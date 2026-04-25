Argentina pide conversaciones con el Reino Unido sobre las “Islas Malvinas”

Argentina ha reiterado su interés en reanudar las conversaciones con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, un archipiélago en disputa en el Atlántico Sur, luego de informes de que un correo electrónico interno del Pentágono sugería revisar el apoyo de Washington al reclamo del Reino Unido en medio de tensiones por la guerra de Irán.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, dijo que Buenos Aires estaba lista para buscar una “solución pacífica y definitiva” a la larga disputa de soberanía sobre las islas, conocidas en Argentina como Las Malvinas.

“La República Argentina expresa una vez más su voluntad de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, escribió en X el sábado (25 de abril).

Los comentarios siguieron a informes de que una comunicación del Pentágono indicaba que Estados Unidos podría revisar su posición, potencialmente en respuesta a presiones geopolíticas más amplias.

El primer ministro Keir Starmer reafirmó la soberanía del Reino Unido sobre las islas el viernes (24 de abril), diciendo que la posición del gobierno sigue siendo “de larga data” y “sin cambios”.

“No podríamos ser más claros sobre la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Es de larga data y no ha cambiado”, dijo a los periodistas un portavoz de Starmer.

El Reino Unido y Argentina libraron una guerra de 10 semanas por las islas en 1982, después de que las fuerzas argentinas invadieran y ocuparan brevemente el territorio. Alrededor de 649 militares argentinos y 255 británicos murieron, junto con tres isleños, antes de que Argentina se rindiera.

Gran Bretaña estableció un asentamiento en las islas previamente deshabitadas en 1765, y luego se retiró por razones económicas. España controló el territorio hasta 1811 antes de abandonarlo.

Argentina reclamó las islas en 1820 después de independizarse de España. En 1833, el Reino Unido restableció el control y expulsó a las autoridades argentinas.

Argentina continúa reclamando las islas, junto con las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, como su territorio.

En un referéndum de 2013, el 99,8% de los residentes votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido.