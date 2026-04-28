Lo que revelan los 800 imitadores de marca de chicle sobre el fraude alimentario en 2026

La falsificación de alimentos ha estado oculta durante mucho tiempo en las cadenas de suministro, desde el aceite de oliva diluido hasta los mariscos mal etiquetados. La batalla de una marca de chicles de $30 millones contra más de 800 falsificaciones en línea muestra lo rápido que ahora llega directamente a los consumidores.

Después de que un chicle de resina de abeto se volviera viral en TikTok, versiones falsificadas inundaron los mercados en línea. Los consumidores que los compraron no tenían idea de lo que realmente estaban masticando. El fraude alimentario cuesta a la industria alimentaria global hasta $15 mil millones al año, y ya no está oculto en las cadenas de suministro.

Cada paquete de chicle vendido en los Estados Unidos lista algo llamado “base de goma” entre sus ingredientes, un término que puede incluir docenas de polímeros sintéticos, plásticos y cauchos sin especificar cuáles. La mayoría de la gente nunca voltea el paquete, pero Nate Mal lo hizo, y lo que encontró lo llevó a pasar dos años construyendo Underbrush, un chicle hecho de resina de abeto, resina de mástic y chicle, las savias de árbol de los que todos los chicles estaban hechos antes de que la industria se pasara a los sintéticos. Tres videos de TikTok mostrando el proceso generaron $1 millón en ventas según la empresa. En dos años, la empresa había crecido a 60 empleados y superado los $30 millones en ingresos anuales, construidos casi enteramente en base a la transparencia de ingredientes.

Ahora hay más de 800 versiones falsificadas de Underbrush a la venta en línea, y las personas que las compran no tienen forma de saber qué están poniendo realmente en sus bocas.

Después de que la marca se volviera viral, comenzaron a aparecer listados falsificados en TikTok Shop, Amazon, Temu, Walmart Marketplace, Facebook y eBay, muchos usando empaques casi idénticos, descripciones de productos copiadas y ligeras variaciones del nombre de la empresa. “La gente sigue diciendo que probé tu producto y es malísimo”, dice Mal. “No es nuestro chicle”.

Una queja presentada en la Better Business Bureau detalló lo que realmente recibían los clientes. Un comprador que ordenó a través de un anuncio de Facebook de “chicle remineralizante Forrest Folk” recibió paquetes etiquetados como “KOZED UNDERBRUSH” y “WEBLINK UNDERBRUSH”, fabricados por empresas en la Provincia de Guangdong sin conexión con la marca. En r/Scams, otro comprador describió haberse puesto el producto en la boca antes de darse cuenta de lo que había sucedido: “Me da asco haber puesto en mi boca un chicle misterioso”.

Mal compartió en una entrevista que las falsificaciones son fáciles de identificar desde su lado de la cadena de suministro. “Nadie está recolectando abeto o procesándolo en las cantidades que nosotros lo estamos”, dice. “Así que si lo mencionan como un ingrediente, automáticamente sé que es una mentira”. La infraestructura para hacer el producto real no existe a esa escala para nadie más, pero la infraestructura para falsificar el empaque sí.

La FDA usa el término “adulteración económicamente motivada” para describir el fraude alimentario cuando alguien sustituye, elimina o tergiversa intencionalmente un producto alimenticio con el fin de obtener beneficios económicos. La agencia estima que le cuesta a la industria alimentaria global entre $10 mil millones y $15 mil millones al año, con ejemplos que van desde el aceite de oliva diluido hasta los mariscos mal etiquetados. Estos casos históricamente se ocultaban en las profundidades de las cadenas de suministro y surgían solo después de pruebas o intervenciones regulatorias. Lo que es diferente ahora es la velocidad: según un informe de la OCDE y la EUIPO para 2025, el comercio mundial de productos falsificados alcanzó un estimado de $467 mil millones, con falsificadores que utilizan cada vez más plataformas de comercio electrónico y envíos de pequeños paquetes para moverse más rápido de lo que la aplicación de la ley puede seguir.

El Edelman Trust Barometer de 2026 encontró que los consumidores están retrocediendo hacia círculos de confianza más pequeños y familiares, depositando la confianza en vecinos, compañeros de trabajo y las marcas que ya utilizan, mientras que la confianza en las instituciones sigue erosionándose en las economías desarrolladas. En ese entorno, una marca construida sobre la transparencia de ingredientes y una relación directa con sus clientes ocupa un tipo específico de valor, y la falsificación no solo copia el producto, socava la única forma de confianza que los consumidores todavía están dispuestos a otorgar.

“La gente dirá, ya fui estafada, así que no quiero correr el riesgo”, dice Mal. Underbrush se construyó sobre la idea de que los consumidores merecen saber qué están masticando, y las falsificaciones han hecho incluso esa simple confianza más difícil de encontrar.

Un bolso falso se revela en la costura, pero el fraude alimentario, o un chicle falso, no revela nada hasta que ya está en la boca de alguien.