Lionel Messi y Argentina buscan repetir el título del Mundial contra España

Ian Nicholas Quillen

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Nueva York — Lionel Messi y Argentina intentarán convertirse en el primer equipo en defender un título de la Copa del Mundo desde 1962 en la final del domingo contra un equipo español que podría presumir del mejor jugador de la próxima generación en Lamine Yamal.

El camino hacia el inicio de la tarde en East Rutherford, Nueva Jersey, ha sido decididamente más emotivo para Argentina, que remontó dos veces y dos veces necesitó tiempo extra durante la fase eliminatoria.

Eso incluyó dos goles tardíos asistidos por el mejor jugador de la generación actual: Messi, de 39 años. Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron en una dramática victoria por 2-1 sobre la ligeramente favorecida Inglaterra en la semifinal del miércoles.

Pero el técnico Lionel Scaloni dijo que los estallidos de emociones que han acompañado cada victoria son exactamente lo que se necesita para procesar esa racha, que bien podría ser la última de Messi. Es también un reflejo del apoyo sísmico que ha seguido a la Albiceleste a los estadios de todo Estados Unidos.

“Hemos recuperado algo que es muy valioso, que es el hecho de que la gente esté viendo nuestros partidos por televisión, vistiendo la camiseta argentina y abrazándose”, dijo Scaloni a través de un intérprete. “Este sentimiento de unidad, realmente lo sentimos. La gente está con nosotros, apoyándonos y respaldándonos. Y eso es muy emotivo para nosotros. Y es bueno expresar emociones. Creo que eso es parte de la vida. Es parte de lo que somos. Y eso te hace aún más humano”.

Increíblemente, Messi llega al fin de semana empatado con el francés Kylian Mbappé en el liderato del torneo con ocho goles, y con cuatro asistencias está a uno del compañero de equipo de Mbappé, Michael Olise.

Después de ganar títulos de la Copa América en 2021 y 2024 con Argentina, Messi está intentando ayudar a su país a convertirse en el tercer campeón consecutivo de la Copa del Mundo, después de Italia en 1934 y 1938, y el Brasil de Pelé en 1958 y 1962.

Mientras tanto, sus compañeros de equipo han estado tratando de aprovechar el momento, un lujo que no tuvieron en 2022, cuando cargaron con la presión de poner fin a una sequía de 36 años sin Copa Mundial.

“Estoy disfrutando mucho más de este Mundial que del de Qatar”, admitió a través de un intérprete la portera Emi Martínez, de 33 años. “Y a mí, estar en mi quinta final con una selección, bueno, no quiero quitarme méritos. Estoy eternamente agradecido a mis compañeros, y sólo quiero disfrutar. Voy a saltar al campo con una sonrisa, porque es algo que muchos jugadores no pueden lograr”.

Ni la selección de Italia de 1938 ni la de Brasil de 1962 se enfrentaron en la final a un oponente tan venerado como los españoles, los campeones defensores de Europa y tres veces finalistas de la Liga de Naciones de la UEFA.

Aparte del empate 0-0 contra Cabo Verde en su primer partido, España rara vez ha parecido seriamente en peligro y dominó en una victoria por 2-0 en semifinales sobre la favorita Francia.

Y todo esto lo han conseguido con un solo gol de Yamal, de 18 años, que comenzó el torneo todavía trabajando para recuperar su forma física durante los 90 minutos tras recuperarse de una distensión en el tendón de la corva izquierda que sufrió a mediados de abril jugando para el FC Barcelona.

La presencia de Messi en el otro equipo traerá comparaciones para Lamine, cuyo único gol llegó en la victoria por 4-0 en la fase de grupos sobre Arabia Saudita. Pero el técnico español Luis de la Fuente dijo que la comparación no es prudente.

“Messi es un jugador único en la historia y es un ejemplo, un modelo a seguir para los jóvenes y los jugadores más jóvenes, su actitud, su comportamiento”, dijo de la Fuente a través de un intérprete. “Lamine tiene que ser el mismo Lamine Yamal, y la mejor manera de apoyarlo es ayudándolo a ser la persona que conocemos hoy porque tiene un gran potencial, un gran futuro”.

España busca su segunda corona mundial después de su triunfo en 2010 en Sudáfrica con una generación anterior.

Con Fabián Ruiz, Dani Olmo y Rodri en el mediocampo, se puede decir que este grupo es tan talentoso, aunque no necesariamente tan extravagante, como aquel grupo de 2010. E insisten en que están igualmente decididos a dejar su propio legado.

“Estamos muy satisfechos con el proceso del equipo, pero somos mucho más ambiciosos”, dijo Rodri a través de un intérprete. “Tenemos un gran desafío por delante el domingo, un desafío muy hermoso para que (la gente) se sienta orgullosa de esta generación”.