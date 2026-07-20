En el camino hacia el Dardo Rocha, se avecina una carrera imperdible en La Plata

Sono Perfetto (foto), Amuni, Nassau, El Darwin y Don Champagne fueron inscritos para el Clásico Federación Argentina de Jockey Clubes e Hipódromos

LA PLATA.- The road toward the Gran Premio Dardo Rocha (G1) continuará en el autódromo de esta ciudad el domingo 26 de julio, con una nueva renovación del ClÃ¡sico FederaciÃ³n Argentina de Jockey Clubes e HipÃ³dromos programados más de 2200 metros, para los cuales se tomaron las inscripciones este viernes.

Se está gestando un tremendo espectáculo basado en la lista de 13 corredores potenciales, que incluye soy perfecto (tías), amuni (tías), Nassau (Fragua), El Darwin (El Campeón), y Don champán (Sonido de Long Island).

Con una bolsa de 7.510.000 pesos esperando en la cuerda floja (una cifra claramente modesta), las entradas restantes incluyen: Emblemático (Lucullan), faramond (El mercado), Hola dolfi (Hola feliz), Lindo Benicio (paisaje urbano), Macabeos(Fortalecer), Isla notable (Isla Lagarto), Ruso Real (En la oscuridad), y Comida Plus (El hechizo).

El trazado local también será sede de carreras el martes 28 de julio, cuando la prueba principal será el Handicap Revista Palermo, disputado en 1100 metros para potros de 4 años y hasta yeguas con 3 o más victorias en su carrera.

Se nominó un total de 16 posibles contendientes, con Calle de Tierra (estrategos) le asignó el peso máximo de 61 kilos, uno más que QuÃ© Buena B (QuÃ© Vida Buena). bantía (John F Kennedy55 1/2), Chequeo de belleza (Control de seguridad56), vida emperatriz (legión de honor57), Excrutada (Bahíaro53), Hija (Nashville texano57), nina paseo (Señor Candy53 1/2), Sprintback (espalda de níquel55), Roma única (Ídolo único51 1/2), Verdadera Pass (Insignia de pasión), que gloria (Control de seguridad54), Seattle eterna (Seattle Fitz51 1/2), Populares furiosos (llave furiosa54 1/2), maylena (QuÃ© Vida Buena59), y Tormentosa Talentosa (Igual talento52) completa el campo.