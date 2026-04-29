Por qué las conversaciones sobre Irán están en el limbo mientras Trump busca una salida a la guerra que inició

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Las “conversaciones de paz” con Irán –si es que se las puede llamar así– no van a ninguna parte rápidamente.

Primero, el presidente Donald Trump canceló una visita de JD Vance a las conversaciones inexistentes. Luego canceló la delegación de nivel inferior de Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ahora los iraníes han regresado con una propuesta que los favorece totalmente y que Trump ya rechazó.

Los mulás asesinos dicen que quieren poner fin a su bloqueo del Estrecho de Ormuz si Estados Unidos pone fin a su bloqueo de los puertos iraníes. Hasta ahora, todo bien.

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Pero entonces –adivinen qué– pospondrían la cuestión del desarme nuclear hasta algún momento indeterminado en el futuro.

La respuesta del presidente a su discurso: ¿Qué tal nunca? ¿Nunca te funciona?

Trump ha dicho a sus asesores que no está satisfecho con la propuesta, presentada a través de mediadores en Pakistán. Frustrado podría ser una mejor palabra.

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El presidente publicó antes del intento de asesinato del sábado: “¡A Irán le está costando mucho descubrir quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! Las luchas internas entre los ‘intransigentes’, que han estado perdiendo MUCHO en el campo de batalla, y los ‘moderados’, que no son nada moderados (¡pero se están ganando respeto!), ¡es una LOCA!”.

Marco Rubio dijo: “Lo que estamos tratando aquí es un régimen dirigido por un grupo de lunáticos. Gritan ‘muerte a Estados Unidos, ‘muerte a Israel’, y tenemos que tomar eso en serio”.

Y añadió: “El objetivo aquí es simple: nunca podrán tener un arma nuclear. Y si quieres asegurarte de que nunca tengan un arma nuclear, tienes que quitarles las cosas que les permitirían lanzar una. Eso significa sus misiles, sus drones y su capacidad de amenazar la región. Así que sí, eso incluye perseguir esas capacidades”.

Desde que los ataques aéreos estadounidenses mataron a todos los principales líderes de Irán, informa Axios, el gobierno está consumido por “facciones en guerra” que no pueden llegar a un acuerdo sobre una posición “coherente”.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, ha adoptado una línea dura.

Mientras tanto, a pesar de un alto el fuego orquestado por Trump, Israel y Hezbollah, un representante iraní, continúan atacándose mutuamente en el Líbano. Hezbollah ha rechazado el plan de paz.

“Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a naciones independientes”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Reza Talaei-Nik, añadiendo que la administración Trump “debe abandonar sus demandas ilegales e irracionales”.

Los precios del petróleo se han disparado mientras el proceso de paz permanece en el limbo. Los precios de la gasolina subieron ayer a un promedio de 4,18 dólares el galón, su nivel más alto en cuatro años.

Todo esto ha alimentado las críticas de que Trump, bajo presión de Israel, lanzó la guerra de manera impulsiva y sin una estrategia de salida clara.

El presidente sigue diciendo que ganó la guerra y que “tenemos todas las cartas”.

Pero Trump está acorralado en este momento. Desea desesperadamente salir de una guerra impopular, pero Irán, como siempre, está siendo intransigente. Y ningún acuerdo sobre armas nucleares vale nada sin inspecciones independientes. Este fue el mismo dilema al que se enfrentó la administración Obama.

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Los Emiratos Árabes Unidos, que acaban de abandonar la OPEP, podrían proporcionar envíos de petróleo adicionales ahora libres de las restricciones de la alianza.

Este enfrentamiento también tiene una dimensión política. Si Trump no puede llegar a un acuerdo sobre el enriquecimiento nuclear de Irán –la razón misma para ir a la guerra– socavará su capacidad de cantar victoria, como bien sabe Teherán.

El presidente publicó ayer:

“Irán nos acaba de informar que se encuentran en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible”. Ahora ¿por qué le dirían eso?

Esto es algo que sé tras décadas de cubrir a este hombre: a pesar de sus amenazas de destruir la civilización iraní, Trump nunca hará eso. Su corazón no está en eso. No quiere pasar a los libros de historia por haber eliminado una civilización antigua.

Es por eso que Trump sigue ampliando los plazos del alto el fuego con la esperanza de llegar a un acuerdo razonable.

El ejército estadounidense, como dice el presidente, ha destruido la fuerza aérea y la marina de Irán. En ese sentido, ha sido una gran victoria, incluso si los demócratas y algunos de los antiguos aliados de Trump en los medios conservadores no quieren admitirlo.

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Pero Irán sí tiene una carta que jugar: no hacer nada.

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Donald Trump inició esta guerra y, después de dos meses, todavía está tratando de descubrir cómo salir de ella.