Megan Thee Stallion se retira temprano de Moulin Rouge tras ser hospitalizada

Megan Thee Stallion se alejará del elenco de Moulin Rouge! The Musical antes de lo previsto. El lunes, la ganadora del Grammy anunció que su última actuación como propietaria y presentadora de Moulin Rouge, Zidler, será el 1 de mayo. Originalmente, se había previsto que Megan se quedara con la producción hasta el 17 de mayo.

“Ha sido un honor ser parte de la familia de Moulin Rouge y he conocido a tantas personas increíbles en este teatro”, dijo la rapera en un comunicado publicado en Instagram. “¡Trabajan tan duro y tengo tanto respeto por la dedicación, la resistencia, la ética laboral, el tiempo y el esfuerzo que ponen en el trabajo! Estoy muy agradecida con el elenco y el equipo que hicieron que esta experiencia fuera tan significativa. Y a todos los Hotties que asistieron o planeaban asistir, ¡gracias por apoyarme durante este increíble viaje! LOS AMO. Nos vemos pronto.”

Todavía no está claro quién la reemplazará. Megan fue la primera mujer en interpretar el papel de Zidler, que anteriormente se anunciaba como Harold Zidler.

El anuncio de Megan llega casi un mes después de que fuera llevada a un hospital durante su actuación en Moulin Rouge! The Musical y abandonara el espectáculo a mitad de camino.

Al día siguiente, Megan compartió una actualización sobre el incidente que la hizo sentir que “iba a desmayarse en el escenario”. “Anoche fue un verdadero toque de atención para mí”, escribió Megan en redes sociales. “Me he estado empujando más allá de mis límites últimamente, funcionando con el depósito vacío, y mi cuerpo finalmente dijo basta. Honestamente, me asustó. Pensé que me iba a desmayar en el escenario, realmente intenté seguir con mi actuación pero simplemente no pude.”

Un representante de Megan previamente le dijo a Rolling Stone que su condición la obligó a terminar abruptamente su actuación a mitad de camino y ser ingresada en el hospital. “El martes por la noche, Megan fue trasladada a un hospital local para someterse a una evaluación médica después de experimentar síntomas preocupantes”, dijo el representante en un comunicado. “Los médicos identificaron finalmente la extrema agotamiento, la deshidratación, la vasoconstricción y los bajos niveles metabólicos como la causa de sus síntomas.”

El anuncio de Megan también llega tras su ruptura con la estrella de la NBA, Klay Thompson. “Engañarme, teniéndome cerca de toda tu familia jugando a la casita, teniendo ‘pies fríos'”, escribió en una publicación de Instagram Stories el 25 de abril. “Aguantándote con todos tus HORRIBLES cambios de humor y tratamiento hacia mí durante tu temporada de baloncesto, ¡ahora no sabes si puedes ser ‘monógamo’?? ¡Necesito realmente un DESCANSO después de esto! Adiós a todos.”

En una declaración formal a People, ella escribió: “He tomado la decisión de terminar mi relación con Klay. La confianza, la fidelidad y el respeto son innegociables para mí en una relación, y cuando esos valores se ven comprometidos, no hay un camino real hacia adelante. Estoy tomando este tiempo para priorizarme a mí misma y avanzar con paz y claridad.”