El juego de los números: Atlético Madrid se enfrenta al Arsenal en el choque de los casi hombres de la Champions League

En la historia de la Champions League y su predecesor, la Copa de Europa, Arsenal y Atlético de Madrid son los dos equipos que más partidos han disputado en la competencia sin haber levantado nunca el famoso trofeo antiguo. Los Gunners, finalistas perdedores en 2006, han jugado 223 partidos en la competencia premier de Europa sin ser coronados campeones. Mientras que el Atlético ha jugado 190 y ha sido subcampeón en tres ocasiones, dos de las cuales fueron contra sus acérrimos rivales del Real Madrid en los últimos 12 años. El miércoles, los equipos se enfrentarán en el primer juego de ida de su eliminatoria de semifinales de la Champions League, con un lugar en la final – contra Paris Saint-Germain o Bayern Munich – como premio para los ganadores en el aggregate. Antes del partido, nos sumergimos en los datos de Opta para destacar las historias y jugadores a observar.

¿Qué se espera? La supercomputadora de Opta considera que este enfrentamiento de ida es extremadamente difícil de pronosticar. El Atlético fue victorioso en el 35% de las simulaciones previas al partido, con Arsenal ganando el 37%, mientras que los Gunners volvían a Emirates con un empate en el 27,9% de nuestras simulaciones. Según las predicciones del torneo, Arsenal es el favorito para ganar la eliminatoria, con un 72% de posibilidades de llegar a la final, en comparación con el 28% del Atlético. Los Gunners también eran los favoritos del torneo antes de las semifinales de esta semana, levantando el trofeo en el 36% de los escenarios, en comparación con el 35% para Bayern, el 21% para PSG y el 8% para el Atlético. Arsenal y Atlético se han enfrentado una vez en la Champions League esta temporada, con los Gunners logrando una victoria aplastante por 4-0 en casa en la fase de grupos en octubre.

Esa fue la derrota más pesada de Atlético en el torneo (han perdido por cuatro goles en cinco ocasiones en total), pero los únicos otros encuentros europeos entre los equipos fueron en las semifinales de la Europa League 2017-18, y Los Colchoneros ganaron 2-1 en el aggregate (1-1 fuera, 1-0 en casa). Además, al jugar en el Vicente Calderón o en el Estadio Metropolitano, Atlético nunca ha perdido en casa contra un equipo inglés en un partido de eliminación de la Champions League. Han sumado tres victorias y tres empates en seis enfrentamientos, todos contra diferentes clubes (Chelsea, Leicester City, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham).

Esta será la decimosexta eliminatoria de semifinales de la Copa de Europa o la Champions League entre equipos españoles e ingleses – los equipos de Inglaterra han progresado en nueve de las 15 anteriores (60%), y en cuatro de las últimas cinco (la excepción siendo el Man City contra el Real Madrid en la 2021-22).

¿Arsenal en declive o listo para un último impulso? Arsenal puede haber titubeado en las últimas semanas, pero mientras nos preparamos para entrar en el mes de mayo, sus esperanzas de un doblete de la Premier League y la Champions League siguen muy intactas. Los Gunners parecían físicamente agotados en la culminación de la victoria por 1-0 sobre el Newcastle United en el Emirates Stadium el sábado, aunque no pueden darse el lujo de mostrar signos de fatiga contra un equipo que eliminó al Barcelona en los cuartos de final.

El equipo de Mikel Arteta ha sido fuertemente criticado por su rendimiento ofensivo últimamente, pero el español, dada su naturaleza pragmática, probablemente aceptaría un empate en el partido de ida. Si Arsenal evita la derrota, igualarán su racha invicta más larga en la Copa de Europa o la Champions League, habiendo pasado 13 partidos sin ser derrotados entre marzo de 2005 y abril de 2006, una racha que terminó con su derrota final ante el Barcelona. La solidez defensiva ha sido la carta de triunfo de Arsenal, especialmente en este torneo.

En los 22 partidos de la Champions League que han comenzado David Raya, William Saliba y Gabriel Magalhaes juntos, Arsenal solo ha concedido 11 goles (0,5 por partido) y ha mantenido la portería a cero en 13 ocasiones (59%). Pero a medida que la competencia se intensifica, Arteta debe encontrar la manera de sacar más provecho de su ataque malogrado, y es por eso que el regreso de Bukayo Saka a la forma física podría ser un impulso oportuno. Saka probablemente no comenzará el miércoles, dado que solo hizo una breve aparición desde el banquillo contra el Newcastle, pero está de vuelta en la contienda después de una lesión en el tendón de Aquiles.

Arsenal ha promediado 2,6 goles y 2,3 goles esperados (xG) por partido cuando Saka ha jugado para ellos en la Champions League esta temporada (ocho partidos), en comparación con solo 1,5 goles y 1,8 xG por partido cuando ha estado ausente (cuatro partidos). Saka ha producido más saques exitosos (tres) en la competencia esta temporada que Gabriel Martinelli, Noni Madueke y Leandro Trossard combinados (dos), por lo que su regreso debería ser un impulso para Viktor Gyokeres, quien podría ser llamado a atacar después de que Kai Havertz fuera sustituido contra el Newcastle.

¿Alvarez para socavar los sueños de Arsenal nuevamente? Muchos esperan que el partido del miércoles sea un enfrentamiento apretado y disputado, dado el poder defensivo de Arsenal y la reputación de Diego Simeone de instruir a su equipo a sentarse profundo. De hecho, cuando se enfrentan a movimientos de construcción de oposición, el Atlético de Madrid tiene el noveno porcentaje más alto de tiempo pasado en un bloque defensivo bajo (20,4%) en la Champions League de esta temporada, de todos los 36 equipos involucrados en la fase de grupos.

El equipo de Simeone también se ubica entre los 10 peores equipos porcentaje de tiempo pasado en un bloque defensivo alto (26,4% – 27º). Sin embargo, ellos eligen sus momentos para aplicar presión, promediando 374 presiones de alta intensidad por partido en la Champions League de esta temporada, la quinta más alta por cualquier equipo. Su promedio es casi 100 más que cualquiera de los semifinalistas de este año, con Arsenal como el equipo más cercano a ellos (281 por partido).

Y mientras tanto, Simeone y Arteta pueden ser cautelosos, Atleti estará ansioso por llevar una ventaja a Emirates para el segundo partido de la próxima semana, y liberar la calidad estelar de Julián Alvarez podría ayudarlos a hacerlo. El argentino, quien ayudó al Manchester City a superar al Arsenal y ganar un par de títulos de la Premier League en 2022-23 y 2023-24, ya ha roto el récord de la mayor cantidad de goles de un jugador del Atlético en una sola campaña de la Copa de Europa o Champions League, anotando nueve veces en 2025-26. También lidera a todos los jugadores en la edición 2025-26 en total de presiones de alta intensidad (853), así como ostentando el mayor porcentaje de presiones por 90 minutos (70 – mínimo 500 minutos jugados).

JUGADORES A SEGUIR

Atlético de Madrid – Antoine Griezmann Aunque Alvarez puede ser la cara del presente del Atlético, uno de sus grandes de todos los tiempos podría alinearse junto a él, habiendo proporcionado muchas heroicidades en la Champions League en el pasado. Griezmann, quien estará desesperado por levantar trofeos con el Atlético antes de irse al Orlando City al final de la temporada, ha estado directamente involucrado en el 24,2% de los goles de Los Colchoneros en la historia de la Champions League (56/231 – 40 goles, 16 asistencias). Ese es el porcentaje más alto de todos los jugadores para un equipo que ha marcado más de 100 goles en la historia de la competencia, justo por delante de Lionel Messi con el Barcelona (24,1%).

Arsenal – Viktor Gyokeres La mitad de los goles de Gyokeres para Arsenal en la Champions League (2/4) llegaron en la segunda mitad de su victoria por 4-0 contra Atlético el pasado octubre. Sin embargo, el sueco no ha marcado en ninguno de sus cuatro partidos de la fase de eliminación directa en esta edición y solo ha tenido seis tiros en esos partidos – 28 jugadores han tenido más intentos desde el inicio de los octavos de final.