no una explicación de lo que realmente ocurrió.

Una evaluación preliminar podría ser posible dentro de tres a seis meses, dijo, mientras que la evaluación más significativa debería examinar la región seis meses y un año después del torneo.

Esa visión más amplia es particularmente relevante para el impacto de Argentina. El valor producido por su comunidad no se limitó a los viajeros internacionales que compraban habitaciones de hotel o entradas para partidos. Incluyó negocios generados por residentes locales, nueva atención dirigida a establecimientos de propiedad argentina y visibilidad para emprendedores cuyo trabajo conectaba a Los Ángeles con los sectores tecnológico y creativo de Argentina.

Cheung dijo que cualquier análisis serio posterior al torneo debe distinguir entre la actividad bruta y el gasto que se produjo específicamente debido a la Copa del Mundo. También debería examinar dónde viajó geográficamente ese dinero y si las pequeñas empresas convirtieron a las multitudes de los eventos en clientes sostenidos.

La experiencia argentina ocurrió en gran medida fuera de ambos. Una de las contribuciones más notables del país a la Copa del Mundo fue tecnológica más que atlética.

Según Monacci, un equipo liderado por el empresario argentino radicado en Los Ángeles Andy Kleinman, y compuesto por desarrolladores de software estadounidenses y argentinos, creó y lanzó la versión multijugador online de FIFA 26.

Entre sus nuevas características, el juego se puso a disposición de los suscriptores de Netflix y podía controlarse mediante un teléfono móvil normal, dijo Monacci. El proyecto ilustra un cambio fundamental en la economía y la cultura de los deportes internacionales.

El fandom moderno ya no se limita a la persona sentada dentro de un estadio o viendo una transmisión de televisión. Se mueve a través de plataformas de juegos, dispositivos móviles, redes sociales, contenido de creadores y entornos interactivos que permiten a los seguidores participar desde cualquier lugar.

Para Argentina, eso significó que su influencia podría estar arraigada en la forma en que la gente se involucraba con la Copa del Mundo, incluso cuando su equipo nunca vino a Los Ángeles.

Argentina se ha convertido en una fuente global de tecnología y talento creativo, y Monacci señaló a Globant como un ejemplo destacado. Fundada en Argentina, la empresa de tecnología internacional tiene presencia en Los Ángeles y una larga trayectoria en el desarrollo de sistemas digitales para eventos, organizaciones y sedes deportivas.

En Intuit Dome, Globant trabajó a pedido de los Clippers para apoyar innovaciones tecnológicas diseñadas para acercar a los espectadores a la intensidad y el compromiso del evento en vivo, dijo Monacci. “Argentina ciertamente puede aportar el talento necesario para hacer que los Juegos brillen aún más”, dijo.

Esa fusión de tecnología y emoción puede ser una de las contribuciones más importantes de Argentina al futuro del deporte global.

La presencia de Argentina también formó parte de una historia internacional más amplia para Los Ángeles. La Copa del Mundo llegó durante un período desafiante para el turismo receptor, ya que la retórica política, las preocupaciones sobre visas y las percepciones de los Estados Unidos afectaron las decisiones de algunos viajeros.

Adam Burke, presidente y director ejecutivo de Turismo de Los Ángeles, dijo que los visitantes internacionales son esenciales para la economía de la región. El turismo sustenta más de 530,000 empleos, $43 mil millones en ventas anuales de negocios locales y aproximadamente $300 millones en ingresos del Fondo General de la Ciudad, según la organización. Los visitantes extranjeros también gastan aproximadamente tres veces más que los viajeros nacionales, dijo Burke.

Por lo tanto, para Los Ángeles, la Copa del Mundo no fue simplemente un evento, sino una publicidad global. “Con cientos de miles de visitantes durante la Copa Mundial y aproximadamente seis mil millones de espectadores en todo el mundo, el último mes ha hecho más para restaurar la imagen de Estados Unidos de lo que podríamos haber imaginado”, dijo Burke. “A través del Hermoso Juego, la forma en que Los Ángeles y las otras ciudades anfitrionas han acogido a los visitantes internacionales ha recordado a la comunidad global que los viajes y el turismo trascienden la política”.

La historia de Argentina refuerza ese punto de una manera inesperada. El país no necesitaba un partido de Los Ángeles para generar atención internacional para la ciudad. Los seguidores argentinos de todo el mundo vieron participar en el torneo a empresarios, empresas e instituciones vinculadas a Los Ángeles. Los grupos de vigilancia locales se convirtieron en expresiones de la diversidad de la región. La tecnología desarrollada por equipos argentinos y estadounidenses unió los dos lugares.

De cara a los Juegos Olímpicos, Monacci espera que la presencia de Argentina en el sur de California crezca sustancialmente. “Los Juegos Olímpicos de 2028 sin duda traerán una renovada atención argentina a Los Ángeles”, dijo.

“Los argentinos siempre han tenido un gran interés en las competiciones deportivas internacionales y esperamos que los Juegos atraigan a un número considerable de visitantes”.

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