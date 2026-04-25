El titán tecnológico Peter Thiel apuesta por Argentina con la compra de una mansión de 12 millones de dólares en Buenos Aires, y no es ningún secreto por qué

Peter Thiel ha gastado discretamente 12 millones de dólares en una de las mansiones con más historia de Buenos Aires, y es posible que el mercado inmobiliario de lujo de la ciudad nunca vuelva a ser el mismo.

El cofundador de PayPal, jefe de Palantir y uno de los primeros patrocinadores de Facebook, cuyo patrimonio neto supera los 30 mil millones de dólares, adquirió una gran propiedad en la calle Dardo Rocha en Barrio Parque, según Forbes Argentina.

La casa está en el enclave enrarecido escondido dentro de Palermo Chico que es lo más parecido que tiene Buenos Aires a una fila de plutócratas. La propiedad se encuentra justo enfrente de la residencia de la leyenda del entretenimiento argentino Susana Giménez. Los vecinos ya han notado un aumento en el personal de seguridad privada que vigila el lugar.

Thiel no respondió a una solicitud de comentarios.

El inversionista multimillonario Peter Thiel compró una mansión de aproximadamente $12 millones en el ultra exclusivo enclave de Palermo Chico de Buenos Aires. mapas de google

La propiedad abarca unos 1.600 metros cuadrados (aproximadamente 17.200 pies cuadrados) y se encuentra en Barrio Parque, uno de los barrios más elitistas de la ciudad, repleto de embajadas, donde las casas trofeo rara vez salen al mercado. REUTERS

La mansión en sí es el tipo de dirección que no está disponible con frecuencia. Con aproximadamente 17,200 pies cuadrados de espacio interior, una huella prácticamente inaudita dentro de los límites de la ciudad, la propiedad fue diseñada por Alejandro Bustillo, el arquitecto argentino cuyas huellas dactilares se encuentran en algunas de las estructuras más emblemáticas del país, incluido el Hotel Llao Llao en Bariloche y el Casino Mar del Plata.

Su fachada académica francesa, toda simetría majestuosa y seriedad del viejo mundo, lo ubica firmemente en la tradición de las grandes residencias de influencia europea que definieron a Buenos Aires en el apogeo de sus ambiciones de la Belle Époque.

Los propietarios anteriores destriparon y reconstruyeron el interior desde cero, y el resultado combina los huesos clásicos de Bustillo con una estética limpia y minimalista calibrada para el comprador premium internacional, según Forbes.

La planta baja fluye desde un vestíbulo de entrada doble a través de salas de estar y comedor formales, una oficina exclusiva y un espacio de servicio exclusivo para vinos y cubiertos. La cocina se abre hacia el jardín.

La casa es una majestuosa residencia de estilo francés diseñada originalmente por el renombrado arquitecto argentino Alejandro Bustillo y recientemente renovada. mapas de google

Una amplia escalera de mármol ancla la casa y conduce al piso de arriba a seis dormitorios con baño, una oficina adicional y cuartos de servicio. Una bodega y una terraza orientada al jardín completan la propiedad.

La suma de 12 millones de dólares restableció el límite para las transacciones residenciales en Palermo Chico, uno de los submercados de lujo más líquidos pero ilíquidos de la ciudad.

“Es muy barato para una capital mundial”, señaló la consultora de bienes raíces de Buenos Aires, BuySell BA, en una publicación de amplia circulación señalando el acuerdo.

â€œNo serÃ¡ su Ãºltima compra de propiedades en Buenos Aires. Y más asociados y colegas suyos también están buscando”, añadió BuySell BA.

¿Por qué Buenos Aires? ¿Por qué ahora?

La compra no se materializó en el vacío. Thiel ha sido un firme admirador del presidente argentino Javier Milei, el autodenominado anarcocapitalista cuyo programa de austeridad económica con motosierra lo ha convertido en una especie de héroe popular entre los libertarios de Silicon Valley.

Los dos hombres se conocieron, y el alineamiento ideológico de Thiel con el proyecto de Milei (recortar el Estado, dolarizar, reabrir Argentina al capital extranjero) no es ningún secreto ni en Buenos Aires ni en San Francisco.

Según Forbes Argentina, Thiel estuvo en Buenos Aires durante más de una semana en torno a la transacción, manteniendo una agenda privada mientras sostenía reuniones con figuras empresariales locales. El acuerdo estuvo a cargo de JdC Propiedades, una firma boutique que tiene huellas dactilares en varias otras transacciones récord de la ciudad.

La compra también coincide con la creciente presencia de Thiel en el país, donde se ha estado reuniendo con el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios, lo que indica un interés más amplio que probablemente se extienda más allá de los bienes raíces hacia oportunidades de inversión vinculadas a la reforma económica de Argentina. Cortesía de la Presidencia

Fuentes del sector dijeron a Forbes Argentina que movimientos de este tipo no siguen la lógica inmobiliaria convencional.

“Estas son decisiones en las que la ubicación, la singularidad del activo y la preservación del valor juegan un papel”, dijo la fuente.

Argentina también ofrece algo que pocos mercados emergentes pueden ofrecer: una auténtica escasez de materias primas en la cima de la pirámide residencial. Las propiedades trofeo en Barrio Parque casi nunca se comercializan públicamente. Cuando lo hacen, los compradores tienden a ser dinastías nacionales o, cada vez más, extranjeros oportunistas que vieron el largo colapso del peso argentino como un punto de entrada.

El tablero de ajedrez geográfico

Buenos Aires es sólo la última plaza de lo que equivale a una cobertura global meticulosamente construida. Thiel ha pasado años reuniendo una cartera de residencias, pasaportes y presencias legales en múltiples continentes.

En Nueva Zelanda, obtuvo la ciudadanía (un proceso que generó un escrutinio considerable dada la rapidez con la que se concedió) y, con ella, el acceso a la residencia a través del corredor del Pacífico, incluida Australia.

La casa de Peter Thiel en Nueva Zelanda. Consejo del distrito de los lagos de Queenstown

Ha sido un firme defensor del relativo aislamiento geográfico y la estabilidad política de Nueva Zelanda como un activo de supervivencia a largo plazo, y compró una extensa propiedad en el lago Wanaka de la Isla Sur.

La propiedad fue noticia cuando se supo que Thiel había solicitado y recibido la ciudadanía sin cumplir nunca los requisitos de residencia estándar, una revelación que provocó una investigación parlamentaria en Wellington.

También se encontró anteriormente con la oposición del Distrito de los Lagos de Queenstown cuando intentaba construir la casa de ensueño “apocalíptica” de 477 acres.

Posteriormente, Thiel adquirió un pasaporte maltés, lo que le otorgó total libertad de movimiento por la Unión Europea.