El campeón de la Serie Mundial, Mookie Betts, dice que los atletas no deben ser vistos como figuras políticas: “Salimos a jugar”

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La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, sólo quiere ser un jugador de béisbol, no una figura política o un vehículo político para que la gente impulse sus agendas.

Betts, de 33 años, visitó la Casa Blanca después de que los Dodgers ganaran la Serie Mundial en 2024, pero no irá este año. El cuatro veces campeón de la Serie Mundial dijo que acababa de tener un bebé y quería pasar tiempo con su familia, e insistió en que la decisión no tenía motivaciones políticas.

El ganador del Jugador Más Valioso de la Liga Americana cuestionó por qué los atletas son vistos como figuras políticas en la actualidad.

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“No sé por qué el mundo ve a los atletas como figuras políticas o personas que pueden generar cambios o personas que pueden hacer esto, aquello y lo otro. Salimos y practicamos nuestro deporte”, dijo Betts a Fox News Digital en una entrevista reciente.

“Estoy seguro de que hay algunos tipos allí que aman la política y quieren estar en ella, pero no estoy seguro de por qué el mundo nos ve de esa manera. Pero en cierto modo es lo que es”.

El ocho veces All-Star dijo que los atletas se encuentran en una posición difícil cuando se trata de visitar la Casa Blanca porque es seguro que alguien estará molesto con la decisión.

“Atletas, estamos en posiciones en las que, especialmente yo, estoy condenado si lo hago o condenado si no lo hago”, dijo Betts a Fox News Digital en una entrevista en nombre de LGND, su compañía de guantes.

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Sabiendo que habrá reacciones negativas independientemente de su decisión, Betts decidió hacer lo mejor para él y su familia.

“Entonces, en lugar de tratar de hacer felices a otras personas, me permite hacerme feliz a mí mismo, ya sabes, hacerme feliz y pasar algo de tiempo con mi familia. Como dije, tengo un nuevo bebé, así que pase algo de tiempo con ella”, continuó Betts.

“Realmente no me preocupo demasiado por eso. Como dije, mi postura es que si voy a enojar a todos, enojar a alguien, entonces al menos voy a hacerme feliz a mí mismo. Así que ahí es donde estoy”.

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Betts se encuentra en la decimotercera temporada de su ilustre carrera, pero este año ha tenido problemas en comparación con temporadas anteriores. El nativo de Nashville batea .288 con 302 jonrones y 944 carreras impulsadas en su carrera, pero batea solo .235 con 11 jonrones y 31 carreras impulsadas esta temporada.

El seis veces ganador del Guante de Oro buscará volver a la normalidad en la segunda mitad y ayudar a llevar a los Dodgers a un tercer título consecutivo de Serie Mundial.

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