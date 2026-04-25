Resumen europeo: Napoli se coloca en segundo lugar en la Serie A con gran victoria.

Resumen europeo: Napoli se coloca en segundo lugar en la Serie A...

Nápoles se impuso cómodamente por 4-0 a Cremonese en la Serie A, con el resultado prácticamente resuelto antes del descanso.

Los locales comenzaron rápidamente y se adelantaron a los tres minutos. Scott McTominay recibió un pase de Kevin De Bruyne y marcó a ras de suelo en la esquina inferior, estableciendo el tono temprano.

Su segundo gol llegó justo antes del descanso de manera desafortunada para Cremonese, ya que Filippo Terracciano desvió el balón a su propia portería bajo presión.

Todavía hubo tiempo para un tercero antes del descanso, y fue De Bruyne quien lo logró, finalizando con calma desde dentro del área para cerrar un período inicial dominante.

Cremonese mostró breves signos de resistencia después del reinicio, pero Nápoles pronto amplió su ventaja. Alisson Santos marcó el 4-0 con un acabado compuesto desde el borde del área tras un rápido contraataque.

Los visitantes continuaron presionando, forzando varias paradas de Vanja Milinkovic-Savic, mientras que Emil Audero también negó más goles a Nápoles, incluido un penalti detenido por McTominay.

Leipzig consolida su tercer puesto en la Bundesliga

RB Leipzig logró una victoria por 3-1 sobre Union Berlin, haciendo el daño temprano antes de asegurar las etapas finales con relativa comodidad.

Los locales aprovecharon su presión a mediados del primer tiempo. Max Finkgrafe abrió el marcador con un acabado compuesto desde corta distancia, y Leipzig rápidamente amplió esa ventaja. Romulo agregó un segundo poco después, convirtiendo desde dentro del área para darle al equipo local un firme control del juego antes del descanso.

Union Berlin luchó por crear oportunidades claras, mientras que Leipzig seguía pareciendo el lado más amenazante. Su ventaja se amplió justo después de la hora de juego cuando Ridle Baku encontró la red desde un ángulo cerrado, poniendo efectivamente el resultado más allá de toda duda.

Para su crédito, Union Berlin siguió presionando y fue recompensado al final. Danilho Doekhi cabeceó un gol desde un córner para reducir el déficit y darle a la marcador una apariencia ligeramente diferente.

Lens no logra presionar a PSG con empate

Brest y Lens compartieron puntos en un empate 3-3 después de un partido que le devuelve el título de la Ligue 1 al Paris Saint-Germain.

Brest construyó una sólida ventaja antes del descanso. Daouda Guindo abrió el marcador temprano con un disparo rasante desde la distancia, y Lucas Tousart añadió un segundo con un cabezazo desde corta distancia. Justo antes del descanso, Junior Dina Ebimbe finalizó desde dentro del área para hacerlo 3-0.

Lens mejoró después del descanso y comenzó a crear más oportunidades. Florian Thauvin descontó con un disparo bien colocado, y Abdallah Sima redujo aún más la brecha después de la hora de juego. Los visitantes presionaron en busca del empate, estrellando el balón en el poste en varias ocasiones a través de Sima y Allan Saint-Maximin mientras Brest luchaba por frenar el impulso.

La presión tardía finalmente dio sus frutos en tiempo añadido. Saint-Maximin encontró espacio fuera del área y disparó a ras de suelo a la esquina para igualar el marcador 3-3. Los momentos finales vieron más intentos de Lens, incluido un fallo a corta distancia de Saud Abdulhamid y un cabezazo detenido de Odsonne Edouard, pero Brest resistió.