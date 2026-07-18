De vuelta a su mejor nivel ganador del Balón de Oro, Rodri tiene…

DALLAS — Si Rodri hubiera mirado por la ventana del autobús del equipo de España mientras salía del Estadio de Dallas después de la victoria de la semifinal del Mundial contra Francia, podría haber visto las montañas rusas del cercano parque temático Six Flags a lo lejos.

En los últimos tres años, el centrocampista del Manchester City ha experimentado aún más altibajos.

Desde marcar en la final de la Champions League de 2023 y ganar la Eurocopa con España en 2024 (siendo nombrado el mejor jugador masculino del mundo el mismo año), hasta luego sufrir una lesión en los ligamentos de la rodilla que amenazaba su carrera, seguida de varios intentos fallidos con su recuperación, ha pasado por más de lo que la mayoría de los jugadores ven en toda una vida.

Pero después de recuperar su forma y estado físico este verano, llega a la final del Mundial contra Argentina en un momento alto. Las dudas han desaparecido y el reconocimiento ha regresado.

Fue en Estados Unidos hace un año que Rodri tuvo uno de sus bajos. En el Mundial de Clubes de la FIFA con el City, nueve meses después de sufrir la lesión en la rodilla, mostró los primeros signos positivos de recuperación con su actuación en una victoria por 5-2 sobre la Juventus.

Pero luego vino Al Hilal en la siguiente ronda. Rodri salió en la segunda mitad, solo para ser obligado a salir temprano en la prórroga mientras el City quedaba eliminado. Pep Guardiola dijo más tarde que Rodri pidió ser sustituido después de “quejarse de su situación.” La derrota significó que el City nunca llegó a Nueva York para la final del Mundial de Clubes.

Doce meses después, Rodri ha sido clave para que España llegue a la final del Mundial en el mismo estadio el domingo. Después de vencer a los favoritos del torneo, Francia, en las semifinales, el entrenador Luis de la Fuente fue preguntado para explicar cómo España había podido ser tan dominante contra un equipo que cuenta con algunos de los mejores jugadores ofensivos del planeta. Su respuesta fue larga, pero con mención especial a un jugador en particular.

“Rodri es la columna vertebral en el centro del campo que lo hace todo bien”, dijo con una sonrisa.

Fue un gran halago. Escucha a De la Fuente hablar y su filosofía gira en torno a la idea del equipo sobre los individuos.

Solo hace falta ver la lucha por la Bota de Oro para ver que las estrellas han llegado a este Mundial. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Harry Kane son los cinco primeros actuales. Pero España ha llegado a la final debido a su fortaleza colectiva, y Rodri es fundamental en ello.

“Hoy enfrentamos a una de las mejores selecciones nacionales del mundo”, dijo De la Fuente después de que su equipo venciera a Francia. “Pero se enfrentaron al mejor equipo del mundo.”

Rodri no robó el espectáculo contra Francia de la manera en que Messi, Mbappé y Bellingham lo han hecho en algunos de sus partidos en este Mundial. Fue más bien una historia de brillantez tranquila y discreta.

Ganó más duelos (11) que todo el centro del campo de Francia junto (siete), además de completar el 87% de sus pases, hacer cuatro robos y recuperar el balón dos veces. El juego estuvo controlado hasta tal punto que Unai Simón apenas tuvo que hacer una parada.

Fue el segundo gol, marcado por Pedro Porro en la segunda mitad, lo que liquidó la contienda. Los momentos destacados mostraron que fue creado por un hábil uno-dos con Dani Olmo y un final tranquilo del lateral del Tottenham Hotspur.

Pero lo que se perdió en los clips de redes sociales fue el balón suelto que rebotó fuera del área penal de Francia en la construcción de la jugada, recogido por Rodri y reciclado con poco alboroto. Segundos después, estaba en la red.

En todo el Mundial, ningún jugador ha tenido más toques (794) que Rodri, completado más pases (655) o ha tenido más pases rompedores (106). Es el tipo de forma que le valió el Balón de Oro en 2024.

Durante dos largas pausas la temporada pasada — de octubre a enero y luego de abril a mayo — hubo preguntas sobre si podía volver a ese nivel. El foco del debate estaba en si cualquier jugador que hubiera sufrido una lesión tan significativa podría recuperarse por completo. Guardiola trató de fomentar la paciencia, diciendo más de una vez que no sería hasta el Mundial de este verano que Rodri estaría realmente de vuelta.

De la Fuente estaba igualmente seguro de que podría ser una pieza clave de un exitoso equipo de España. Ambos acertaron en sus predicciones.

“Cuestionar a Rodri era insultar la inteligencia”, dijo De la Fuente después de la victoria sobre Francia. “El tiempo nos dio la razón. Es un jugador ideal para la idea de fútbol que tenemos. Utiliza pocos toques, aporta equilibrio al equipo y recupera el balón, no sé cuántas veces. Es muy importante para nuestra idea de fútbol.”

Después de vencer a Arabia Saudita 4-0 en la fase de grupos — una actuación contundente tras las críticas tras el sorprendente empate 0-0 con Cabo Verde — De la Fuente sintió la necesidad de decirles a los aficionados españoles, “Somos muy afortunados de tenerlo.”

Continuó: “Rodri fue simplemente espectacular. Es el mejor del mundo en su posición.”

De la Fuente quizás lo haya sabido desde el principio, pero Rodri ha utilizado este verano para recordar a aquellos que habían olvidado lo buen jugador que es. Ha sido un largo camino de vuelta, pero levantar la Copa del Mundo el domingo terminaría una montaña rusa de tres años en una nota alta.