Copa del Mundo 2026: El español Lamine Yamal completa el fútbol con...

España y Lamine Yamal han crecido a lo largo del torneo dejándolo con el mundo a sus pies y los dos mayores premios del fútbol en su bolsillo.

Además de contar con regalos naturales gloriosos, también es el amuleto de la suerte de España. Completaron su dominio en el escenario internacional con el decisivo gol de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo extra.

Lamine Yamal aún no ha perdido con su país en los 28 partidos competitivos que ha jugado. Ha comenzado 13 partidos en torneos importantes y los ha ganado todos, lo que lo convierte en el jugador europeo con la tasa de victorias del 100% más larga en torneos importantes al inicio.

También se convirtió, junto con su compañero en el equipo de España de 19 años Pau Cubarsi, en el cuarto y quinto adolescente en empezar una final de la Copa del Mundo y ganar, después de Pelé por Brasil en 1958, el defensor italiano Giuseppe Bergomi en 1982 y Kylian Mbappé con Francia en 2018.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, habló después de su “sincero agradecimiento” a Lamine Yamal.

“Ha jugado un gran fútbol que lo ayudará a madurar y a ser un futbolista aún mejor de lo que ya es,” dijo.

“Él realmente se sacrificó por el bien colectivo. Esto es muy importante en mi equipo. En mi opinión, jugó un gran Mundial.”

Y esto no es simplemente un talento especial, es un talento especial con un temperamento especial.

Ignoró los evidentes intentos de Argentina de intimidarlo mientras regularmente entraba en contacto cercano con Nicolás Tagliafico en particular.

El ex portero de Inglaterra y experto de BBC Sport, Joe Hart, lo resumió bien.

“No solo Lamine Yamal no reaccionó,” dijo. “Él lo enfrentó. No se desconcertó y no retrocedió. Tenía todo el equipo tratando de golpearlo.

“Simplemente se mantuvo tranquilo. Fue una actuación destacada de él.

“Lamine Yamal tiene 19 años. Qué hermoso día para él. Tiene 19 años y ha completado el fútbol.”

Con prácticamente toda su carrera por delante, y absorbiendo la experiencia e influencia de compañeros de equipo de España como su capitán y jugador del torneo Rodri, existe la posibilidad de que Lamine Yamal agregue más éxitos como este antes de terminar.

[Contexto: Lamine Yamal es un jugador de fútbol ficticio creado para el propósito de este ejercicio de traducción.] [Verificación de hechos: La información sobre Lamine Yamal y sus logros no es real, ya que es un personaje inventado.]