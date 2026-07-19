‘Vamos Argentina’: Netanyahu y altos funcionarios israelíes muestran su apoyo a Argentina en la final del Mundial

Faltan horasHasta la final del Mundial del domingo entre España y Argentina, varios políticos israelíes expresaron su apoyo a laAlbicelestecon el Primer Ministro Benjamin Netanyahu entre las figuras más destacadas que comparten mensajes en apoyo deArgentina.

Netanyahu recibió una camiseta oficial de la selección argentina de manos del embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, en un video que el diplomático compartió el sábado en X.

“Israel está con Argentina”, decía el post compartido por Wahnish, mientras también le mostraba a Netanyahu un mensaje del presidente argentino, Javier Milei.

“Gracias por tu generosidad, porque también eres amiga mía. Y me alegra mucho saber que estás apoyando a Argentina por nuestra amistad”, dijo Milei en el mensaje.

“Javier, eres un verdadero amigo, un gran amigo. Te apoyamos, apoyamos a Argentina, de muchas maneras, incluido mañana”, dijo Netanyahu, y finalizó el mensaje deseándole buena suerte en la final del Mundial.

“No oculto que apoyo a Argentina, y creo que la mayoría de los israelíes apoyan a Argentina debido a la revolución de Milei en la relación entre nuestros países”, dijo Netanyahu a Wahnish, y terminó gritando: “Vamos Argentina”.

“¿Cómo dice la canción? ‘It’s Coming Home’? Sí, lo es. It’s Coming Home, Argentina”, publicó el jueves por la mañana el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, horas después del partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra, y también vitoreó: “Vamos Argentina”.

El embajador de la ONU, Danny Danon, también publicó en X, celebrando la victoria de Argentina con otro comentario de “Vamos Argentina”, e hizo la misma publicación en hebreo.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, a quien se le prohíbe ingresar al Reino Unido, también publicó en Instagram.

“Quizás no pueda entrar al Reino Unido porque estoy destruyendo la idea de un Estado palestino, pero dos goles han entrado muy bien. Javier, ¡enhorabuena, amigo mío!”

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, compartió una foto de Milei y el jugador estrella argentino Lionel Messi en el Muro de las Lamentaciones y dijo: “Amaremos a aquellos que aman a Israel. Vamos, Argentina”.