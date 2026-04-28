Lista de inscritos Rallye du Pays Gentiane 2026

Ganador el año pasado, Laurent Lacomy defenderá su título contra otros tres Rally2, incluido Arnaud Masclaux, ganador en 2023. En FRGT, Raphaël Chambonnet será el único inscrito, al igual que Gérard Delorme en FRC3.
En FRC4, Alexis Delorme, de nuevo al volante del Peugeot 208 R2, será uno de los favoritos, pero la categoría parece muy abierta.
En FRallyNat, pilotos como Sylvain Vaucanson y Alexis Freycenet serán seguidos de cerca. En FRC5, cinco Renault Clio Rally5 deberían luchar por la victoria.
Lista de participantes
País de Genciana (regional – Cantal) – 1 y 2 de mayo de 2026
|N°
|Piloto
|Copiloto
|Auto
|grupo
|Clase
|000
|CHAZOT JEAN FRANCOIS
|A
|RENAULT MÉGANE
|A
|A
|00
|PATRICIO ROLLAND
|JARRIGION MURIELLE
|CITROÉN DS3
|A
|A
|0
|CHAZETTE LOIC
|CHAZETTE DAVID
|ALPINO A110 S
|A
|A
|1
|LACOMY LAURENT
|BOUCHET YOANN
|CITROÉN C3
|F-RC2
|R2
|2
|MASCLAUX ARNAUD
|MOULIN ALEXANDRE
|SKODA FABIA R5
|F-RC2
|R2
|3
|MOLINO DOMINICO
|CAYREYRE NOELLIE
|CITROÉN C3
|F-RC2
|R2
|4
|HERVÉ-GRILLOT ERIC
|MATHIAUT STÉHANE
|SKODA FABIA R5
|F-RC2
|R2
|5
|WILLIAM FAUCHER
|PEQUEÑO TIERRY
|PEUGEOT 207 S2000 #095
|F-RC2
|A7S
|6
|CHAMBONNET RAFAEL
|FIALON ALEXANDRA
|ALPINO A110
|F-RGT
|RGT
|7
|PAGINA RICARDO
|TOMAS MOUROT
|RENAULT CLIO RS
|F-RC4
|R3
|8
|GERARDO DELORME
|BERT SOFIA
|RENAULT CLIO RS LÍNEA
|F-RC3
|Rally3
|10
|VAUCANSON SYLVAIN
|DZIERGWA ALEXIANE
|OPEL MANTA
|F-RALLY N
|F214
|11
|TONY RIBAUDO
|DELORME CYRIELLE
|SUBARU IMPREZA
|F-RALLY N
|A8
|12
|MAXIME DA CUNHA
|GUIOZ LEA
|SUBARU IMPREZA
|F-RALLY N
|A8
|14
|FERNANDES TIERRY
|JULIE CHABANNES
|MITSUBISHI EVO X
|F-RALLY N
|N4
|15
|ESCUADRÓN DE TABACH
|TABAJ ASSIA
|PEUGEOT 208 Rally 4
|F-RC4
|Reunión 4
|16
|PHILIPPE BOUVIER
|MALDANTE MAYORMENTE
|PEUGEOT 207 RC
|F-RALLY N
|F215
|18
|BEC GUILLAUME
|MONTAGNAC GUILLAUME
|PEUGEOT 306
|F-RALLY N
|F214
|19
|LAFEUILLE LAURENT
|LAFEUILLE JORDANIA
|VW GOLF GTI 3
|F-RALLY N
|F214
|20
|RICARDO KEVIN
|CAMILLE GUILLÓN
|RENAULT CLIO W.
|F-RALLY N
|F214
|21
|JOEL CROIZET
|ELODIE CROIZET
|FORD ESCORT RS 2000
|F-RALLY N
|F214
|22
|LA VICTORIA DE ALEJANDRO
|THUEL CHASSAIGNE HUGO
|RENAULT CLIO
|F-RALLY N
|F214
|23
|TRENES LUCAS
|PESEYRE HUGO
|PEUGEOT 206 S16
|F-RALLY N
|F214
|24
|JAKUBOWSKI J. FRANCOIS
|JAKUBOWSKI SEBASTIEN
|RENAULT CLIO
|F-RALLY N
|F214
|25
|PRADET JEAN LUC
|PERRIER CELIA
|PEUGEOT 309 GTI
|F-RALLY N
|F214
|26
|SERRANO MORENO G.
|SERRANO MORENOD.
|RENAULT CLIO
|F-RALLY N
|F214
|27
|FREYCENET ALEXIS
|VENDRELL MAEVA
|RENAULT MÉGANE
|F-RALLY N
|N4
|28
|GABRIEL MONDANEL
|MAEVA
|RENAULT 5 GT TURBO
|F-RALLY N
|FN4
|29
|PROST ANTONIO
|PETITJEAN CHRISTOPHE
|PEUGEOT 207 RC
|F-RC4
|R3T
|30
|ANTHONY EPARVIER
|JULIO CHARROIN
|CITROEN DS 3
|F-RC4
|R3T
|31
|BLAUDY SEBASTIEN
|BLAUDY JEREMY
|RENAULT CLIO IV
|F-RC4
|R3
|32
|JEROME MASCLAUX
|MASCLAUX DORIAN
|RENAULT CLIO R3
|F-RC4
|R3
|33
|BOS FREDERIC
|LAPERSONNE EMMANUEL
|RENAULT CLIO 3RS
|F-RC4
|R3
|34
|MICHEL VISSEQ
|JACQUES DOMERGUE
|RENAULT CLIO RS
|F-RC4
|R3
|36
|LACROIX PIERRE MARIE
|NATHALIE LACROIX
|RENAULT CLIO RS LÍNEA
|F-RC5
|Reunión 5
|37
|COSTE BASTIEN
|COSTE FABIEN
|RENAULT CLIO RS LÍNEA
|F-RC5
|Reunión 5
|38
|JOEL MOULIN
|DESPINASSE DAMIEN
|RENAULT CLIO RS LÍNEA
|F-RC5
|Rally5
|39
|PACQUERIAUD MAXENCE
|QUENTIN NEGRO
|RENAULT CLIO RS LÍNEA
|F-RC5
|Reunión 5
|40
|DECROS REMI
|NUREAU JEAN MARC
|RENAULT CLIO RS LÍNEA
|F-RC5
|Reunión 5
|42
|VEROT DAVID
|VEROTS ETHAN
|PEUGEOT 208 VTI
|F-RC4
|R2
|43
|DELORME ALEXIS
|SOLA MALORÍA
|PEUGEOT 208 VTI
|F-RC4
|R2
|44
|DORIS BRUNO
|PAYET YANIS
|PEUGEOT 208 VTI
|F-RC4
|R2
|45
|COLLAR MÁXIMO
|GIRAUD LILOU
|PEUGEOT 208 VTI
|F-RC4
|R2
|46
|MARION CEDRIC
|ANTONIO FAYARD
|PEUGEOT 208 VTI
|F-RC4
|R2
|47
|ODIO A LAURENT
|SEVERINE EYRAUD
|PEUGEOT 106 MAXI
|F-RC4
|F213
|48
|STEPHANE CAYREYRE
|AURORE BORDADO
|PEUGEOT 106 S16
|F-RC4
|F213
|49
|MENOS RAFAEL
|MOINS FREDERIC
|PEUGEOT 106 S16
|F-RC4
|F213
|50
|LIONEL VILLARET
|GERARDO VILLARET
|PEUGEOT 205 GTI
|F-RC4
|F213
|51
|BERCHOUX YANNICK
|LABROSSE QUENTIN
|CITROEN C2 VTS
|F-RC4
|F213
|52
|VIRLY XAVIER
|BRETT LAURENT
|PEUGEOT 206 XS
|F-RC4
|F213
|53
|JACQUES FILLAYRE
|ALEJO ROMANO
|SAXO DE LIMÓN
|F-RC4
|F213
|54
|SOBRE JEAN FRANCOIS
|PIERRE LIMUSINA
|PEUGEOT 206RC
|F-RC4
|A7
|55
|BUEN HOMBRE STEVEN
|LENA TARDIEU
|RENAULT CLIO 2
|F-RC4
|A7
|56
|DELFÍN ALBÁN
|MATHEO MONEYRON
|RENAULT CLIO RS
|F-RC4
|N3
|57
|LAURENT DE PARÍS
|PATRICIO MALGAT
|PEUGEOT 206RC
|F-RC4
|N3
|58
|MAXIMA DEBREIL
|NICOLÁS BELIN
|TRAPO RENAULT CLIO.
|F-RC4
|N3
|59
|LAURENT RUSZOWSKI
|ELODIE RUSZOWSKI
|RENAULT CLIO RS
|F-RC4
|N3
|60
|BESSON SEBASTIEN
|LIONEL GRAMONT
|TRAPO RENAULT CLIO.
|F-RC4
|N3
|61
|CLARA BRUGEL
|CHLOE FREYSSAC
|SAXO DE LIMÓN
|F-RC4
|A6
|62
|MOULIN JOHANNES
|STEPHANE MOULIN
|PEUGEOT 106S16
|F-RC4
|A6
|63
|CLEMENTE CAYREYRE
|PASCAL DERUEM
|PEUGEOT 206
|F-RC4
|A6
|64
|PETIOT KEVIN
|DELABRE BERNARDO
|PEUGEOT 106 S16
|F-RC4
|A6
|66
|MADERA DYLAN
|LAURAINE FOISON
|SAXO DE LIMÓN
|F-RC5
|F212
|67
|BOUDON JULIEN
|HUGO BUDÓN
|PEUGEOT 106 S16
|F-RC5
|N2
|68
|PAGET HENRI PIERRE
|GUILLOUD LUCIEN
|CITROEN SAXO VTS
|F-RC5
|N2
|69
|DANIERE AURELIEN
|BRENOT LANELEI
|PEUGEOT 106 S16
|F-RC5
|N2
|70
|FAURE LOIC
|GREGORIO NATURAL
|CITROEN SAXO VTS
|F-RC5
|N2
|71
|DANIEL CHARLY
|ALLOIN THIBAULT
|PEUGEOT 106 S16
|F-RC5
|N2
|72
|IGOR GOMES
|A
|PEUGEOT 106 S16
|F-RC5
|N2
|73
|NICOLÁS DELORME
|JOSÉ DELORME
|PEUGEOT 106 RALLYE
|F-RC5
|N1
|74
|ERIC LAFOND
|CONOCE A LAURENCIA
|PEUGEOT 106 XSI
|F-RC5
|N1
|75
|VEYRAC FRANCOIS
|SEUX MATHILDE
|PEUGEOT 106
|F-RC5
|F211
|77
|ANTOINE LACROIX
|MALAVAL ROMANO
|CITRIEN SAXO VTS
|F-RC5
|N2S
|78
|JEROME VEYRAC
|VEYRAC EDITH
|PEUGEOT 106
|F-RC5
|N2S
|79
|MELAINE CIRILO
|BARRERA KEVIN
|PEUGEOT 206 XS
|F-RC5
|N2S
|80
|COMBETTE SEBASTIEN
|IAN COMBETTE
|PEUGEOT 206 XS
|F-RC5
|N2S