El mayor ataque balístico de guerra de Rusia sacude a Kyiv

Rusia lanzó durante la noche un importante ataque con misiles contra la capital de Ucrania, Kiev, con misiles balísticos, dijeron funcionarios ucranianos.

Moscú lanzó el mayor número de misiles balísticos (alrededor de cuatro docenas) “en un solo ataque desde el inicio de su guerra a gran escala”, dijo el domingo el ministro interino de Asuntos Exteriores de Kiev.

“Exhortamos a respuestas apropiadas y fuertes. Necesitamos una presión devastadora sobre Moscú para poner fin a este terror”, escribió Andrii Sybiha en X.

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas, escribió en X el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenksyy, reiterando la necesidad del país de interceptores antibalísticos.

“La protección contra misiles balísticos es nuestra máxima y constante prioridad en este momento. Se necesitan interceptores todos los días, y agradezco a todos los que toman en serio nuestros acuerdos y garantizan la entrega de capacidades antibalísticas”, dijo.

¿Qué sabemos sobre los últimos ataques?

El ataque comenzó alrededor de la 01:30 hora local (22:30 GMT del sábado) y continuó durante varias horas.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 18 “de” 41 misiles lanzados por Rusia durante la noche, según la fuerza aérea de Kiev. Dijo que 23 “misiles y 10 “drones” habían alcanzado 20 lugares durante el ataque, que estaba dirigido “principalmente a Kiev”.

También habían sido derribados unos 108 de 125 drones rusos.

Los testigos en el terreno informaron haber escuchado varias explosiones, incluidas las de los sistemas de defensa aérea. Un periodista de la AFP informó que una de las explosiones fue tan poderosa que hizo saltar las alarmas de los automóviles en todo el centro de la ciudad.

La invasión rusa a gran escala de Ucrania comenzó en febrero de 2022 Imagen: Gleb Garanich/REUTERS

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que se habían reportado varios incendios en toda la ciudad, en áreas residenciales y no residenciales. Se produjeron incendios en un dormitorio, un bloque residencial y un supermercado, dijo en una serie de publicaciones en Telegram, añadiendo que se habían desplegado servicios de emergencia.

Los socorristas sacaron a cuatro personas de una casa privada en llamas en el distrito de Sviatoshinskyi, mientras que en el distrito de Shevchenkivskyi rescataron a residentes de un edificio de tres pisos en llamas.

Licencia de misiles Patriot para Ucrania: ¿un punto de inflexión? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Los últimos ataques de Rusia se producen un día después de que Ucrania enviara drones de ataque para destruir almacenes de comercio electrónico en las regiones de Moscú y Tambov, matando al menos a ocho personas y provocando grandes incendios. El mismo día, los ataques rusos mataron al menos a dos personas en Ucrania.

Contrarrestar los ataques de Rusia

La invasión rusa a gran escala de Ucrania ya lleva cinco años.

Ambas partes han recurrido regularmente a ataques con aviones no tripulados, pero Moscú utiliza cada vez más misiles balísticos dirigidos a Kiev y otros lugares de Ucrania. Esto ocurre en un momento en que Kiev ha advertido sobre la disminución de las existencias de misiles interceptores utilizados para bloquear misiles balísticos rusos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo recientemente que estaba dispuesto a conceder a Ucrania licencias para producir misiles interceptores Patriot, lo que podría reforzar las defensas de Kiev contra los ataques con misiles balísticos rusos.

Sin embargo, los detalles y el calendario para implementar la decisión siguen sin estar claros.

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Ucrania pide a sus aliados que ayuden con las defensas aéreas Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

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Editado por: Sean Sinico