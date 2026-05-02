Un tribunal restringe el acceso al aborto en EE. UU. al bloquear el envío por correo de mifepristona

alternar título Charlie Neibergall/AP

Un tribunal federal de apelaciones ha restringido el acceso a uno de los métodos de aborto más comunes en Estados Unidos al bloquear el envío por correo de mifepristona. Un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente en persona en las clínicas. Desde el fallo de la Corte Suprema de 2022 que anuló Roe v. Wade y permitió la aplicación de las prohibiciones del aborto, las recetas por correo se han convertido en una forma importante de realizar abortos, incluso en los estados donde existen prohibiciones. La decisión establece una probable apelación ante la Corte Suprema.

Un tribunal federal de apelaciones ha restringido el acceso a uno de los métodos de aborto más comunes en Estados Unidos al bloquear el envío por correo de recetas de mifepristona.

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, exige que la píldora abortiva se distribuya únicamente en persona en las clínicas.

“Cada aborto facilitado por la acción de la FDA cancela la prohibición de Luisiana sobre los abortos médicos y socava su política de que ‘todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y es, por lo tanto, una persona jurídica'”, afirma el fallo.

Los jueces han recurrido durante mucho tiempo a los juicios de la Administración de Alimentos y Medicamentos sobre la seguridad y la regulación adecuada de los medicamentos.

Los funcionarios de la FDA durante la presidencia de Donald Trump han declarado repetidamente que la agencia está llevando a cabo una nueva revisión de la seguridad de la mifepristona, siguiendo las instrucciones del presidente.

Los jueces señalaron en su fallo que la FDA “no podía decir cuándo podría completarse esa revisión y admitió que todavía estaba recopilando datos”.

En un expediente judicial, el fiscal general de Luisiana y una mujer que dice haber sido obligada a tomar pastillas abortivas solicitaron que las normas de la FDA se revocaran hasta el momento en que se permitía recetar y dispensar las pastillas sólo en persona.

Un juez federal con sede en Luisiana dictaminó el mes pasado que esas asignaciones socavaban la prohibición del aborto en el estado, pero no llegó a derogar las regulaciones de inmediato.

Desde el fallo de la Corte Suprema de 2022 que anuló Roe v. Wade y permitió la aplicación de las prohibiciones del aborto, las recetas por correo se han convertido en una forma importante de realizar abortos, incluso en los estados donde existen prohibiciones.

“Esto afectará el acceso de las pacientes al aborto y a la atención del aborto espontáneo en todos los estados del país”, dijo Julia Kaye, abogada de la ACLU. “Cuando se restringe la telemedicina, las comunidades rurales, las personas con bajos ingresos, las personas con discapacidades, los sobrevivientes de violencia de pareja y las comunidades de color son las que más sufren”.

La mifepristona fue aprobada en el año 2000 como una forma segura y eficaz de interrumpir los embarazos prematuros. Por lo general, se usa en combinación con un segundo medicamento, el misoprostol.

Debido a casos raros de sangrado excesivo, la FDA inicialmente impuso límites estrictos sobre quién podía recetar y distribuir la píldora: sólo médicos especialmente certificados y solo después de una cita en persona donde la persona recibiría la píldora.

Ambos requisitos se eliminaron durante los años de COVID-19. En ese momento, los funcionarios de la FDA bajo el presidente Joe Biden dijeron que después de más de 20 años de monitorear el uso de mifepristona y revisar docenas de estudios que involucraban a miles de mujeres, estaba claro que las mujeres podían usar la píldora de manera segura sin supervisión directa.

El fallo del viernes establece una probable apelación ante la Corte Suprema.

El tribunal superior, de mayoría conservadora, anuló el aborto como un derecho nacional en 2022, pero dos años después preservó por unanimidad el acceso a la mifepristona.

Sin embargo, esa decisión de 2024 eludió las cuestiones centrales al dictaminar que los médicos antiaborto detrás del caso no tenían capacidad legal para demandar.