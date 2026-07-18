Revelado: las 10 principales ciudades del Reino Unido para compradores por primera vez

El rito común de propiedad de los graduados y los recién llegados al primer trabajo enfocado en la carrera ha cambiado en la última década. Muchas carreras solían comenzar en Londres, y un primer alquiler sería seguido por la compra de un primer piso, y luego un traslado a un lugar más grande.

Sin embargo, la pesada carga de los costos de vivienda en la capital está haciendo que los posibles compradores por primera vez se detengan y evalúen si, incluso con el ajuste de Londres en algunos salarios, es posible entrar en el mercado allí.

Algunas encuestas han indicado que el depósito promedio que se coloca en una primera vivienda en Greater London ha alcanzado alrededor de £130,000, incluso mientras los alquileres continúan aumentando. Así que no es de extrañar que la gente esté buscando más allá de Londres.

“Durante la última década hemos visto un cambio sutil en los patrones de vivienda y migración, con graduados que cada vez más consideran los costos de vivienda junto con las perspectivas laborales, y algunos optan por quedarse en ciudades universitarias o mudarse a ciudades regionales donde los costos de vivienda son más bajos”, dice Frances McDonald, directora de investigación de la agencia inmobiliaria Savills.

Este cambio lleva décadas gestándose, con la demanda superando la disponibilidad de viviendas en la capital. “La población de Londres era de 9 millones después de la Segunda Guerra Mundial, pero cayó por debajo de los 7 millones en la década de 1970. Desde entonces, se ha llenado y la construcción de viviendas no ha seguido el ritmo, lo que significa que cada vez es más difícil para las personas mudarse y luego quedarse en la capital”, explica Maurice Lange, analista senior del think tank Centre for Cities.

Lange y McDonald se apresuran a enfatizar la dominancia de Londres, describiendo este patrón como un ligero “debilitamiento” del atractivo de Londres en lugar de una reversión.

La fuerza de una economía local (medida por el crecimiento del PIB y el tamaño de la población) y la presencia de un sector de empleo particular, junto con el estilo de vida y los costos y la disponibilidad de viviendas, todo juega un papel en la toma de decisiones de los jóvenes, dice Lange.

Investigaciones de Savills, compartidas exclusivamente con Guardian Money, revelan las mejores ciudades para los jóvenes trabajadores que desean alquilar, ahorrar para un depósito y entrar en el mercado inmobiliario.

Estas son las 10 ciudades principales donde puedes acceder a un mercado laboral dinámico y disfrutar de vecindarios vibrantes. Estas ciudades obtuvieron una buena puntuación en cuanto a asequibilidad de la vivienda, la relación entre el alquiler de apartamentos y los ingresos, y la relación entre el precio de venta de un apartamento e ingresos, además de mostrar un crecimiento de la población a medida que las personas se mudan activamente allí. Nuestra número uno es la ciudad con la mejor relación precio de departamento a ingresos.

Stoke-on-Trent

Precio promedio de un apartamento: £88,448 Alquiler mensual promedio de un apartamento de una habitación: £664 Ingresos anuales promedio: £35,079 Relación precio de apartamento a ingresos: 2.5

Stoke es la ciudad más económica de las 10 ciudades de inicio listadas por Savills. Cuando los estudiantes terminan en la Universidad de Staffordshire o Keele University, a menudo alquilan cerca, según el agente inmobiliario eXp Joe Shenton, antes de subir de categoría en áreas externas como Trentham. Al suroeste de la ciudad, este vecindario alberga Trentham Estate, 293 hectáreas (725 acres) de parques históricos, bosques antiguos y jardines, así como un pueblo de compras al aire libre. Aquí, una casa adosada de tres habitaciones puede comenzar en £250,000 para compradores primerizos que saltan la etapa del departamento.

“Stoke-on-Trent está bien ubicado y bien conectado (con A500, A50 y M6). El tren más rápido a Londres está a menos de una hora y media, y se tarda 35 minutos en llegar a Manchester, y sin embargo está a media hora en coche de espacios verdes y del Peak District”, dice Shenton. Recomienda ciudades cercanas como Newcastle-under-Lyme para una noche fuera, o Leek para entrar a cafés. La ciudad de Kidsgrove, también, es popular ya que permite un rápido desplazamiento hacia los principales mercados laborales de Cheshire y tiene un centro comercial de outlets cercano.

Un lugar atractivo local es el pub Red Bull con un jardín de cerveza con vista al canal Trent & Mersey. Grandes empresas en y alrededor de Stoke incluyen JCB y Emma Bridgewater. Esta última es una empresa de cerámica que ha estado fabricando en Stoke durante 40 años y forma parte de la importante industria de la cerámica de la ciudad. Tiene estrechos vínculos con la Universidad de Staffordshire, ofrece pasantías para graduados y recientemente lanzó un programa de aprendizaje en oficios de cerámica en su fábrica de Hanley.