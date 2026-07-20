Jennifer Finch, bajista de L7, muerta a los 59 años

Jennifer Finch, la bajista del influyente grupo de rock L7, falleció el sábado después de una batalla contra el cáncer cerebral. Tenía 59 años.

L7 confirmó la muerte de Finch en una publicación de Instagram. “Con un corazón muy pesado anunciamos que nuestra querida compañera de banda, amiga y compañera alborotadora Jennifer Finch falleció hoy”, decía. “Ella tuvo una larga y valiente lucha contra el cáncer cerebral y fue amada por muchos amigos maravillosos, colegas musicales y fans en todo el mundo. Te amamos Jennifer”.

La banda también emitió una declaración a través de su representante, escribiendo: “Estamos destrozados por la pérdida de nuestra amada compañera de banda, hermana y amiga Jennifer Finch, cuyo espíritu feroz, humor y creatividad infinita ayudaron a dar forma a L7 y cambiaron nuestras vidas para siempre. Jennifer fue una verdadera original que vivió completamente a su manera, y el impacto que tuvo en la música, el arte y todos los afortunados que la conocieron no puede ser medido. Te amamos más allá de las palabras y te llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, nuestra querida amiga”.

A principios de este mes, Finch anunció que estaba recibiendo un tratamiento después de ser diagnosticada con una forma agresiva de cáncer cerebral. Cuando la músico fue diagnosticada por primera vez, se creía que su condición sería fácilmente tratada con radiación, pero las complicaciones requirieron que se sometiera a múltiples cirugías. Los procedimientos dejaron con severas limitaciones físicas y requirieron cuidados médicos extensos después. (En 2011, a Finch también se le diagnosticó cáncer de tiroides).

Debido al diagnóstico y tratamiento de Finch, se retiró de la gira por EE. UU. del Last Hurrah Tour de L7 que originalmente estaba planeada cuando la artista estaba en buena salud. En ese momento, Finch pidió a sus compañeros de banda que continuaran como estaba previsto.

L7 se formó en 1985, y Finch se unió al grupo en 1987. En un perfil de la banda en la revista Rolling Stone en 2017, fue descrita como “una bajista mal comportada y no entrenada que añadió un fervor instantáneo a su acto en vivo”. L7 lanzó su álbum debut homónimo en 1988 y Finch fue la bajista del grupo durante la mayor parte de su pico en los años noventa antes de dejar la banda en 1996 a los 30 años. Su decisión de salir fue doble: Finch se había vuelto sobria y aún estaba procesando la muerte de su padre.

“Cuando eres joven, hay tanta presión sobre todo”, le dijo a Rolling Stone. “Sé que cedí ante esa presión específica, de no poder ser todo lo que se esperaba”.

Tocó en dos bandas adicionales, OtherStarPeople y the Shocker; lanzó su propio sello, Little Pusher Records; y trabajó prolificamente como fotógrafa. En 2015, Finch se reunió con L7 y apareció en su álbum de 2019, Scatter the Rats.

Anteriormente se lanzó una campaña de GoFundMe por amigos y familiares para cubrir los costos asociados con su tratamiento y recuperación, y apoyar los esfuerzos para crear un archivo del trabajo de Finch y completar lo que se describe como “un proyecto creativo significativo” que estaba programado para ser lanzado el próximo año.