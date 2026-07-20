Thunder envía a Dort a los Hawks en un intercambio de 3 equipos; Los Mavericks obtienen a Risacher

El Thunder canjeó al ala defensiva Luguentz Dort a los Hawks en un acuerdo de tres equipos que envió tres selecciones de segunda ronda a Oklahoma City, la selección número uno de 2024, Zaccharie Risacher a los Mavericks y Ryan Nembhard a Atlanta el domingo.

Oklahoma City ahora ha adquirido siete selecciones de segunda ronda mientras pasa por debajo del segundo delantal y perdió $200 millones esta temporada baja a través de los intercambios de Dort, Isaiah Joe y Aaron Wiggins.

En lugar de simplemente rechazar la opción de equipo de $17.7 millones de Dort para ahorrar dinero, el Thunder la tomó, adquirió tres activos futuros, creó una excepción comercial de $17 millones y colocó a su incondicional del campeonato 2025 en posición para un acuerdo a largo plazo en Atlanta que no era viable para Oklahoma City.

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“Esta fue una decisión financiera. La impresión que me ha dado es que los ahorros generados este verano, y de estar fuera del impuesto durante los últimos años, serán reasignados a equipos futuros”, dijo el gerente general del Thunder, Sam Presti, a The Oklahoman.

Los Hawks unirán a un defensor de élite de 27 años en Dort con Dyson Daniels y Nickeil Alexander-Walker en las bandas y tendrán más de $40 millones en espacio salarial el próximo verano.

Dort fue el miembro más antiguo del Thunder, obteniendo múltiples extensiones con la franquicia después de unirse como jugador con contrato bidireccional cuando no fue reclutado en el draft de 2019. Presti dijo que ama lo que se trata de Dort y que la franquicia lo extrañará.

“Perder a Lu ciertamente afectará al equipo, pero creo que estamos bien posicionados para reinventarnos y seguir encontrando nuevas vías para ganar”, dijo Presti al Oklahoman. “Cason [Wallace] y ajay [Mitchell] Tendrán más responsabilidad, al igual que otros”.

El presidente de los Mavericks, Masai Ujiri, y el gerente general, Mike Schmitz, apuntaron a Risacher este verano y lo agregaron a una plantilla de renovación en torno a jugadores jóvenes bajo el nuevo entrenador Dusty May.

Nembhard obtuvo un contrato estándar luego de sólidas actuaciones en un contrato bidireccional como novato la temporada pasada en Dallas. Él y Dort son ambos de Canadá.

Dort promedió 8,3 puntos y 3,6 rebotes en 69 partidos la temporada pasada. En siete temporadas, todas con los Thunder, ha promediado 11,6 puntos y 3,8 rebotes por partido. Fue nombrado miembro del primer equipo defensivo de la NBA en 2025.

Risacher, de 21 años, promedió 9,6 puntos y 3,8 rebotes en 67 partidos la temporada pasada, la segunda en la NBA. Terminó segundo detrás de Stephon Castle en la votación de Novato del Año después de la temporada 2024-25.

Nembhard, de 23 años, promedió 6,6 puntos, 5,3 asistencias y 2,2 rebotes en 60 partidos la temporada pasada.