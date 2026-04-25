La UE considera ayudar con la infraestructura energética de Oriente Medio para evitar las zonas de conflicto.

NICOSIA, Chipre (AP) – Una dolorosa escasez de combustible y el aumento de los precios del petróleo y gas generados por la guerra en Irán han llevado a la Unión Europea a examinar detenidamente la financiación de rutas de energía alternativas en Oriente Medio para evitar zonas conflictivas como el Estrecho de Ormuz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el viernes que la UE está lista para colaborar con los países del Golfo Pérsico en nuevos proyectos para transportar energía a mercados globales que no queden cautivos de guerras o conflictos geopolíticos.

“Los eventos del último mes nos han enseñado una lección difícil”, afirmó von der Leyen en una conferencia de prensa al final de una reunión informal de líderes de la UE en la capital de Chipre. “Nuestra seguridad no solo está relacionada, está intrínsecamente vinculada. Una amenaza a un buque mercante en el Estrecho de Ormuz es una amenaza, por ejemplo, para una fábrica en Bélgica.”

El ejecutivo de la UE solicitó un fortalecimiento de los lazos de defensa y promovió la misión de seguridad marítima del bloque en el Mar Rojo como una posible opción de seguridad naval en el Golfo Pérsico, pero centró sus comentarios públicos en el apoyo europeo para reparar y construir sitios de energía en Oriente Medio.

Contexto:

La Unión Europea está buscando alternativas energéticas en el Medio Oriente debido a la crisis de combustible causada por la guerra en Irán.

La UE planea trabajar con los países del Golfo Pérsico en nuevos proyectos de energía para evitar depender del Estrecho de Ormuz.

Verificación de datos:

Es cierto que una quinta parte del petróleo y gas mundial pasa por el Estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo Brent estaba en $100.33 y el crudo de EE. UU. estaba en $96.66 por barril el viernes temprano.

La diversificación de la infraestructura energética en el Medio Oriente es una prioridad para la UE. “También estamos listos para colaborar con los países del Golfo para diversificar la infraestructura de exportación lejos del Estrecho de Ormuz,” señaló von der Leyen, ofreciendo además ayuda para reparar la infraestructura de energía en el Golfo dañada por la guerra.

Von der Leyen destacó que como resultado de los aumentos en el precio del petróleo y gas, la factura energética del bloque de 27 naciones se ha disparado en los últimos 43 días en 25 mil millones de euros ($29.3 mil millones).

Contexto:

La UE busca diversificar su infraestructura energética en el Medio Oriente para reducir su dependencia del Estrecho de Ormuz.

Von der Leyen destacó la importancia del Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa entre la UE y la democracia más grande del mundo.

Verificación de datos:

No se brindaron detalles precisos sobre los proyectos considerados o cuándo se llevarán a cabo.

La UE y el Consejo de Cooperación del Golfo tendrán una cumbre más adelante este año para explorar estos proyectos.

La presidencia rotatoria de la UE actualmente la tiene Chipre, una nación insular adyacente a Líbano, Siria, Israel y Turquía. El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha buscado acercar al bloque a los países del Medio Oriente para fortalecer sus economías y seguridad.

Esto fue resaltado por los invitados de Christodoulides en la cumbre informal de líderes de la UE: el presidente sirio Ahmad al-Sharaa, el presidente egipcio Abdel-Fattah El Sissi, el presidente libanés Joseph Aoun, el príncipe heredero de Jordania, Hussein, y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

Contexto:

Chipre preside actualmente la UE y busca fortalecer los lazos con los países del Medio Oriente.

Los líderes de Siria, Egipto, Líbano, Jordania y el Golfo participaron en la cumbre en Chipre.

Verificación de datos:

El Líbano fue mencionado en relación con un ataque con un dron que dañó una base militar británica.

Se mencionó el apoyo de la UE para la reconstrucción de países afectados por la guerra.

Christodoulides dijo que los líderes de la UE acordaron comenzar a crear un mecanismo formal para respuestas conjuntas, ya que consideraron que los “arreglos ad hoc” son poco confiables.

Contexto:

Los líderes de la UE acordaron establecer un mecanismo formal de respuesta conjunta en caso de ataques.

Chipre fue atacada al comienzo de la guerra y varios países enviaron warships para defenderla.

La Unión Europea busca soluciones conjuntas en medio de la crisis.