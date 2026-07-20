‘Me duele el alma’: Lionel Scaloni no pudo ocultar el dolor de Argentina en el Mundial

(función() { intentar { var cs = document.currentScript, p = (document.cookie.split(‘gnt_i=’)[1] || ”) + ‘;’, l = p.substring(p.indexOf(‘~’) – 2, p.indexOf(‘;’)); if (!l) { var n = ventana.rendimiento && rendimiento.getEntriesByType(‘navegación’) || []st = norte[0].serverTiming || ”; if (st.length) { for (const t of st) { if (t.name === ‘gnt_i’) { l = t.description.split(‘*’)[2]; romper; } } } } if (l) { var g = decodeURIComponent(l).split(‘~’); cumplir({ país: g[0]ciudad: g[2]código postal: g[3]estado: g[1]
}); } más { cumplir(); } } captura(e) { cumplir(); } función cumplir(loc) { if(window.ga_privacy) return; loc = loc || {}; var host = ventana.ubicación.nombre de host || ”, ue = host.split(‘.’)[0] === ‘ue’, cco = hp(‘gnt-t-gc’), sco = hp(‘gnt-t-gs’), cc = cco || loc.país || (ue ? ‘ES’ : ‘US’), sc = sco || estado.local || (cc === ‘US’ ? ‘CA’ : ”), t = verdadero, gdprLoc = {‘AT’: t, ‘BE’: t, ‘BG’: t, ‘HR’: t, ‘CY’: t, ‘CZ’: t, ‘DK’: t, ‘EE’: t, ‘EL’: t, ‘EU’: t, ‘FI’: t, ‘FR’: t, ‘DE’: t, ‘GR’: t, ‘HU’: t, ‘IE’: t, ‘IT’: t, ‘LV’: t, ‘LT’: t, ‘LU’: t, ‘MT’: t, ‘NL’: t, ‘PL’: t, ‘PT’: t, ‘RO’: t, ‘SK’: t, ‘SI’: t, ‘ES’: t, ‘SE’: t, ‘NO’: t, ‘LI’: t, ‘IS’: t, ‘AD’: t, ‘AI’: t, ‘AQ’: t, ‘AW’: t, ‘AX’: t, ‘BL’: t, ‘BM’: t, ‘BQ’: t, ‘CH’: t, ‘CW’: t, ‘DG’: t, ‘EA’: t, ‘FK’: t, ‘GB’: t, ‘GF’: t, ‘GG’: t, ‘GI’: t, ‘GL’: t, ‘GP’: t, ‘GS’: t, ‘IC’: t, ‘IO’: t, ‘JE’: t, ‘KY’: t, ‘MC’: t, ‘ME’: t, ‘MS’: t, ‘MF’: t, ‘MQ’: t, ‘NC’: t, ‘PF’: t, ‘PM’: t, ‘PN’: t, ‘RE’: t, ‘SH’: t, ‘SM’: t, ‘SX’: t, ‘TC’: t, ‘TF’: t, ‘UK’: t, ‘VA’: t, ‘VG’: t, ‘WF’: t, ‘YT’: t}, gdpr = !!(eu || gdprLoc[cc]), gppLoc = {‘CA’: ‘usca’, ‘NV’: ‘usca’, ‘UT’: ‘usnat’, ‘CO’: ‘usco’, ‘CT’: ‘usct’, ‘VA’: ‘usva’, ‘FL’: ‘usnat’, ‘MD’: ‘usnat’, ‘MN’: ‘usnat’, ‘MT’: ‘usnat’, ‘OR’: ‘usnat’, ‘TN’: ‘usnat’, ‘TX’: ‘desgastado’, ‘DE’: ‘desgastado’, ‘IA’: ‘desgastado’, ‘NE’: ‘desgastado’, ‘NH’: ‘desgastado’, ‘NJ’: ‘desgastado’, ‘IN’: ‘desgastado’, ‘KY’: ‘desgastado’, ‘RI’: ‘desgastado’}, gpp = !gdpr && gppLoc[sc]; if (gdpr &&!window.__tcfapi) { “use estricto”;function _typeof(t){return(_typeof=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(t){return typeof t}:function(t){return t&&”function”==typeof Símbolo&&t.constructor===Símbolo&&t!==Símbolo.prototipo?”símbolo”:tipode t})(t)}!function(){var t=función(){var t,e,o=[],n = ventana, r = n; r=e.createElement(“iframe”);r.style.cssText=”display:none”,r.name=”__tcfapiLocator”,e.body.appendChild(r)}else setTimeout(t,5);return!o}(),n.__tcfapi=function(){for(var t=arguments.length,n=new Array(t),r=0;r3&&2===parseInt(n[1],10)&&”booleano”==tipo de n[3]&&(e=n[3],”función”==tipo de n[2]&&norte[2](“establecer”,!0)):”ping”===n[0]?”función”==tipo de n[2]&&norte[2]({gdprApplies:e,cmpLoaded:!1,cmpStatus:”stub”}):o.push(n)},n.addEventListener(“message”,(function(t){var e=”string”==typeof t.data,o={};if(e)try{o=JSON.parse(t.data)}catch(t){}else o=t.data;var n=”objeto”===_typeof(o)&&null!==o?o.__tcfapiCall:null;n&&window.__tcfapi(n.command,n.version,(function(o,r){var a={__tcfapiReturn:{returnValue:o,success:r,callId:n.callId}};t&&t.source&&t.source.postMessage&&t.source.postMessage(e?JSON.stringify(a):a,”*”)}),n.parameter)}),!1))};”undefinido”!=typeof módulo?module.exports=t:t()}(); } if (gpp && !ventana.__gpp) { ventana.__gpp_addFrame=función(e){if(!ventana.frames[e])if(document.body){var p=document.createElement(“iframe”);p.style.cssText=”display:none”,p.name=e,document.body.appendChild(p)}else window.setTimeout(window.__gppaddFrame,10,e)},window.__gpp_stub=function(){var e=argumentos;if(__gpp.queue=__gpp.queue||[],!e.longitud)return __gpp.queue;var p,n=e[0],t=1función OptanonWrapper() { }Saltar al contenido principal
(función() { let vdContainer, vdShow, vdHide, flagCaption = false, vdToggle = document.getElementById(‘videoDetailsToggle’), sección = ga_data.route.sectionName || ga_data.route.ssts.split(‘/’)[0]subsección = ga_data.route.ssts.split(‘/’)[1]; vdToggle.addEventListener(‘click’, ()=> { // consulta dom solo después de que el usuario haga clic if (!vdContainer) { vdContainer = document.getElementById(‘videoDetailsContainer’); vdShow = document.getElementById(‘vdt_show’), vdHide = document.getElementById(‘vdt_hide’); } vdContainer.hidden = !(vdContainer.hidden); // mostrar/ocultar elementos if (vdContainer.hidden) { vdShow.hidden = false; vdHide.hidden = true; vdHide.hidden = false; función fireCaptionAnalytics () { let Analytics = document.getElementById(“pageAnalytics”); intente { if (analytics) { Analytics.fireEvent(`${ga_data.route.basePageType}|${section}|${subsection}|streamline|expandCaption`); } else { if (window.newrelic) window.newrelic.noticeError(‘etiqueta de análisis de página no encontrada’); } } catch (e) { if (window.newrelic) ventana.newrelic.noticeError(e); } } }());
EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey — Se le quebró la voz. Los ojos brillaron. Las manos se secaron las lágrimas. La cara se puso roja, tratando de mantener la compostura, pero no pudo.
Lionel Scaloni se disculpó y luego abandonó su conferencia de prensa posterior al partido, lamentando la pérdida del trofeo de la Copa del Mundo que alguna vez perteneció a Argentina. Esta vez pertenecía a España.
“Todos pensamos en el cuerpo técnico por estar en este lugar”, dijo Scaloni, haciendo una pausa llena de emoción mientras los periodistas aplaudían para que continuara. “Y para continuar, se necesitan muchas cosas, especialmente reiniciar de nuevo”.
“Volver a formar un grupo así”, se detuvo para secarse los ojos. “Lo cual es difícil de recrear de nuevo y…” rompió. “Y me duele el alma”, chilló mientras se levantaba de su silla para irse. “Lo lamento.”
La humanidad de Scaloni, precisamente lo que lo hace tan identificable y especial como entrenador de fútbol internacional, no podía ser ignorada el domingo 19 de julio, en la amplia carpa blanca instalada en las afueras del estadio Metlife para exhibir a los ganadores y perdedores de la final de la Copa del Mundo.
Argentina perdió 1-0, pero una España feroz llevó a la prórroga con sólo 10 hombres. ¿Qué hubiera pasado si mantuvieran a 11 en el campo?, se preguntó.
Scaloni recordará esta pérdida. Pero Argentina recordará a Scaloni como uno de los grandes. Con 104 partidos a cargo de una de las mayores dinastías del deporte, encabezada por el mejor jugador como Lionel Messi, Scaloni está en camino de ser el mejor entrenador que jamás haya tenido el país. Bajo su mando, Argentina ya tiene un título de Copa Mundial y un par de trofeos de Copa América. Pero probablemente esta fue la última Copa Mundial de Messi y todos en ese equipo querían una más.
El dolor de dejar ir ese sueño picó. Scaloni, de 48 años, tiene tiempo de sobra para volver a darse cuenta.
“Lamento profundamente lo que está pasando. Sin embargo, debería estar feliz”, dijo el seleccionador español Luis de la Fuente a través de un traductor después del partido. “Ha batido todos los récords. Hay mucho por delante. Es joven. Le dije que es mucho más joven que yo, que le queda más fútbol que yo”.
Scaloni y de la Fuente están unidos de manera única como aprendiz y mentor, respectivamente. Hablaron antes del torneo y se abrazaron después de ese partido. Incluso se dieron consejos a lo largo del camino.
El contrato de Scaloni con Argentina vence en diciembre. Dijo que lo logrará. ¿Qué sigue? Eso aún no se ha escrito, pero después de todo lo que ha logrado, inevitablemente habrá equipos haciendo fila para cortejarlo.
“Sólo puedo estar agradecido”, dijo Scaloni al inicio de su rueda de prensa. “Estoy agradecido con este grupo. Espero que podamos lograr algo como esto nuevamente. Es muy difícil y desafiante lograr lo que hemos logrado. Por supuesto que duele. Hoy no pudimos competir cara a cara en lo que respecta al fútbol. Fue realmente doloroso. Nos dolió en el alma.
“Ya lloré a carcajadas en el vestuario; por eso no estoy llorando ahora”.
Eso no duró mucho.
Ver: Lionel Scaloni se derrumba en la conferencia de prensa del Mundial
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