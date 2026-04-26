Argentina vuelve a mirar a las Malvinas. Esta vez, es posible que Estados Unidos no apoye a Gran Bretaña

El presidente de Argentina, Javier Milei, asiste a una ceremonia para honrar a las víctimas de la guerra de 1982 entre Argentina y Gran Bretaña en las Islas Malvinas, con motivo del 44.º aniversario del conflicto, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de abril de 2026. —Matías Baglietto—NurPhoto vía Getty Images

El presidente argentino Javier Milei ha lanzado un nuevo esfuerzo para reclamar el control de las Islas Malvinas, reavivando una larga disputa con el Reino Unido sobre el archipiélago, que alguna vez condujo a la guerra.

“LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS”, dijo Milei en X en español el viernes, usando el nombre argentino de las islas.

En una entrevista separada con el canal digital argentino Neura publicada por Milei el viernes, dijo que el país estaba haciendo “todo lo humanamente posible” para devolver las Malvinas a Argentina.

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“La soberanía no es negociable, pero debe manejarse con criterio, con inteligencia”, dijo Milei, un aliado incondicional del presidente Donald Trump.

Las Islas Malvinas son un pequeño grupo de islas a unas 300 millas al este de Argentina, con una población de alrededor de 3.600 habitantes.

Tanto Gran Bretaña como Argentina tienen reclamos históricos sobre las islas, y los dos países libraron una guerra corta pero feroz en 1982 después de que Argentina intentara tomar el control de ellas. Argentina finalmente se rindió en junio de ese año después de que al menos 900 personas murieran.

El renovado impulso de Milei para el control argentino de las islas se produce después de que se supo que Estados Unidos está considerando una revisión de su apoyo al histórico reclamo del Reino Unido sobre las islas.

Las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido se han tensado desde que los aliados europeos y de la OTAN se negaron a brindar ayuda a Estados Unidos y a la guerra de Israel con Irán. Según un correo electrónico interno del Pentágono informado por Reuters, Estados Unidos está considerando una revisión del apoyo diplomático a las “posesiones imperiales” de los países europeos, como las Islas Malvinas, en respuesta.

El portavoz oficial del primer ministro Keir Starmer dijo el viernes que la “soberanía de las Malvinas recae en el Reino Unido” y que “el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”.

“Hemos expresado esta posición anteriormente de forma clara y consistente a sucesivas administraciones estadounidenses y nada va a cambiar eso”, añadió.

Esa posición tiene apoyo en todo el partido en Gran Bretaña. Kemi Badenoch, líder del opositor Partido Conservador, dijo: “Las Malvinas son británicas. Punto final”.

“Luchamos por ellos cuando más importaba y pagamos el precio”, continuó en X. “Y porque los isleños lo han elegido, clara y repetidamente”.

El Departamento de Estado reconoce actualmente la soberanía del Reino Unido sobre las islas, pero la relación de Trump con Londres se ha deteriorado en los últimos meses.

Trump quiere castigar a la OTAN por su falta de apoyo en la guerra de Irán

El memorando del Pentágono filtrado, preparado por Elbridge Colby, el principal asesor político del Pentágono, cita un “sentido de derecho” entre los aliados de la OTAN que Trump busca castigar.

Trump ha expresado públicamente su frustración con los aliados de la OTAN por su negativa a unirse a la guerra de Irán, advirtiéndoles de un futuro “muy malo” si no lo ayudan a abrir el Estrecho de Ormuz. Cuando Europa llamó a la resistencia y se negó a enviar buques de guerra al Estrecho, llamó a la OTAN “inútil”.

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Las palabras de Trump provocaron una respuesta de Starmer, quien dijo que estaba “harto” de que la gente en el Reino Unido tuviera dificultades para pagar las facturas de gas y energía desde que la guerra desató una crisis energética mundial, elevando los precios en todo el mundo.

“Cualquiera que sea la presión sobre mí y los demás, cualquiera que sea el ruido, voy a actuar en beneficio del interés nacional británico en todas las decisiones que tome, y por eso he sido absolutamente claro en que esta no es nuestra guerra, o no nos dejaremos arrastrar a ella”, dijo Starmer durante una rueda de prensa el 1 de abril, justificando su decisión de no contribuir al ataque a Irán.

Argentina y el Reino Unido libraron una guerra por las islas.

Los reclamos en competencia sobre la isla se remontan a cientos de años, a un período en el que el Imperio Británico se extendía por todo el mundo.

El archipiélago, que se encuentra a 13.000 kilómetros de las Islas Británicas, fue colonizado por los británicos a mediados del siglo XVIII. Gran Bretaña se retiró en medio de una lucha de poder con España por el control de las islas. Cuando Argentina declaró su independencia de España en 1816, reclamó soberanía sobre las islas y estableció allí un pequeño asentamiento en la década de 1820.

Finalmente, los británicos expulsaron a Argentina de las islas en 1833 y establecieron las Malvinas como colonia oficial.

Argentina nunca renunció a su reclamo sobre las islas y, en 1982, la junta militar argentina, encabezada por el teniente general Leopoldo Galtieri, lanzó un esfuerzo para recuperarlas.

Galtieri vio su oportunidad cuando trabajadores argentinos de chatarra ocuparon e izaron la bandera argentina en una estación ballenera abandonada en el territorio británico de Georgia del Sur, una pequeña isla al este de las Malvinas. Cuando rechazaron las órdenes británicas de irse, Argentina envió buques de guerra aparentemente para proteger a los trabajadores. El Reino Unido envió su propio buque de guerra en respuesta.

Creyendo que el Reino Unido no respondería militarmente y enfrentando una crisis económica y protestas masivas en su país, Galtieri ordenó una invasión a gran escala para retomar las islas el 2 de abril de 1982.

El gobierno de la primera ministra británica Margaret Thatcher envió entonces su propio grupo de trabajo naval para recuperarlos.

Siguió una guerra entre Argentina y el Reino Unido por el control de las Islas Malvinas, y Estados Unidos, bajo el presidente Ronald Reagan, apoyó a Gran Bretaña.

Después de un conflicto de 74 días, Argentina finalmente se rindió a las fuerzas británicas. Unas 900 personas murieron en la guerra, incluidos 649 argentinos, 255 soldados británicos y tres isleños civiles.