EE. UU., Irán sobrepasan las líneas rojas.

Aquí hay un vistazo a cómo llegamos a este punto.

Iran ataca barcos usando una ruta que evita su control

El ataque al barco de carga ocurrió después de que Irán advirtiera a las embarcaciones que no utilizaran una ruta alternativa a través del Estrecho de Hormuz, supervisada por el ejército estadounidense y destinada a estar fuera del control de Teherán.

Irán había cerrado en gran medida la vía fluvial, que transportaba una quinta parte del petróleo y gas comercializados en tiempos de paz, después del sorpresivo ataque estadounidense-israelí el 28 de febrero que inició la guerra. Teherán ha considerado el control sobre el estrecho, y su fuerte impacto económico, como un punto clave de presión en su confrontación con Estados Unidos.

El acuerdo preliminar establecía la reapertura total del estrecho, pero también contenía un lenguaje que sugería que Irán gestionaría el tráfico y potencialmente cobraría tarifas en el futuro. Irán ha aprovechado esto, afirmando que tiene el derecho de controlar el estrecho y que la ruta alternativa es una violación del acuerdo.

Estados Unidos y otros disputan eso, argumentando que el estrecho debería estar abierto para todos y sin peaje, como lo era antes de la guerra.

Estados Unidos ataca a Irán, que se venga contra los estados del Golfo

Estados Unidos lanzó ataques a Irán un día después del ataque del 25 de junio, alcanzando lo que el ejército estadounidense dijo que eran ubicaciones de misiles y drones y sitios de radares costeros.

Al día siguiente, Irán atacó un petrolero utilizando la ruta alternativa a través del estrecho, y Estados Unidos respondió con más ataques. En esta ocasión, Irán arremetió contra los estados del Golfo cercanos, atacando Kuwait y Bahréin, ambos países que albergan tropas estadounidenses.

Ambas partes retrocedieron la semana siguiente, enviando delegaciones a Catar, que había desempeñado un papel crucial en la mediación del acuerdo. Sin embargo, no se reunieron directamente.

Irán reiteró su advertencia contra el uso de la ruta alternativa mientras se preparaba para el funeral de varios días del Líder Supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, que fue asesinado en los ataques iniciales estadounidenses-israelíes. El funeral comenzó el 4 de julio, con multitudes exigiendo venganza contra el presidente estadounidense Donald Trump.

La lucha se reanuda tras los ataques a 3 barcos

Días después, Irán atacó tres barcos en el Estrecho de Hormuz.

Estados Unidos respondió con una ola de ataques que, según afirmó, apuntaron a sistemas de defensa aérea, radares y más de 60 embarcaciones pequeñas utilizadas por la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán. Estas embarcaciones han sido utilizadas para hostigar a los barcos en el estrecho.

Estados Unidos también revocó una exención que había permitido a Irán vender su petróleo por primera vez en años en el mercado internacional en dólares estadounidenses. La exención formaba parte del acuerdo provisional.

Irán condenó los ataques estadounidenses y la restauración de las sanciones petroleras como violaciones del acuerdo, al tiempo que insistía en su derecho a controlar el estrecho, que el comando militar considera una “línea roja infranqueable”. Irán también amplió sus ataques de represalia, golpeando a Bahréin, Kuwait y al mediador Catar.

Trump, tras salir de una cumbre de la OTAN, ofreció mensajes mixtos.

Dijo que los ataques estadounidenses fueron en respuesta a los ataques a los buques, advirtiendo que “¡si sucede de nuevo, será mucho peor!” Pero también pareció descartar la posibilidad de una acción militar a largo plazo, afirmando que “cualquier cosa que suceda va a suceder muy rápido”. También sugirió que el ejército estadounidense podría “simplemente terminar el trabajo”.

La lucha ha escalado constantemente desde entonces. El miércoles, Estados Unidos restableció su bloqueo a los puertos de Irán, que se levantó como parte del acuerdo provisional.

La próxima línea roja es la infraestructura civil, y puede que se haya cruzado

En los últimos días, Estados Unidos ha ampliado sus ataques al norte de Irán, alcanzando objetivos lejos del estrecho. El viernes, golpeó puentes y estaciones eléctricas en el sur, derrumbando una torre que, según dijo, era utilizada por la Guardia Revolucionaria para la vigilancia marítima en uno de los principales puertos de Irán.

Irán dijo el viernes que los ataques estadounidenses han matado al menos a 46 personas y herido a más de 400 desde que se reanudaron las hostilidades.

Trump ha amenazado repetidamente con atacar la infraestructura civil en Irán, llegando a prometer en un momento anterior en la guerra aniquilar la “civilización entera” de Irán. Hasta ahora, ha retrocedido repetidamente de tales amenazas, citando progresos diplomáticos.

Pero es posible que los líderes iraníes ya crean que se ha cruzado otra línea. El viernes y nuevamente el sábado, Irán atacó una planta desalinizadora de agua en el extremadamente árido Kuwait.

Trump también ha reflexionado sobre tomar el control del estrecho por la fuerza, posiblemente mediante la toma de una o más islas estratégicas en poder de Irán. Eso probablemente requeriría una presencia naval mucho más grande y potencialmente decenas de miles de tropas terrestres.