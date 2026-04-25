Los estadounidenses están descontentos con la economía y se tambalean por los altos precios: Encuestas

Los estadounidenses están descontentos con la economía y se tambalean por los...

Los estadounidenses están cada vez más pesimistas sobre la economía, culpan al presidente Donald Trump y se ven afectados por los altos precios, según cuatro encuestas publicadas en la última semana.

A medida que la situación en Irán se alarga otra semana y los precios de la gasolina siguen elevados, los estadounidenses están muy descontentos con el estado de la economía nacional y dicen que está empeorando.

Gallup encontró que casi la mitad de los estadounidenses, 47%, consideran que las condiciones económicas actuales son “pobres”, un aumento de 7 puntos desde marzo. Y el 73% dijo que la economía está empeorando, también un aumento de 7 puntos desde el mes pasado. Separadamente, una encuesta de Fox News encontró que el 70% de los votantes registrados sienten que la economía está empeorando, un aumento de 15 puntos desde abril pasado y igualando el máximo histórico establecido en 2023.

La encuesta de Fox encontró que un 41% más pequeño de votantes registrados calificaron la economía como deficiente, poco cambiada desde el mes pasado, pero aún mucho más que aproximadamente un cuarto de los votantes que calificaron positivamente la economía. Muchos más republicanos calificaron positivamente la economía que los demócratas.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette encontró que 7 de cada 10 estadounidenses dicen que la inflación aumentará en los próximos 12 meses, un aumento de 9 puntos desde enero.

El Índice de Confianza Económica de Gallup, que mide la economía en un rango de -100 (pobre) a +100 (buena), cayó 11 puntos este mes, pasando de -27 en marzo a -38 ahora, la calificación más baja desde noviembre de 2023. A pesar de que los republicanos son el único grupo partidista que califica positivamente la economía en el índice, su calificación económica disminuyó 15 puntos entre marzo y abril, más que las caídas entre los demócratas o los independientes.

Rol de Trump

La mayoría de los votantes culpan a Trump por la economía. Fox News encontró que, por un margen de 2 a 1, los votantes dijeron que las políticas de Trump estaban perjudicando (56%) en lugar de ayudar (28%) a la economía.

Aunque la mayoría de los republicanos dijeron que las políticas de Trump están ayudando a la economía en la encuesta de Fox, hay una gran división entre republicanos MAGA y republicanos no MAGA. Mientras que el 70% de los republicanos MAGA dijeron que las políticas de Trump están ayudando a la economía, ese porcentaje cae al 30% entre los republicanos no MAGA.

Y un número creciente de estadounidenses dicen que las políticas de Trump están contribuyendo a los problemas de inflación del país. Marquette encontró que el 62% de los estadounidenses dicen que las políticas de Trump aumentarán la inflación, un aumento desde el 45% que dijo lo mismo a fines de 2025.

Fox News encontró que el 66% de los votantes desaprueban cómo Trump está manejando la economía y el 34% aprueba, empatando las calificaciones del mes pasado y marcando un mínimo histórico en aprobación (y un máximo histórico en desaprobación) durante los dos mandatos de Trump. Marquette encontró que un 68% similar de estadounidenses desaprueban cómo Trump está manejando la economía, junto con un 76% que desaprueba cómo está manejando la inflación y el costo de la vida.

La administración de Trump ha defendido sus políticas económicas y culpado a la administración Biden y a los demócratas por el estado de la economía.

“Cada estadounidense en todos los niveles de ingresos: hay más dinero en sus bolsillos esta semana debido a las políticas fiscales republicanas”, dijo Trump a principios de este mes en un evento de mesa redonda promocionando su política de “sin impuestos sobre propinas”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, luego elogió esas mismas políticas fiscales y dijo: “Los recortes fiscales de la familia trabajadora del presidente Trump han devuelto una cantidad histórica de dinero a los bolsillos del pueblo estadounidense este año.”

Finanzas personales y precios de la gasolina

Los estadounidenses están descontentos con sus finanzas personales y están particularmente atentos a los altos precios de la gasolina.

Seis de cada diez votantes en la encuesta de Fox calificaron su situación financiera personal como “solo aceptable” o “pobre”, incluido un 28% que dijo que era pobre. Mayorías de demócratas, independientes y republicanos calificaron negativamente sus finanzas personales en la encuesta de Fox.

La encuesta de Marquette encontró que solo 2 de cada 10 estadounidenses dijeron que estaban financieramente mejor que el año pasado, un descenso de 8 puntos desde enero.

Esas calificaciones negativas podrían deberse a los altos precios. Grandes porcentajes de estadounidenses están notando altos precios de la gasolina y comestibles: el 82% de los estadounidenses dijo que los precios de los comestibles habían aumentado en los últimos seis meses y el 93% dijo lo mismo sobre los precios de la gasolina, según Marquette. En enero, solo el 21% dijo lo mismo sobre los precios de la gasolina.

La mayoría de los votantes dijeron que los precios más altos son un problema importante para ellos. La encuesta de Fox encontró que grandes porcentajes de votantes dijeron que los precios de comestibles (62%), gasolina (60%), costos de atención médica (55%) y costos de vivienda (52%) eran problemas importantes para sus familias.

Los votantes están tratando de recortar en otros lugares para compensar los mayores costos que pagan por gas y alimentos. Una encuesta de CNBC encontró que casi 8 de cada 10 votantes dijeron que habían realizado al menos una de las acciones preguntadas, incluidos aproximadamente 6 de cada 10 que dijeron que estaban gastando menos en entretenimiento fuera de casa y poco más de la mitad que dijeron que estaban viajando menos debido a los altos costos de la gasolina y los alimentos. Alrededor de 4 de cada 10 dijeron que estaban gastando menos en “artículos esenciales como comestibles y atención médica” y alrededor de 3 de cada 10 dijeron que estaban haciendo más compras con tarjetas de crédito.

Los votantes también culpan a la guerra en Irán: la encuesta de CNBC encontró que el 64% de los votantes dicen que la guerra en Irán no valió la pena por el aumento de los precios de la gasolina.

Los estadounidenses están descontentos con el mercado laboral. Gallup encontró que el 63% de los estadounidenses dijeron que era un mal momento para encontrar un trabajo y el 33% que era un buen momento, ligeramente peor que el 38% que dijo lo mismo en enero y lo mismo que en noviembre, empatando con la peor calificación desde la pandemia de COVID-19.

A pesar de algunos máximos históricos recientes en el mercado de valores, la mayoría de los estadounidenses se muestran cautelosos acerca de invertir. Una ligera mayoría del 53% de los estadounidenses dijo en la encuesta de Gallup que sería una mala idea invertir $1,000 en el mercado de valores en este momento.

La encuesta de Gallup se realizó del 1 al 15 de abril entre 1,001 adultos estadounidenses y tiene un margen de error de +/- 4 puntos porcentuales.

La encuesta de Fox News se realizó del 17 al 20 de abril entre 1,001 votantes registrados y tiene un margen de error de +/- 3 puntos porcentuales.

La encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette se realizó del 8 al 16 de abril entre 982 adultos estadounidenses y tiene un margen de error de +/- 3.4 puntos porcentuales.

La Encuesta Económica de Todo América de CNBC se realizó del 15 al 19 de abril entre 1,000 votantes registrados y tiene un margen de error de +/- 3.1 puntos porcentuales.

(La periodista de ABC News, Liz Schreier, contribuyó a este reportaje).