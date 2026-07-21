Estomatitis vesicular detectada en los condados de La Plata y Archuleta a medida que se expanden los casos en Colorado

El Departamento de Agricultura de Colorado confirmó nuevas detecciones de estomatitis vesicular (VSV) en los condados de La Plata y Archuleta en 2026, lo que llevará la enfermedad a dos condados adicionales de Colorado.

Los dos locales recientemente afectados son residencias privadas donde los équidos son el único ganado presente. En un local, uno de cada tres caballos presenta lesiones en los labios y la lengua. En el segundo local, dos caballos que convivían con varias mulas también presentan lesiones en labio y lengua. Se cree que ambas infecciones se adquirieron localmente.

Los casos fueron examinados por veterinarios acreditados que recogieron muestras, informaron a la Oficina Veterinaria del Estado y enviaron muestras para su análisis a la Universidad Estatal de Colorado. Ambos locales han sido puestos bajo cuarentena estatal.

Las instalaciones previamente puestas en cuarentena en los condados de Montezuma y Montrose han sido liberadas de la cuarentena.

Colorado sigue siendo uno de los tres estados con casos confirmados de VSV desde octubre de 2025, junto con Arizona y Nuevo México. La última cuarentena de Arizona se lanzó el 20 de abril de 2026. Nuevo México todavía tiene dos condados afectados con instalaciones en cuarentena.

Los veterinarios deben informar cualquier caso con signos clínicos que sugieran VSV a la Oficina Veterinaria del Estado al (303) 869-9130. La presentación de informes beneficia rápidamente a los clientes y reduce las implicaciones negativas para otros propietarios.

Los veterinarios y propietarios de ganado de Colorado que trasladen animales interestatales deben comunicarse con el estado de destino antes del movimiento para confirmar que se cumplan todos los requisitos de importación. Los estados pueden imponer restricciones a los caballos y el ganado de los estados afectados por el VSV, incluidos certificados de inspección veterinaria cronometrados o requisitos adicionales. Algunos estados pueden desactivar la función eeCVI en Global Vet Link y pueden no permitir que los equinos se muevan con un permiso de viaje.

Si un estado de destino requiere una certificación de que el ganado no se origina dentro de una distancia específica de una instalación en cuarentena por VSV, comuníquese con la Oficina del Veterinario del Estado al (303) 869-9130.

Canadá restringe el movimiento desde los estados afectados por el VSV. Los equinos y el ganado no pueden trasladarse directamente desde un estado afectado por el VSV a Canadá. Los animales deben permanecer en un estado no afectado durante un mínimo de 21 días antes de ser elegibles para exportarse a Canadá. Canadá no levanta estas restricciones durante al menos 30 días después de la liberación de la última cuarentena de VSV en un estado afectado.

Los documentos de orientación actualizados y la información de casos están disponibles en la página web VSV del Departamento de Agricultura de Colorado. El informe de situación completo se puede encontrar en el sitio web de USDA-APHIS VSV.