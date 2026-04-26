Ronnie OSullivan dominante mientras toma una gran ventaja contra John Higgins

“Pretty evil” Ronnie O’Sullivan forjó una ventaja de 6-2 contra su viejo rival John Higgins en la primera sesión de su enfrentamiento de segunda ronda en el Campeonato Mundial de Snooker en Sheffield. El ganador siete veces explotó en una eliminación total de 137 mientras dominaba a su oponente y se acercaba a su objetivo de superar a Stephen Hendry y conseguir un récord octavo título Crucible.

El desempeño de O’Sullivan fue elogiado por el ex campeón y ahora comentarista de la BBC, John Parrott, quien dijo: “Ronnie fue bastante malvado allí entre las bolas y definitivamente fue el mejor de los dos jugadores.”

“Mañana es otro día y John sabe que es perfectamente capaz de vencer a Ronnie 6-2. Pero John tendrá que encontrar su mejor juego porque no parece que Ronnie vaya a bajar en ningún momento.”

O’Sullivan, luciendo afilado y enfocado en todo momento, dominó la sesión de principio a fin en tal medida que el escocés podría haber estado agradecido de irse a dormir solo cuatro marcos abajo.

O’Sullivan comenzó su tarea con una rotura de 86 hasta que un error con un rosa descuidado en la segunda partida, que jugó con la mano izquierda, le dio a Higgins la oportunidad de empatar las cosas. Fue una oportunidad demasiado rara para Higgins, quien fue prácticamente un espectador mientras O’Sullivan marcaba roturas de 82, 137 y 92 en los siguientes tres marcos.

Higgins logró asegurar el sexto marco en el segundo intento, pero pronto se reanudó el servicio normal cuando O’Sullivan ganó los dos últimos marcos de la sesión para ponerse bien al mando para la reanudación del domingo por la noche.

Mark Allen venció al número 2 del mundo, Kyren Wilson, 13-9 para llegar a los cuartos de final. El norirlandés, quien dejó escapar una ventaja de 5-0 en su partido de segunda ronda, ganó cuatro de los seis marcos jugados en la sesión de la mañana del sábado para sorprender al campeón de 2024.

Allen se enfrentará a Barry Hawkins en los últimos ocho después de que el sembrado N.º 11 derrotara al tres veces campeón Mark Williams. El inglés lideraba 10-6 antes de la sesión del sábado por la noche y aprovechó su ventaja para llegar a sus primeros cuartos de final de Crucible en ocho años. Hawkins selló una victoria 13-9 con una impresionante exhibición de su juego sólido y completo.

Wilson había ganado seis marcos consecutivos para liderar 6-5 y se produjo una batalla de ida y vuelta antes de que Allen ganara los dos últimos marcos en la sesión del viernes, ayudado por una rotura de 140, para adelantarse 9-7. Wilson recuperó terreno el sábado por la mañana con una rotura de 78 en el primer marco, pero Allen produjo puntuaciones de 78 y 61 para ponerse 11-8 arriba y, a pesar de perder el siguiente marco, mantuvo la calma para avanzar.

Después del partido, Allen lanzó un ataque asombroso contra el siete veces campeón Crucible Stephen Hendry por “hablar tonterías”.

Hendry había criticado fuertemente la selección de tiros del jugador de Antrim durante la sesión de apertura del partido el jueves. Pero después de que Allen se recuperara para sellar su victoria, dirigió su atención a Hendry, diciendo: “Stephen tiene derecho a tener su opinión, pero más a menudo de lo que no, está lleno de tonterías, para ser honesto.”

“No todos pueden venir aquí y hacer que parezca tan fácil como él lo hizo, pero también estás mirando a alguien que nunca ganó un evento de ‘triple corona’ después de cumplir 30 años, por lo que el juego cambia y tal vez esa terquedad es lo que le costó en la última parte de su carrera.”

Hossein Vafaei, el único clasificado que llegó a los últimos 16, disparó cuatro medias centurias para alcanzar a Judd Trump, el número 1 del mundo, en la primera sesión de su choque de segunda ronda, aunque una rotura de 115 en el último marco del día aseguró que el ex campeón igualara a 4-4 durante la noche.

El campeón defensor, Zhao Xintong, reanudará la sesión final de su partido contra Ding Junhui el domingo con una ventaja estrecha de 9-7. Zhao ganó cinco de los ocho marcos de la sesión. El ganador se enfrentará a Shaun Murphy en los cuartos de final.

Neil Robertson, campeón en 2010, desperdició una ventaja de 4-1 en la sesión de apertura de su partido de segunda ronda contra Chris Wakelin. El australiano ganó cuatro marcos seguidos después de perder el primero, pero Wakelin, el número 13 del mundo, contraatacó, produciendo una rotura de 77 para detener la caída y llevarse los dos últimos marcos de la sesión matutina para igualar.