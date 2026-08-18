La misteriosa isla flotante de Argentina llamada ‘EL Ojo’ que parece girar por sí sola en un movimiento circular perfecto

Vista aérea de la isla El Ojo. Crédito de imagen: Gobierno de Argentina

El Ojo, una isla flotante notablemente circular en el delta del Paraná de Argentina, se ha convertido en uno de los lugares naturales más extraños de la región. La isla, que mide unos 120 metros de ancho, se encuentra dentro de una masa de agua casi perfectamente circular y parece moverse independientemente de los humedales circundantes. Desde arriba, la formación se asemeja a un ojo gigante, lo que explica el nombre “El Ojo”, que significa “El Ojo” en español. Su apariencia inusual ha atraído a científicos, cineastas y muchas especulaciones sobre lo que podría estar sucediendo bajo el agua. Los investigadores han sugerido que una corriente de agua circular puede ser responsable de empujar la isla flotante alrededor de su lago. Sin embargo, quedan preguntas importantes sobre su formación, movimiento y estructura, lo que hace de El Ojo un ejemplo intrigante de cómo procesos naturales inusuales pueden crear paisajes que parecen demasiado perfectos para ser reales.

Ubicación de la misteriosa isla El Ojo de Argentina

El Ojo se encuentra en el Delta del Paraná, al norte de Buenos Aires, en la provincia argentina de Buenos Aires. Según BBC Wildlife, la formación flotante tiene aproximadamente 120 metros de ancho y se encuentra dentro de un lago circular rodeado de humedales. Su ubicación es remota y llegar hasta allí no ha sido fácil. ‘El Observador’ informó en 2016 que el cineasta Sergio Neuspiller y su equipo notaron por primera vez la inusual formación mientras usaban Google Earth para conectar varios lugares misteriosos en el Delta del Paraná como parte de una investigación para un proyecto cinematográfico. Las imágenes de satélite revelaron una isla circular casi perfecta rodeada por una extensión de agua circular igualmente inusual. Posteriormente, el equipo viajó a la zona, primero sobrevolando El Ojo y luego dirigiéndose hacia allí a pie. Neuspiller describió el viaje como difícil, ya que el equipo caminó durante unas cuatro horas bajo la intensa luz del sol antes de llegar al lugar.

¿Por qué la isla parece tan perfectamente circular?

La isla misma forma un círculo casi perfecto, mientras que el agua a su alrededor crea otro contorno circular. Según BBC Wildlife, la isla está compuesta en gran parte de hierba enmarañada, juncos y material vegetal en descomposición. Estas capas de material orgánico flotan, lo que permite que la isla flote en el agua en lugar de permanecer fijada al fondo. La explicación de su forma puede estar ligada a su movimiento. Los científicos creen que alrededor del lago circula una corriente. Se cree que esta corriente empuja a El Ojo en el sentido de las agujas del reloj. A medida que la isla flotante se mueve, erosiona gradualmente los bordes con vegetación alrededor del lago. Con el tiempo, ese movimiento repetido podría ayudar a mantener la forma notablemente circular tanto de la isla como del agua que la rodea. Esto proporciona una explicación natural para algo que inicialmente parece casi artificial. En lugar de requerir una fuerza extraordinaria, la forma puede ser el resultado del movimiento del agua que actúa sobre la vegetación flotante durante un largo período.

Vista aérea de la isla giratoria flotante El Ojo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Crédito de imagen: Gobierno de Argentina

¿El Ojo realmente se mueve y gira?

La evidencia de que la isla se mueve de forma independiente ha sido una de las principales razones de su reputación de misterio. El Observador informó que Gustavo Sznaider, un ingeniero agrónomo involucrado en la investigación, examinó imágenes de satélite y descubrió que la isla había cambiado de posición de forma independiente dentro del área circular durante aproximadamente 30 años. Ese movimiento es particularmente inusual porque El Ojo no es simplemente un terreno fijo rodeado de agua. Su estructura flotante le permite responder al movimiento del agua debajo y alrededor de ella. BBC Wildlife explica que se cree que la corriente en el lago hace que la isla gire en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, aunque el comportamiento de la isla puede parecer misterioso desde arriba, hay un mecanismo natural plausible detrás de él.

¿Qué encontraron los investigadores cuando llegaron a la isla?

La visita del equipo produjo observaciones que agregaron más intriga a El Ojo. Según El Observador, el agua que rodeaba la isla parecía negra desde arriba, pero los exploradores descubrieron que en realidad era clara, con un fondo de suelo oscuro. Esto fue sorprendente porque los cursos de agua del Delta del Paraná son generalmente marrones debido a sus fondos ricos en arcilla. Los exploradores también notaron la dificultad de investigar la zona. El lugar se describió como prácticamente inexplorado y llegar a la isla requirió un viaje exigente a través de los humedales. En aquel momento, el equipo quería investigar la isla mucho más a fondo. El Observador informó que los planes involucran a especialistas, entre ellos un ingeniero hidráulico, un agrónomo, un geólogo y un investigador científico. Una investigación propuesta implicó medir la frecuencia con la que se movía la isla y bucear debajo de ella para examinar cómo cambiaba su composición verticalmente.

¿Podría El Ojo todavía tener secretos?

El Observador informó que El Ojo se asoció en línea con historias sobre ovnis y actividad paranormal. El amplio Delta del Paraná ya tenía una colección de extrañas historias locales, incluidos supuestos avistamientos de ovnis, barcos abandonados y afirmaciones relacionadas con los restos de un antiguo cementerio. A pesar de la explicación propuesta para su movimiento, El Ojo no ha sido estudiado extensamente. BBC Wildlife señala que la investigación limitada hace que sea difícil determinar exactamente qué vida silvestre vive en la isla. El delta del Paraná circundante proporciona hábitat para animales como nutrias de río, caimanes de hocico ancho, capibaras y ciervos de los pantanos. Las aguas también contienen peces y anfibios, mientras que insectos como libélulas y caballitos del diablo habitan en la vegetación de las marismas. En medio de los vastos humedales de Argentina, un círculo flotante continúa moviéndose a lo largo de su propio lago, creando un paisaje que parece casi diseñado deliberadamente.