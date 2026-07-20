Los fanáticos de España saludan a la nueva generación, mientras Argentina se despide de un ícono

Ciudad de Nueva York – Momentos después del pitido final, comenzó la fiesta para los aficionados de La Roja en Times Square.

Para muchos, la victoria de España el domingo sobre Argentina, que culminó una campaña decidida en el torneo más prestigioso del fútbol, ​​representó más que una simple victoria.

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Significó el comienzo de lo que podría ser una nueva era dorada del fútbol español, dirigida por una selección nacional con una edad media de 26 años y un delantero de pies de platino: Lamine Yamal, de 19 años.

“Es como el destino”, reflexionó Joanne Wasson, de 33 años, quien no pudo evitar ver el simbolismo en la imagen viral del joven argentino Lionel Messi con un bebé Yamal.

â€œEstaba esa foto de Messi bañando a Lamine [Yamal]; ahora le está entregando el trofeo”.

Sin duda, la final no fue un trabajo fácil. Puede que España haya dominado la posesión y haya superado con creces a Argentina en oportunidades, pero el equipo liderado por Messi demostró ser un adversario tenaz, manteniendo un marcador de 0-0 hasta el final de la prórroga.

Incluso la tarjeta roja de Enzo Fernández en el minuto 93, que dejó a Argentina con sólo 10 jugadores, no fue una sentencia de muerte inmediata para la Albiceleste. Eso llegó 13 minutos después, con el gol de Ferran Torres en el minuto 106.

“España controló el partido de principio a fin”, dijo Charlie Webster, aficionado de 27 años y seguidor de toda la vida de España desde Inglaterra.

â€œMerecieron ganar, pero Argentina sabe jugar bien los partidos. Estaba un poco nervioso, porque si llega a los penaltis, es como una lotería”.

“Obviamente, cualquier equipo que juegue contra Argentina está superado en número debido a los fanáticos que llevan a cada partido”, dijo. â€œPero ganÃ³ el mejor equipoâ€ .

Para Saray Monzón, de 42 años, que viajó desde España para el partido, la victoria representó algo más profundo para su país.

“Estamos muy, muy orgullosos de ellos”, dijo sobre el joven equipo español, también dirigido por el mediocampista Pedri, de 23 años, y el defensa Pau Cubarsi, de 19 años.

“Creo que representan todo el potencial que tenemos como país. Representan parte de lo que son los españoles”.

Brian Lacey, que también viajó desde España para el partido, vio un cambio de guardia en el talento futbolístico.

“Es el comienzo de una generación”, dijo. Es un cambio generacional, porque Messi ya está acabado y ahora es el momento de Lamine Yamal”.

“¿Y ahora qué?”, ​​se preguntó. “¿Los euros? ¿El próximo campeonato mundial?

â€œEn el deporte, en la cima del mundo estÃ¡ el fÃºtbol. España está en la cima del mundo”, afirmó.

â€œNecesitamos celebrar. No mirar al pasado, no mirar al futuro, mirar que somos campeones del mundo”.

Hinchas argentinos reflexionan sobre el fin de una era

Mientras tanto, los fanáticos argentinos luchaban no sólo con la pérdida del campeonato, sino también con el fin casi seguro de la carrera de un hombre al que se le atribuye haber devuelto al país a sus días de gloria futbolística.

La fan argentina Lily, que se negó a dar su apellido, sostenía un muñeco de Messi en sus brazos en Times Square.

“Lo que él hizo, nadie lo ha hecho, ni siquiera Pelé”, dijo, refiriéndose al ícono brasileño. â€œPele sÃ³lo estuvo dos veces en la final; Messi nos llevó a tres”.

“Nos dio tanta felicidad”, dijo.

Marvin Reyes, un joven de 22 años de ascendencia argentina de Nueva Jersey, describió el papel de Messi como nada menos que transformador para la selección nacional, que rompió una racha de sequía de 36 años en la Copa Mundial en Qatar en 2022.

“¿Qué hizo para el equipo nacional?”, Preguntó. “Todo.”

“Él les dio esperanza y simplemente asumió el cargo de capitán”, dijo Reyes. “Realmente tomó sobre sus hombros llevar al equipo”.

Joaquín Martínez, de 48 años, que viajó desde Argentina, reflexionó sobre cómo sus hijos de 12 y 11 años no han conocido a ningún otro líder de equipo que Messi.

“Para mí, Maradona lo era todo, pero para mis hijos, era Messi”, dijo, refiriéndose al campeón mundial de 1986, Diego Maradona.

“Messi es Messi. El equipo tendrá mucho trabajo que hacer ahora que no habrá más Messi”, afirmó.

“Después del partido de hoy, por supuesto que nos sentimos mal”, añadió. “Pero esto es fútbol”.