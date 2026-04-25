Olvidados no más: la Generación X está impulsando las ventas de belleza.

El mercado de belleza liderado por la generación X Por Ryan Mckeever | E+ | Getty Images

¡Hagan espacio, jóvenes de Sephora! Mientras las generaciones más jóvenes han estado comprando productos de belleza en masa, los datos muestran que una generación diferente tiene más poder adquisitivo: la Generación X.

A menudo llamada la “generación olvidada”, la Generación X abarca a aquellos nacidos entre 1965 y 1980, según el Centro de Investigación Pew. Atrapada entre los baby boomers y los millennials, esta generación a menudo pasada por alto no ha estado tan en el centro de atención como sus contrapartes.

Pero los expertos afirman que puede ser una de las generaciones más importantes para la industria de la belleza en los próximos años.

La Generación X será líder en gasto de consumo a nivel mundial hasta 2033, superando los $20 billones en poder adquisitivo, según datos de NielsenIQ. La generación representa aproximadamente el 25% del gasto total en belleza, tanto en productos de belleza como en servicios de belleza.

Además, el mercado de belleza de la Generación X crecerá a 1,3 veces su tamaño actual en los próximos cinco años, indicó NielsenIQ.

Ese crecimiento, según la compañía, proviene de una combinación de factores: la generación es financieramente estable y está bien establecida, se ha inclinado hacia las tendencias de antienvejecimiento y longevidad, y se destaca por su fidelidad a las marcas.

Según la firma de investigación de mercado con sede en Chicago, Circana, los hogares con miembros de la Generación X representaron el 44% del total de dólares gastados en belleza en el último año, siendo el cuidado de la piel su categoría principal.

“Esto se alinea con la forma en que las empresas de belleza se centran en soluciones relacionadas con la salud de la piel, el antienvejecimiento y resultados a largo plazo, áreas que resonar fuertemente con los consumidores de la Generación X”, dijo Larissa Jensen, asesora de la industria de la belleza en Circana.

La cohorte también verá un aumento en su gasto en cuidado del cabello y maquillaje, añadió Jensen.

Es una tendencia que se complementa con un enfoque más amplio en el bienestar y el antienvejecimiento.

“No estamos ignorando a las personas a medida que envejecen en la industria de la belleza tanto como solíamos hacerlo”, dijo Anna Mayo, líder de pensamiento de belleza en NielsenIQ. “Por primera vez, estamos viendo marcas lanzadas que hablan sobre la menopausia. Creo que eso realmente ayuda a mantener a las personas comprometidas. Sienten que no están comprando algo hecho para un estudiante universitario”.

La Generación X también se encuentra en la “fase óptima de gasto” de sus vidas, con NielsenIQ estimando que entre 2021 y 2033, la cohorte gastará $15,2 billones al año, con la expectativa de llegar a $23 billones para 2035.

Aunque la generación está gastando su dinero experimentando con diferentes marcas y productos, Mayo señaló que sus miembros tienen una alta fidelidad a las marcas y es probable que se mantengan y sigan invirtiendo en un producto una vez que se afianzan.

“Parte de esto es que la industria se ha vuelto realmente buena en el desarrollo de marcas hechas para audiencias mucho más nicho”, dijo. “Estamos menos en la época de estas marcas de mercado masivo”.

Los ganadores minoristas Por Una shoppers entra a una tienda Ulta Beauty en Pleasant Hill, California, EE. UU., el miércoles 3 de diciembre de 2025. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images