‘Leo ha superado a Diego’: después de dos décadas Argentina abraza a Messi

IEs hora de consignar la Mano de Dios de Diego Maradona a una pieza de museo. Durante 40 años, ese momento y el inolvidable “gol del siglo” de Maradona tiñeron el alma y la pasión del fútbol argentino. Hoy las cosas son muy diferentes, y el principal motivo es Lionel Messi. Al imponerse sobre la memoria de Maradona, Messi está construyendo una nueva Argentina.

Una impresionante victoria en semifinales por 2-1 sobre Inglaterra mostró a una Argentina revitalizada que llega a la final del domingo contra España confiando en un arma simple y poderosa: un fútbol excelente.

“Para el fútbol inglés, esto es más doloroso que la Mano de Dios”, dice Tomás Abraham. Ha dedicado su vida a escribir, estudiar filosofía y analizar la sociedad y la condición humana, aunque su mayor pasión está en otra parte: el fútbol.

A sus 79 años, Abraham organiza su agenda diaria en torno a los partidos de la Liga de Campeones y la Premier League, que sigue desde su espacioso departamento en Colegiales –un barrio de moda en Buenos Aires– o desde su oficina repleta de libros, donde se encierra durante horas para escribir.

“Los ingleses consideran que la Mano de Dios es ilegal, una trampa”, dice Abraham. â€œY esto duele mÃ¡s porque fueron derrotados por un equipo superior al que tenÃan muchas ganas de vencer. La herida es más profunda”.

Incluso en un partido en el que no marcó, Messi estuvo en el centro de la remontada de Argentina contra Inglaterra. Fotografía: Joao Bravo/Sports Press Photo/Shutterstock

Durante muchos años, una gran proporción de argentinos despreciaron a Messi, aferrándose al mito de Maradona. Messi no podría ser Messi; Tenía que ser Maradona. Mientras el resto del mundo soñaba con tener su propio Messi, una asombrosa cantidad de argentinos sostenía que se disolvería como un terrón de azúcar en una taza de té en el momento en que se enfrentara a un par de duros defensores en la Copa Libertadores.

Por eso el mayor triunfo de Messi es que dejó de ser visto a través del prisma de Maradona y se ganó el reconocimiento –y el cariño unánime– de su pueblo.

Maradona fue más que un futbolista; también era la esencia de la Argentinidad, o al menos de un cierto tipo de Argentinidad. Durante mucho tiempo, fue imposible entender a Maradona sin entender primero a Argentina, pero llegó un punto en que se volvió imposible entender a Argentina sin entender primero a Maradona, tan entrelazados y similares se habían vuelto los dos.

Maradona encarnaba a la Argentina brillante y altiva, la Argentina convencida de su destino como superpotencia. Por eso también Maradona se sintió con derecho a opinar y juzgar sobre todo: sobre George Bush y el Papa, sobre la FIFA, sobre sus ídolos Fidel Castro y Hugo Chávez. Podía decir una cosa y su contraria, amar y odiar a la misma persona en cuestión de meses.

Maradona, un tremendo talento en muchos aspectos y a menudo de buen corazón, también era experto en menospreciar, herir, atacar y provocar. Al final, se parecía demasiado a su país, con sus grandes luces y sus inevitables sombras.

Como producto de una buena educación estatal, Maradona fue un hombre que entendió el significado y el peso de cada palabra. Tenía talento para expresarse, a pesar de haber nacido y criado en circunstancias muy humildes.

Messi, hijo de una Argentina algo más cobarde, carece de ese talento; su vocabulario es limitado, sus frases son cortas y carecen de profundidad, aunque han mejorado notablemente en los últimos años. Así se siente cómodo y así ha moldeado una identidad diferente del fútbol argentino (y de la identidad argentina).

Messi ahora se ha unido firmemente a Maradona en la cima del panteón del fútbol argentino. Fotografía: Juan Mabromata/AFP/Getty Images

Carlos Mac Allister jugó junto a Maradona en Argentina. También es el padre de Alexis Mac Allister. Lleva semanas en Estados Unidos viendo a su hijo en el Mundial y estará en la final.

“La diferencia entre Diego y Leo es su vida privada”, dice. â€”Y eso no es hablar mal de Diego. No voy a explicar lo que él mismo ya ha dicho. Gracias a que Diego es Diego, Messi es Messi hoy. Al comprender lo sucedido, Messi pudo descubrir cómo llevar el juego al siguiente nivel”.

Otra explicación de por qué la Mano de Dios se encuentra en un museo simbólico radica en la investigación que busca establecer por qué Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y si su muerte pudo haberse evitado. La investigación no fue noticia de primera plana aquí ni generó un interés público sostenido. Era como si los argentinos, avergonzados por las duras circunstancias en las que murió Maradona, prefirieran pasar página sutilmente. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que abrazando a Messi?

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Después de la victoria sobre Inglaterra, Messi expresó conmovedoras palabras para Maradona, quien alguna vez había criticado su falta de liderazgo: “Estoy seguro de que Diego está disfrutando inmensamente esto desde arriba. Que lo disfrute, porque para él también es un regalo”.

Detenerse en La Mano de Dios es adentrarse casi en la prehistoria del fútbol, ​​hablar de algo que ya no es posible, como señaló el columnista Héctor Gambini en Clarín, el diario más leído de Argentina.

“Ninguno de los jugadores que participaron en este partido Argentina-Inglaterra había nacido cuando Maradona marcó sus goles inmortales”, escribió. â€œGoles que el VAR habrÃa anulado: el primero por una mano del nÃº10 de los blues. El segundo por una falta del nÃº2 de los blues [Sergio Batista] sobre el 4 blanco [Glenn Hoddle]tras lo cual Argentina recuperó la posesión, el balón acabó en los pies de Maradona y, 13 segundos después, en la red inglesa”.

Tras la muerte de Maradona, Messi le rindió homenaje vistiendo una camiseta de Maradona 10 Newell’s Old Boys. Fotografía: Albert Gea/Reuters

Mariano Israelit, uno de los amigos más cercanos de Maradona, dice que Maradona ya no es el número uno. “Diego era el más grande de todos… hasta cierto punto. Pero Messi ya lo ha superado; Lo que ha conseguido Messi es inmejorable. Diego jugó en un equipo como el Napoli, que básicamente eran 10 burros y Diego. Messi jugó en un Barcelona rodeado de estrellas. Tenemos que ser realistas y honestos; Me quito el sombrero ante Messi”.

Israelit critica la postura inglesa sobre su partido de 1986 recordando la final de la Copa del Mundo de 1966. “Un inglés no tiene ningún derecho a decir que Maradona marcó con la mano o que hizo trampa, porque el único torneo que ganaron lo ganaron con un gol que no era gol”.

¿Qué podemos esperar de la final? Abraham no ve con buenos ojos a los campeones de Europa. “Ignoran todo lo que hemos aportado al fútbol español: Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi”, dice.

Argentina ha enriquecido el fútbol español y los clubes españoles han ayudado al desarrollo de los jugadores argentinos. La lista de argentinos que han jugado y dirigido en España es vertiginosa: Di Stéfano y Messi, sí, pero también Mario Kempes, Maradona, César Luis Menotti, Carlos Bilardo, Lionel Scaloni. Los mejores jugadores y entrenadores del país. Y miles más.

Mac Allister destaca que Argentina ya no es sólo Messi, como lo era al inicio del Mundial. El equipo ha despertado. “Veo un equipo argentino que había estado jugando al 60% de su capacidad, pero que jugó al 90% contra Inglaterra”, dice Mac Allister. â€œContra EspaÃ±a tendrÃ¡ que jugar al 100%. Una cosa está clara: jugábamos con el corazón y el alma, pero nos faltaba un poco de delicadeza. Ya no: Argentina dominó a Inglaterra”.

O, como lo expresa el periodista uruguayo Emiliano Hernández Pereyra, harto de que muchos de sus compatriotas – frustrados después de un Mundial muy pobre – criticaran a la vecina Argentina: Argentina les da envidia.

â€œEstos muchachos tienen todo lo que quiero para mi paÃs, pero hay muchos uruguayos testarudos. ¿Crees que Argentina simplemente tiene suerte? Por favor… Es un equipo extraordinario; Tienen algo que ningún otro equipo tiene”.