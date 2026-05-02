Estrellas de hielo y especias en el anuncio picante de Wendys tras la pelea con McDonalds: Mira.

Estrellas de hielo y especias en el anuncio picante de Wendys tras...

Después de una disputa picante en McDonald’s en abril, Ice Spice está mostrando su lealtad a otra cadena de comida rápida. La nativa del Bronx protagonizó un nuevo anuncio de Wendy’s promocionando el sándwich de pollo a la parrilla de la empresa el viernes (1 de mayo).

“¡Escucha! ¡Escucha!”, dijo en el video. “¿Nueva picante?”

La joven de 26 años cambió su nombre de Ice Spice a “Ice Spicy” y tiene una cadena helada para combinar con el nuevo alias. Incluso se tatuó para conmemorar el cambio de marca, mientras que la pegajosa producción de su sencillo “Thootie” sirve de banda sonora.

“Nuevo pollo picante mejorado, solo en Wendy’s”, continúa en el clip. “La pimienta reconoce a la pimienta.”

Miembros del “Gabinete de Especias” parecían aprobar la colaboración. “La colaboración que necesitábamos, ¿ahora ves que McDonald’s no tiene a nadie? Wendy’s es la mejor en hacerlo”, escribió un fan a X.

El mes pasado, Ice Spice se divirtió con su altercado viral en McDonald’s, donde bromeó que “esto no pasaría en Wendy’s” en X.

El abogado de Ice Spice reveló que la rapera estuvo involucrada en una confrontación física en mitad de abril en un McDonald’s de Hollywood, donde fue abofeteada en un “ataque no provocado” sin seguridad presente.

Ice también tuvo una discusión separada con un cliente masculino afuera, que se tornó física y terminó con la rapera en el suelo.

El abogado de Spice declaró que buscarán “responsabilizar a los perpetradores por sus acciones” y también están considerando responsabilizar al establecimiento por su aparente falta de seguridad.

“El ataque no provocado a mi cliente ha sido reportado al LAPD y buscaremos todas las vías criminales y civiles para responsabilizar a los perpetradores por sus acciones”, afirmó Cohen. “También estamos explorando responsabilizar al lugar por su aparente falta de seguridad adecuada”.

¡Mira el anuncio de Wendy’s de Ice Spice a continuación!