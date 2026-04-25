Prestianni podría perderse el Mundial de Argentina tras suspensión

La UEFA anunció este viernes que el jugador argentino Gianluca Prestianni fue suspendido por seis partidos por “conducta discriminatoria” contra Vinicius en la ida de los playoffs de la Liga de Campeones, partido que terminó con victoria del Real Madrid por 1-0 sobre el Benfica, pero que fue noticia por el escándalo que involucra al exjugador de Vélez. Ante este castigo, el joven futbolista podría perderse el Mundial con la selección argentina.

Aunque el jugador de 20 años ya cumplió un partido de sanción (no pudo jugar el partido de vuelta, que acabó con la clasificación del conjunto blanco), el castigo de la UEFA podría extenderse a los partidos con la selección.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, más allá de que el organismo que rige el fútbol europeo señaló en su informe que el castigo incluye “competiciones oficiales de clubes de la UEFA y/o partidos representativos de selecciones nacionales para los que de otro modo sería elegible”, lo cierto es que no tiene jurisdicción sobre la FIFA.

Entonces, ¿por qué podría afectar a Prestianni antes del Mundial? La UEFA pidió a la FIFA que extendiera la suspensión también a los partidos de selecciones nacionales y es muy probable que acceda a la solicitud, como establece el código disciplinario.

Según conoció este medio, una vez que la FIFA anuncie su decisión –lo que sería desfavorable para Prestianni, quien en abril rompió su silencio, negó ser racista y homofóbico y dijo haber sido “castigado sin pruebas”–, el jugador tendrá la posibilidad de apelar y, si sufre otro revés, llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo al que podría solicitar una medida cautelar.

Si finalmente se produce la evolución esperada, el jugador formado en El Fortín se perderá los próximos dos partidos internacionales oficiales, ya que la sanción incluye tres partidos cumplidos y otros tres suspendidos, por lo que por ahora no tendrá que cumplirlos efectivamente.

Debido a que los amistosos previos al Mundial contra Honduras e Islandia no pueden computarse para una suspensión de esta magnitud, si es incluido en el plantel de 26 jugadores de Argentina para el Mundial, Prestianni no estaría disponible para los partidos contra Argelia y Austria, que serán los dos primeros del Grupo J.