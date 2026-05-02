Fecha de lanzamiento de EA Sports UFC 6 confirmada con nuevo modo y detalles de acceso anticipado | AltChar

Artes Electrónicas ha anunciado EA Deportes UFC 6 con fecha de lanzamiento fijada para el 19 de junio. Esta próxima entrega de la franquicia EA Sports MMA incluirá contenido nuevo, modos ampliados y acceso anticipado para quienes compren la versión premium del juego.

El acceso anticipado estará disponible a partir del 12 de junio para los propietarios de Ultimate Edition. Este se ha convertido en uno de los muchos juegos de deportes que hoy en día lanzan su título anticipadamente para los fanáticos que desean comenzar antes de su lanzamiento mundial.

Los atletas de portada también han sido revelados para EA Sports UFC 6. Alex Pereira adornará la portada de la Edición Estándar, mientras que Max Holloway encabezará la Edición Definitiva.

Tanto Pereira como Holloway son algunos de los luchadores más comercializables del MMA moderno, lo que debería complacer a los fanáticos de la franquicia. Ultimate Edition incluye un Fighter Pass que otorgará a los jugadores acceso a ocho luchadores adicionales durante los próximos años.

Se podrá acceder a dos luchadores en el lanzamiento, lo que muestra aún más el enfoque de servicio en vivo de EA para la lista general de luchadores del juego. Finalmente, habrá dos expansiones importantes.

Estas actualizaciones incluirán lanzamientos de contenido similares al Fighter Pass e incluso un modo de juego completamente nuevo este invierno de 2026. Ese verano seguirá otra expansión.

EA Alex Pereira cubre la Edición Estándar mientras que Max Holloway cubre la Edición Definitiva

No se sabe qué implica el nuevo modo, pero su promesa es una buena señal de que EA busca continuar brindando soporte a UFC 6 mucho después del lanzamiento. EA Sports UFC 6 se lanza en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El juego está actualmente en desarrollo para PC, pero aún no hay información sobre una ventana de lanzamiento para esa versión. Se deberían revelar más detalles y jugabilidad en las próximas semanas.

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