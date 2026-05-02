Tether respalda a la fintech belo argentina en un intento por expandir los pagos de monedas estables en América Latina – Trade Finance Global

Tether ha liderado una ronda de financiación Serie A de 14 millones de dólares en Belo para expandir los pagos basados ​​en monedas estables en toda América Latina.

La billetera digital de Belo permite a los usuarios mantener monedas locales junto con monedas estables vinculadas al dólar como Tether (USDT), respaldando pagos, divisas y transferencias transfronterizas.

La inversión respaldará la expansión regional de Belo a medida que aumente la demanda de dólares digitales en economías propensas a la inflación como Argentina.

Tether, el gigante de las monedas estables, lideró una reciente ronda de financiación Serie A de 14 millones de dólares para belo, la plataforma argentina de criptomonedas y tecnología financiera que busca expandir las billeteras digitales y los carriles criptográficos en América Latina (LatAm).

Las monedas estables han ganado popularidad en los mercados emergentes, regiones con inflación típicamente alta, monedas volátiles y acceso limitado al dólar. La claridad proporcionada por la Ley GENIUS de EE. UU. ha permitido la difusión de monedas estables vinculadas al dólar estadounidense en particular.

Belo ofrece una billetera diferencial donde los países pueden mantener monedas locales y dólares digitales. Combina pagos, divisas (FX) y transferencias transfronterizas, con el objetivo de aliviar la fricción de los pagos internacionales.

Tal como está, la billetera belo admite pesos argentinos, reales brasileños, bitcoins y monedas estables como Tether (USDT) y USD Coin (USDC).

La plataforma también integra el sistema de pagos brasileño Pix, permitiendo a los usuarios de Argentina acceder a la red mediante códigos QR.

En los cinco años transcurridos desde su fundación, belo ha crecido a más de 3 millones de usuarios en toda América Latina. “Esta ronda se trata de escalar”, dijo el director ejecutivo de belo, Manuel Beaudroit, en referencia a la expansión planificada de la compañía en Bolivia, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú utilizando los fondos.

Tether es la moneda estable dominante vinculada al dólar estadounidense, lo que hace que su respaldo a belo sea aún más significativo. La demanda de dólares ha sido fuerte en Argentina desde la década de 1980, donde una serie de crisis financieras alimentadas por la deuda fiscal, junto con esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, han provocado un nivel relativamente significativo de dolarización.

La reciente financiación permite a Belo posicionarse como un conducto y puente entre las monedas locales y el dólar estadounidense.

La ronda contó con la participación de Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures y G2.