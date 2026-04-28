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Lista de inscritos Rallye du Pays Gentiane 2026

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Martina López
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Ganador el año pasado, Laurent Lacomy defenderá su título contra otros tres Rally2, incluido Arnaud Masclaux, ganador en 2023. En FRGT, Raphaël Chambonnet será el único inscrito, al igual que Gérard Delorme en FRC3.

En FRC4, Alexis Delorme, de nuevo al volante del Peugeot 208 R2, será uno de los favoritos, pero la categoría parece muy abierta.

En FRallyNat, pilotos como Sylvain Vaucanson y Alexis Freycenet serán seguidos de cerca. En FRC5, cinco Renault Clio Rally5 deberían luchar por la victoria.

Lista de participantes

País de Genciana (regional – Cantal) – 1 y 2 de mayo de 2026

Piloto Copiloto Auto grupo Clase
000 CHAZOT JEAN FRANCOIS A RENAULT MÉGANE A A
00 PATRICIO ROLLAND JARRIGION MURIELLE CITROÉN DS3 A A
0 CHAZETTE LOIC CHAZETTE DAVID ALPINO A110 S A A
1 LACOMY LAURENT BOUCHET YOANN CITROÉN C3 F-RC2 R2
2 MASCLAUX ARNAUD MOULIN ALEXANDRE SKODA FABIA R5 F-RC2 R2
3 MOLINO DOMINICO CAYREYRE NOELLIE CITROÉN C3 F-RC2 R2
4 HERVÉ-GRILLOT ERIC MATHIAUT STÉHANE SKODA FABIA R5 F-RC2 R2
5 WILLIAM FAUCHER PEQUEÑO TIERRY PEUGEOT 207 S2000 #095 F-RC2 A7S
6 CHAMBONNET RAFAEL FIALON ALEXANDRA ALPINO A110 F-RGT RGT
7 PAGINA RICARDO TOMAS MOUROT RENAULT CLIO RS F-RC4 R3
8 GERARDO DELORME BERT SOFIA RENAULT CLIO RS LÍNEA F-RC3 Rally3
10 VAUCANSON SYLVAIN DZIERGWA ALEXIANE OPEL MANTA F-RALLY N F214
11 TONY RIBAUDO DELORME CYRIELLE SUBARU IMPREZA F-RALLY N A8
12 MAXIME DA CUNHA GUIOZ LEA SUBARU IMPREZA F-RALLY N A8
14 FERNANDES TIERRY JULIE CHABANNES MITSUBISHI EVO X F-RALLY N N4
15 ESCUADRÓN DE TABACH TABAJ ASSIA PEUGEOT 208 Rally 4 F-RC4 Reunión 4
16 PHILIPPE BOUVIER MALDANTE MAYORMENTE PEUGEOT 207 RC F-RALLY N F215
18 BEC GUILLAUME MONTAGNAC GUILLAUME PEUGEOT 306 F-RALLY N F214
19 LAFEUILLE LAURENT LAFEUILLE JORDANIA VW GOLF GTI 3 F-RALLY N F214
20 RICARDO KEVIN CAMILLE GUILLÓN RENAULT CLIO W. F-RALLY N F214
21 JOEL CROIZET ELODIE CROIZET FORD ESCORT RS 2000 F-RALLY N F214
22 LA VICTORIA DE ALEJANDRO THUEL CHASSAIGNE HUGO RENAULT CLIO F-RALLY N F214
23 TRENES LUCAS PESEYRE HUGO PEUGEOT 206 S16 F-RALLY N F214
24 JAKUBOWSKI J. FRANCOIS JAKUBOWSKI SEBASTIEN RENAULT CLIO F-RALLY N F214
25 PRADET JEAN LUC PERRIER CELIA PEUGEOT 309 GTI F-RALLY N F214
26 SERRANO MORENO G. SERRANO MORENOD. RENAULT CLIO F-RALLY N F214
27 FREYCENET ALEXIS VENDRELL MAEVA RENAULT MÉGANE F-RALLY N N4
28 GABRIEL MONDANEL MAEVA RENAULT 5 GT TURBO F-RALLY N FN4
29 PROST ANTONIO PETITJEAN CHRISTOPHE PEUGEOT 207 RC F-RC4 R3T
30 ANTHONY EPARVIER JULIO CHARROIN CITROEN DS 3 F-RC4 R3T
31 BLAUDY SEBASTIEN BLAUDY JEREMY RENAULT CLIO IV F-RC4 R3
32 JEROME MASCLAUX MASCLAUX DORIAN RENAULT CLIO R3 F-RC4 R3
33 BOS FREDERIC LAPERSONNE EMMANUEL RENAULT CLIO 3RS F-RC4 R3
34 MICHEL VISSEQ JACQUES DOMERGUE RENAULT CLIO RS F-RC4 R3
36 LACROIX PIERRE MARIE NATHALIE LACROIX RENAULT CLIO RS LÍNEA F-RC5 Reunión 5
37 COSTE BASTIEN COSTE FABIEN RENAULT CLIO RS LÍNEA F-RC5 Reunión 5
38 JOEL MOULIN DESPINASSE DAMIEN RENAULT CLIO RS LÍNEA F-RC5 Rally5
39 PACQUERIAUD MAXENCE QUENTIN NEGRO RENAULT CLIO RS LÍNEA F-RC5 Reunión 5
40 DECROS REMI NUREAU JEAN MARC RENAULT CLIO RS LÍNEA F-RC5 Reunión 5
42 VEROT DAVID VEROTS ETHAN PEUGEOT 208 VTI F-RC4 R2
43 DELORME ALEXIS SOLA MALORÍA PEUGEOT 208 VTI F-RC4 R2
44 DORIS BRUNO PAYET YANIS PEUGEOT 208 VTI F-RC4 R2
45 COLLAR MÁXIMO GIRAUD LILOU PEUGEOT 208 VTI F-RC4 R2
46 MARION CEDRIC ANTONIO FAYARD PEUGEOT 208 VTI F-RC4 R2
47 ODIO A LAURENT SEVERINE EYRAUD PEUGEOT 106 MAXI F-RC4 F213
48 STEPHANE CAYREYRE AURORE BORDADO PEUGEOT 106 S16 F-RC4 F213
49 MENOS RAFAEL MOINS FREDERIC PEUGEOT 106 S16 F-RC4 F213
50 LIONEL VILLARET GERARDO VILLARET PEUGEOT 205 GTI F-RC4 F213
51 BERCHOUX YANNICK LABROSSE QUENTIN CITROEN C2 VTS F-RC4 F213
52 VIRLY XAVIER BRETT LAURENT PEUGEOT 206 XS F-RC4 F213
53 JACQUES FILLAYRE ALEJO ROMANO SAXO DE LIMÓN F-RC4 F213
54 SOBRE JEAN FRANCOIS PIERRE LIMUSINA PEUGEOT 206RC F-RC4 A7
55 BUEN HOMBRE STEVEN LENA TARDIEU RENAULT CLIO 2 F-RC4 A7
56 DELFÍN ALBÁN MATHEO MONEYRON RENAULT CLIO RS F-RC4 N3
57 LAURENT DE PARÍS PATRICIO MALGAT PEUGEOT 206RC F-RC4 N3
58 MAXIMA DEBREIL NICOLÁS BELIN TRAPO RENAULT CLIO. F-RC4 N3
59 LAURENT RUSZOWSKI ELODIE RUSZOWSKI RENAULT CLIO RS F-RC4 N3
60 BESSON SEBASTIEN LIONEL GRAMONT TRAPO RENAULT CLIO. F-RC4 N3
61 CLARA BRUGEL CHLOE FREYSSAC SAXO DE LIMÓN F-RC4 A6
62 MOULIN JOHANNES STEPHANE MOULIN PEUGEOT 106S16 F-RC4 A6
63 CLEMENTE CAYREYRE PASCAL DERUEM PEUGEOT 206 F-RC4 A6
64 PETIOT KEVIN DELABRE BERNARDO PEUGEOT 106 S16 F-RC4 A6
66 MADERA DYLAN LAURAINE FOISON SAXO DE LIMÓN F-RC5 F212
67 BOUDON JULIEN HUGO BUDÓN PEUGEOT 106 S16 F-RC5 N2
68 PAGET HENRI PIERRE GUILLOUD LUCIEN CITROEN SAXO VTS F-RC5 N2
69 DANIERE AURELIEN BRENOT LANELEI PEUGEOT 106 S16 F-RC5 N2
70 FAURE LOIC GREGORIO NATURAL CITROEN SAXO VTS F-RC5 N2
71 DANIEL CHARLY ALLOIN THIBAULT PEUGEOT 106 S16 F-RC5 N2
72 IGOR GOMES A PEUGEOT 106 S16 F-RC5 N2
73 NICOLÁS DELORME JOSÉ DELORME PEUGEOT 106 RALLYE F-RC5 N1
74 ERIC LAFOND CONOCE A LAURENCIA PEUGEOT 106 XSI F-RC5 N1
75 VEYRAC FRANCOIS SEUX MATHILDE PEUGEOT 106 F-RC5 F211
77 ANTOINE LACROIX MALAVAL ROMANO CITRIEN SAXO VTS F-RC5 N2S
78 JEROME VEYRAC VEYRAC EDITH PEUGEOT 106 F-RC5 N2S
79 MELAINE CIRILO BARRERA KEVIN PEUGEOT 206 XS F-RC5 N2S
80 COMBETTE SEBASTIEN IAN COMBETTE PEUGEOT 206 XS F-RC5 N2S

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