Premios AAM 2026: Todos los ganadores

Simone Ubaldi y Andrew Parisi de Sundowner Artists fueron los grandes ganadores en la quinta entrega anual de premios de la Asociación de Managers de Artistas, presentados el miércoles a la hora del almuerzo (29 de abril) en el Crowbar de Sídney, solo unas horas antes de los Premios de Música APRA.

Este año, el premio al Manager del Año fue otorgado a esta pareja, quienes manejan a los punk rockers internacionales Amyl And The Sniffers, en la misma categoría que ganaron en los primeros premios AAM en 2022.

[Acerca de los Premios AAM: reconocen a los managers que están en el centro de las carreras de los artistas; quienes diseñan estrategias, navegan la complejidad y hacen que el trabajo suceda detrás de escena, según la directora ejecutiva de AAM, Maggie Collins.]

Además, se presentó el premio Legacy a Melita Hodge de Six Boroughs Management, y el premio APRA AMCOS Lighthouse 2026 fue para Kristie McCarthy de Neon Tiger Mgmt. McCarthy también recibirá una subvención de A$5,000 para apoyar sus negocios y proyectos profesionales.

[Contexto: Los Premios AAM reconocen la labor de los managers de artistas, y este año incluyeron a figuras destacadas como Matt Okine y John Graham como invitados.]

Sundowner Artists representa a más de 1.250 artistas australianos globalmente, y se presentó una lista de ganadores de los Premios AAM 2026.

[Fuente: Billboard]