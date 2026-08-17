La estatal india KABIL espera iniciar la producción de litio en Argentina en 4-5 años

Se espera que la empresa estatal india Khanij Bidesh India Limited (KABIL) comience la extracción de litio en Argentina en los próximos cuatro o cinco años después de completar la viabilidad del proyecto, según un informe de un panel parlamentario sobre sus operaciones.

En 2024, KABIL firmó un pacto de exploración de litio por 2.000 millones de rupias (20,92 millones de dólares) para cinco bloques en Argentina.

El gobierno de Catamarca en Argentina ha ofrecido siete bloques nuevos de salmuera de litio adicionales en virtud del acuerdo existente, que KABIL está evaluando, según el informe.

KABIL está en proceso de firmar un acuerdo preliminar con el Ministerio de Producción y Minería de la Provincia de Salta, Argentina y Recursos Energéticos y Mineros Salta SA para colaborar en proyectos de litio en Salta.

También se están llevando a cabo conversaciones para obtener dos proyectos greenfield de salmuera de litio en la provincia de Jujuy.

KABIL y Oil India y KABIL e Indian Oil Corp están evaluando dos proyectos adicionales.

KABIL señaló retrasos en Argentina debido a la falta de experiencia en el manejo de depósitos de salmuera de litio.

En Australia, KABIL, junto con Oil India, Coal India y NLC India, estaban evaluando dos proyectos de litio.

El panel confirmó un informe de Reuters de que el proyecto de litio de KABIL en Mali con Uranium One Group, una subsidiaria de Rosatom, se mantuvo en suspenso debido a la “reciente inestabilidad sociopolítica”.

KABIL también está en conversaciones con Malawi Mining Investment Company para proyectos minerales críticos en Malawi.

KABIL está evaluando oportunidades de inversión en Brasil, Canadá, Rusia e Indonesia, entre otros, y estudiando tierras raras.

El panel observó “progresos limitados” en la obtención de activos minerales en el extranjero y “plazos prolongados” para pasar de las negociaciones a la adquisición y producción reales.

($1 = 95,6125 rupias indias)

(Reporte de Rajesh Kr. Singh y Neha Arora; editado por Alexandra Hudson)