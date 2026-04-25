Home Mundo Cuatro muertos en ataques de Israel en el sur del Líbano, según... Mundo Cuatro muertos en ataques de Israel en el sur del Líbano, según los medios estatales. By Valentina Moreno - 15

Cuatro personas murieron el sábado en ataques israelíes en el sur de Líbano, informó la agencia de noticias estatal del Líbano, mientras que el ejército israelí dijo que Hezbollah había disparado cohetes a Israel, los últimos desafíos a un frágil alto el fuego recientemente extendido.

El alto el fuego acordado entre Israel y Líbano ha llevado a una reducción significativa de hostilidades, pero Israel y el grupo militante respaldado por Irán, Hezbollah, han seguido chocando en el sur de Líbano, donde Israel ha mantenido soldados en la zona de amortiguamiento autoproclamada.

El ejército israelí dijo el sábado que había golpeado lanzadores de cohetes cargados pertenecientes a Hezbollah en tres ubicaciones en el sur de Líbano durante la noche y apuntó a varios combatientes de Hezbollah en ataques separados. Más tarde, dijo en el día que también había golpeado instalaciones utilizadas por las fuerzas de élite de Hezbollah en el sur de Líbano.

No estaba claro si las muertes reportadas por la agencia de noticias estatal estaban vinculadas a esos ataques israelíes.

El ejército israelí volvió a advertir a los residentes libaneses que no se acerquen al área del río Litani en el sur de Líbano mientras combate a Hezbollah.

Dijo que había interceptado un “objetivo aéreo sospechoso” dentro del área que sus fuerzas ocupan actualmente, y que dos cohetes fueron disparados por Hezbollah hacia el norte de Israel, uno de los cuales fue interceptado. No hubo informes de víctimas.

Un legislador de Hezbollah dijo el viernes que un alto el fuego mediado por Estados Unidos en la guerra con Israel era “sin sentido”, un día después de que se extendiera por tres semanas. El alto el fuego debía expirar el domingo.