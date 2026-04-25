La heredera de Budget Rent a Car es agredida y estrangulada durante un allanamiento de morada en California

Margaux Mirkin, la heredera de 70 años cuyo padre fundó Budget Rent a Car, fue aparentemente víctima de un allanamiento de morada el jueves en el que fue agredida y estrangulada, según la policía.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

Los oficiales llegaron a su casa de Hollywood Hills en Los Ángeles y se enteraron de que los atacantes habían dejado a la mujer dentro de la residencia después de supuestamente romperle la mandíbula y asfixiarla.

Los registros de propiedad obtenidos por NBC4 confirmaron que Mirkin es el propietario de la residencia.

Aunque el alcance total del robo aún no está claro, la policía dijo que los sospechosos robaron dinero en efectivo y joyas de la casa. Los vecinos dijeron que algunas de las joyas pertenecían al difunto marido de la mujer, que murió en un incendio en su casa hace dos años.

Después del incidente, Kristen Stavola, directora ejecutiva de We Are Laurel Canyon, habló con NBC4.

“Está bastante conmocionada, como lo estaría cualquiera después de haber sido asaltada en su casa y haber visto cómo le robaban y se llevaban sus objetos de valor”, dijo Stavola.

Un individuo que no quiso ser identificado dijo que la calle es “oscura” y un “callejón sin salida”.

“No hay mucha gente en ella, así que, por supuesto, es la calle perfecta para un robo”, dijo el vecino.

NBC4 informó que los ladrones dejaron caer una bolsa que contenía una gran cantidad de joyas al salir de la casa. Cuando un vecino los vio y alumbró con una linterna en su dirección, se dieron a la fuga.

La División de Robos y Homicidios del departamento de policía está a cargo de la investigación.

.