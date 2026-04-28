Representación actualizada para el segundo templo en Buenos Aires, Argentina

Se ha publicado una representación artística actualizada para el Templo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el Centro de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Esta será la segunda casa del Señor en el área de Buenos Aires y es una de las siete en diversas etapas en Argentina.

Esta nueva representación exterior se publicó por primera vez el 27 de abril en ChurchofJesusChrist.org.

Como ya se anunció, el templo se construirá en un terreno de 1,56 hectáreas en la esquina suroeste de la Avenida Córdoba y la calle Reconquista, en el partido de San Nicolás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 2 de octubre de 2022, el entonces Presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, anunció esta segunda casa del Señor para Buenos Aires. Fue una de las 18 ubicaciones para nuevos templos que identificó durante la conferencia general de octubre de 2022, incluidos otros dos para el país vecino de Brasil.

Mapa de ubicación del Templo del Centro de la Ciudad de Buenos Aires Argentina. | La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

El primer templo de Argentina, el Templo de Buenos Aires Argentina, se dedicó en 1986 y se volvió a dedicar en 2012. Se encuentra a unas 12 millas al suroeste del sitio del Templo del Centro de la ciudad de Buenos Aires.

Además, el país alberga otros cuatro templos dedicados: los templos de Córdoba (en 2015), Salta (2024), Mendoza (2024) y Bahía Blanca (2025).

Además del templo planeado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, está prevista una casa final del Señor en Rosario, anunciada para 2024.

Dos inmigrantes alemanes, Wilhelm Friedrichs y Emil Hoppe, comenzaron a predicar el evangelio en Argentina en 1923. Friedrichs incluso comenzó a publicar mensajes del evangelio en periódicos locales, y en 1924 pidió a la Primera Presidencia que enviara misioneros a trabajar entre los alemanes de Argentina.

En diciembre de 1925, mientras se encontraba en Buenos Aires, el élder Melvin J. Ballard, del Cuórum de los Doce Apóstoles, dedicó América del Sur a la predicación del Evangelio.

Hoy en día, el país tiene más de 490.000 Santos de los Últimos Días en más de 730 barrios y ramas.