De La Plata ofrece un adictivo himno pop con “Quiet When I’m Leaving”

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Calificación: 4 sobre 5.

De La Plata demuestra que combinar géneros aún puede sonar sencillo e increíblemente divertido.

Si el objetivo de De La Plata era hacer que la gente se moviera, misión cumplida. “Quiet When I’m Leaving” se siente como el tipo de canción que instantáneamente convierte cualquier habitación en una pista de baile mientras mantiene la suavidad suficiente para poner la banda sonora a un viaje nocturno posterior.

La producción es sobresaliente. Impulsado por vibrantes ritmos latinos, pulidas texturas pop, sutiles influencias de R&B y un ritmo irresistible, el instrumental se siente vivo de principio a fin. Es lo suficientemente alegre como para mover los hombros, pero lo suficientemente resbaladizo como para sentirte fresco sin esfuerzo.

Vocalmente, De La Plata es sobresaliente. Salta entre melodías suaves como la seda, apasionados estallidos de emoción, declaraciones seguras y un carisma juguetón con notable facilidad. La versatilidad mantiene la pista en constante evolución sin perder nunca su impulso. Mientras tanto, la letra abraza el romance y la atracción física de una manera refrescante y sin complejos, coincidiendo con el espíritu despreocupado del instrumental de principio a fin.

Lo que separa a “Quiet When I’m Leaving” de muchos otros discos listos para bailar es su personalidad. Debajo de la producción pulida y los ganchos irresistibles se encuentra un artista que suena completamente cómodo asumiendo riesgos creativos y al mismo tiempo haciendo música accesible que cualquiera puede disfrutar.

Elegante, enérgico y lleno de valor de repetición, “Quiet When I’m Leaving” es otro recordatorio de que la trayectoria ascendente de De La Plata no es un accidente. Mira el contagioso nuevo sencillo a continuación.

Quincy es el creador de Ratings Game Music. Le encanta escribir sobre música, dar largos paseos por las playas y los espaguetis que le contraatacan.