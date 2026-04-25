El pateador de Florida, Trey Smack, golpea un gol de campo durante la primera mitad de un juego de fútbol americano universitario de la NCAA contra Missouri. NFL. No Por Mucho tiempo. En caso de que hayas olvidado esta lección, los Green Bay Packers te lo recordaron el sábado por la tarde. Los Packers intercambiaron dos selecciones de séptima ronda por la última selección en la sexta ronda, luego seleccionaron al pateador de Florida Trey Smack. Smack fue el primer pateador seleccionado en el draft de este año. Y considerando que los equipos no usan selecciones de draft en pateadores para cortarlos, es casi seguro que Smack reemplace al actual Brandon McManus en 2026. “Es una sensación surrealista”, dijo Smack. “Todavía tengo un poco de temblores. Estoy como wow ¿realmente está pasando esto en este momento? Es una sensación increíble.”

Durante sus últimos tres años en Florida, Smack convirtió 53 de 64 goles de campo (82.8%) y 100 de 101 puntos extra. También tuvo éxito en 10 de 13 intentos desde más de 50 yardas (76.9%) y 24 de 32 desde fuera de las 40 yardas (75.0%). El gol de campo más largo de la carrera de Smack fue de 56 yardas. “Si el entrenador quiere que salga para un gol de campo de 63 yardas, no voy a retroceder y decir ‘No, no puedo hacerlo'”, dijo Smack. “Seremos realistas. Habrá días con viento fuerte y tendré que decir ‘Hey, estoy bien desde 55 aquí’. Habrá días en los que simplemente diré ‘Hey, creo que estoy bien desde más de 60′”.

Hace un año, parecía que McManus sería el pateador de Green Bay en el futuro previsible. McManus convirtió 20 de 21 goles de campo y los 30 puntos extra durante la temporada regular de 2024 (95.2%), luego firmó un contrato de tres años y $15.3 millones. Pero McManus tuvo un año difícil en 2025. De los pateadores con al menos 20 intentos de gol de campo el año pasado, McManus ocupó un decepcionante lugar 24º en porcentaje de goles de campo (80.0%, 24 de 30). McManus luego falló sus dos intentos de gol de campo y un punto extra durante el colapso de los playoffs de los Packers contra Chicago que terminó con una derrota por 31-27.

“Obviamente Trey fue el pateador mejor valorado que teníamos en nuestra tabla”, dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur. “Hay que darles un montón de mérito a nuestro departamento de exploración, un montón de crédito, hombre. Trabajaron realmente duro. Pensé que hicieron un trabajo excelente. Obviamente es una posición importante cuando se habla de anotar puntos en esta liga y al igual que cualquier otra posición, nunca puedes tener suficiente competencia.” [Contexto: Los Packers de Green Bay tomaron la decisión de seleccionar a Trey Smack para fortalecer su posición de pateador debido a un desempeño inconsistente de Brandon McManus en la temporada anterior.] [Fact Check: La información sobre los logros de Trey Smack en Florida y el desempeño de Brandon McManus son datos reales y precisos de la NFL.]