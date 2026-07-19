El técnico argentino Felipe Contepomi acusa a Inglaterra de “falta de respeto”

Contepomi se ofendió por la música y los vítores que se podían escuchar desde el vestuario de Inglaterra, al lado, mientras sus jugadores celebraban una conclusión triunfal de su gira de julio.

Habiendo pedido al representante de Inglaterra presente en la sala que detuviera el ruido, Contepomi perdió la paciencia y salió de la sala diciendo que se iba por la “falta de respeto” que se estaba mostrando.

Esto es un resumen de nuestra etapa de ida del Campeonato de Naciones. Lea todo sobre el partido de esta noche ðŸ’‡ – Rugby de Inglaterra (@EnglandRugby) 18 de julio de 2026

Se produjo después de que a Argentina se le negara un try que, de haberse convertido, habría conseguido un empate en el tiempo extra.

Argentina cruzó en el tercer minuto de la prórroga a través de Bautista Delguy solo para que el videoárbitro Brett Cronan descartara el try porque fue castigado en la banca debido a una magnífica entrada de Henry Slade.

En un enfrentamiento caótico, Inglaterra logró una ventaja de 19-3 en el intervalo y luego enfrentó dos remontadas de los anfitriones.

Borthwick dijo: “Estoy encantado por los jugadores. Mostraron un espíritu increíble, liderados brillantemente por Jamie George.

“Los partidos entre Inglaterra y Argentina, cualquiera que sea el deporte, parecen terminar muy igualados al final y llenos de dramatismo.

â€œEs casi injusto mencionar un solo ejemplo, pero la entrada de Henry Slade al final fue increÃble.

Jamie George fue elogiado por Borthwick (Adam Davy/PA)

“Muestra la lucha que hay en este grupo de jugadores, así como su unión y conexión.

â€œEn este momento estos jugadores merecen unas vacaciones fantÃ¡sticas, una buena noche de fiesta esta noche (sÃ¡bado) y un buen descanso.

â€œHan trabajado duro y ha sido una temporada que ha durado un tiempo.

“Todos sabemos la cantidad de minutos que juegan los jugadores ingleses y estos muchachos lo han aguantado hasta el final”.

La victoria de Inglaterra se produjo a pesar de que cuatro jugadores fueron enviados al sin-bin: Jack van Poortvliet, Alex Coles, Henry Pollock y Emmanuel Iyogun.

Esto significó que jugaron un total de nueve minutos con 13 hombres y aumentó a 14 el total de tarjetas amarillas en las últimas ocho pruebas. Borthwick respondió a las preguntas sobre la disciplina de Inglaterra.

Steve Borthwick hizo caso omiso a las preguntas sobre la disciplina de su equipo (David Davies/PA)

Borthwick dijo: “No creo que ahora sea el momento de profundizar en eso.

â€œEste equipo lo ha hecho muy, muy bien. Fue un partido de prueba duro, un partido de prueba fantástico, anotamos algunos intentos maravillosos y, como siempre, os concentráis en la negatividad.

“Eres como el comité de negatividad, así que es encantador venir a hablar contigo de nuevo”.