Draft de la NFL 2026: Ian Rapoport revela por qué Los Angeles Rams seleccionaron a Ty Simpson con la selección general número 13

Incluso unos días después del Draft de la NFL de 2026, las preguntas sobre Los Angeles Rams y Simpson permanecer ahí afuera. Simpson fue elegido con la selección general número 13, convirtiéndose en el segundo mariscal de campo fuera del tablero. Todo un proyecto de capital para gastar en alguien que entrará al edificio como respaldo. Aún así, los Rams sienten que Simpson es su futuro franquiciado.

Ian Rapoport de NFL Network profundizó en el razonamiento por el cual Los Ángeles seleccionó a Simpson. Dice que tal vez no haya otra oportunidad para que los Rams estén en la selección número 13. Solo poseían la selección debido a un intercambio el año pasado con los Atlanta Falcons. La selección real de Los Ángeles, debido a sus propios resultados, fue la número 29 y luego fue canjeada a los Kansas City Chiefs por Trent McDuffie.

“Los Rams son tan buenos que nunca más tendrán la oportunidad de seleccionar a los 13”, dijo Rapoport. “Si consigues a alguien con este nivel de talento, en esta posición, tienes que contratarlo”.

El director general Les Snead ha formado una de las mejores plantillas de la liga. entrenador en jefe Sean Mc Vay también está entre los mejores. No importa quién sea el mariscal de campo, los Rams esperan ser contendientes. Mateo Stafford Ser el tipo lo demuestra considerando que ya tiene un anillo de Super Bowl y llegó al juego de Campeonato de la NFC la temporada pasada.

El plan para Simpson parece ser uno en el que los Rams ralentizan su desarrollo. En algún momento, creen que Simpson asumirá el papel titular. Rapoport dijo que una vez que eso suceda, se activará alguna validación.

“Si te gusta lo suficiente como para creer que es un futuro mariscal de campo titular en la liga, llévalo a donde sea”, dijo Rapoport. “Porque la realidad es que, si Ty Simpson termina siendo titular para Los Angeles Rams, en algún momento (el próximo año, dos años, tres años, a quién le importa) valdrá la pena dondequiera que lo seleccionen si es un buen mariscal de campo”. Así que no importa, simplemente llévenlo”.

Simpson solo obtuvo un año de experiencia en Alabama, y ​​solo hizo 15 largadas a pesar de pasar cuatro temporadas en Tuscaloosa. Algo de éxito en el campo, personal y de equipo, se produjo con Simpson como mariscal de campo. Pero el final de la temporada se volvió un poco inestable para Simpson. Surgieron diferentes problemas, incluidas algunas lesiones. Aún así, los Rams se sintieron lo suficientemente cómodos como para contratarlo con su única selección de primera ronda del draft.

Es posible que Rapoport haya aclarado parte de la confusión en torno a la elección. El proceso simplemente requerirá más que el trabajo de una temporada baja.