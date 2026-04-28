El veredicto contra el serbio Dusan Maksimovic, que fue condenado a 30 años de prisión debido a los eventos en Banjska, ha causado gran atención pública y ha abierto numerosas interrogantes, principalmente en relación a las pruebas en su contra, sobre las cuales se basa la decisión del tribunal. No hay ni una sola prueba de que Maksimovic estuviera realmente en Banjska el 24 de septiembre de 2023, excepto por ser oriundo de ese lugar, aunque incluso los otros acusados afirman que no participó en el conflicto. Maksimovic fue condenado a 30 años, mientras que los otros dos acusados ​​- Blagoje Spasojevic y Vladimir Tolic – fueron condenados a cadena perpetua. El caso de Dusan Maksimovic ha despertado un gran interés público porque es un hombre de Banjska contra quien no hay pruebas que indiquen que estuvo en el lugar del conflicto armado ese día. Maksimovic mismo afirmó durante el proceso que no tuvo nada que ver con el conflicto armado. Su “culpa” es solo que es nativo de Banjska. “Hoy quiero agradecer a mi abogada Jovana, quien argumentó con pruebas que cada palabra mía en este procedimiento es verdad. No mentí sobre nada, ni oculté nada, ni tengo ninguna conexión con el evento del 24 de septiembre que ocurrió en mi pueblo, Banjska. Sinceramente creo y espero sinceramente que mi próximo agradecimiento esté dirigido a ustedes, respetado consejo, después del pronunciamiento”, dijo Maksimovic en su declaración final.

Defendidos: No participó en el conflicto Lo que es particularmente preocupante es que incluso los otros dos acusados – Spasojevic y Tolic – declararon que Maksimovic no participó en el conflicto armado y no tiene conexión con los eventos de septiembre de 2023. “Por Dusan Maksimovic, afirmo que no tiene conexión con los eventos en Banjska”, dijo Spasojevic. Tolic, por otro lado, afirmó lo mismo, que Maksimovic, un empleado de la empresa “Rajska Banja”, no tenía conexión con los eventos en Banjska.

¿Qué se sabe del caso Maksimovic? Aparte del hecho de que incluso los acusados afirman que solo vieron a Maksimovic en prisión, una serie de otras circunstancias indican que Maksimovic no tiene conexión con los eventos. Más precisamente, no hay pruebas concretas que vinculen a Maksimovic directamente con el conflicto armado. Su abogada, Jovana Filipovic, señaló anteriormente a los medios de comunicación que la culpa de su cliente prácticamente se reduce al hecho de que vive en Banjska, sin pruebas materiales que confirmen las acusaciones. Filipovic enfatizó que el hecho de que Maksimovic fuera condenado por disparar, a pesar de que todos los hallazgos forenses relevantes fueron negativos, habla lo suficiente sobre los fundamentos y la legalidad del veredicto. Según especificó, los análisis de ADN, las pruebas de residuos de pólvora, así como los rastros de nitratos y nitritos, no vincularon a su cliente con el uso de armas. Según ella, tales resultados indican claramente que Maksimovic no estuvo en contacto con armas, y mucho menos que cometió el acto del que se le acusa.

No estaba en Banjska Lo que causa más malestar público es que, según las afirmaciones de la defensa, Maksimovic ni siquiera estaba en Banjska ese día. “Estaba en Suvi Do, luego vino a Banjska. Sus amigos que estaban con él podrían haber proporcionado una coartada, pero no se les permitió”, dijo Filipovic durante la presentación de las palabras finales.

El portal Nova.rs llamó a la abogada Jovana Filipovic en relación con el caso de su cliente, pero ella no quiso hablar con los medios y los remitió a funcionarios estatales.

¿Qué sucedió en Banjska? Para recordar, en el pueblo de Banjska, cerca de Zvecan en el norte de Kosovo, el oficial de policía de Kosovo Afrim Bunjaku fue asesinado primero, y en el continuo intercambio de disparos entre la policía de Kosovo y un grupo armado, murieron tres hombres – Stefan Nedeljkovic de Zvecan, Bojan Mijailovic e Igor Milenkovic de Leposavic. Según informó Nova.rs, las autoridades en Pristina han afirmado desde el inicio del conflicto que el controvertido empresario Milan Radoicic, ex vicepresidente de la Lista Serbia, también estuvo presente durante el tiroteo en Banjska. Las autoridades serbias no se pronunciaron hasta el 29 de septiembre, cuando Radoicic, a través del abogado Goran Petronijevic, admitió que organizó el grupo armado de personas en el norte de Kosovo. La investigación sobre el conflicto en Banjska también está siendo llevada a cabo por la Fiscalía Pública Superior en Belgrado. Mientras Milan Radoicic permanece en libertad, los serbios en Kosovo han sido condenados a penas de prisión de varios años, dos de los cuales recibieron cadena perpetua.