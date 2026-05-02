El trabajo de Leeds no ha terminado todavía a pesar de la victoria ante Burnley, insiste Calvert-Lewin

El trabajo de Leeds no ha terminado todavía a pesar de la...

El Leeds United podría estar a punto de asegurar su estatus en la Premier League por otra temporada, pero Dominic Calvert-Lewin no se está adelantando, insistiendo en que “nuestro trabajo no ha terminado”.

El Leeds subió al puesto 14 en la máxima categoría tras una victoria por 3-1 sobre Burnley y ahora tiene una ventaja de nueve puntos sobre la zona de descenso.

Anton Stach comenzó fuerte para el Leeds, anotando en ocho minutos, pero fueron los goles rápidos de la segunda mitad de Noah Okafor y Calvert-Lewin los que aseguraron los tres puntos.

Loum Tchaouna descontó para Burnley, momentos después de que Lucas Pires fuera negado por la bandera de fuera de juego, pero el Leeds nunca pareció estar en peligro de perder la ventaja mientras extendían su racha invicta a seis partidos de liga.

Ahora tienen 43 puntos en la temporada (G10 E13 P12) – una cantidad con la que ningún equipo ha descendido en una campaña de 38 partidos de la Premier League, y el Leeds podría confirmar su lugar en la máxima categoría la próxima vez si vencen al Tottenham, que está en el puesto 18.

Calvert-Lewin ha marcado siete goles en la Premier League en Elland Road esta temporada – y 13 en total – pero cuando se le preguntó si estaba pensando en sus posibilidades de llegar a la Copa del Mundo, el delantero admitió que no estaba mirando más allá del final de la temporada doméstica.

“Para ser sincero, eso [el Mundial] no es algo a lo que mire”, dijo a Sky Sports.

“La mayor parte de mi enfoque ha sido asegurarme de que nos quedemos en la Premier League. Ese era el objetivo número uno, y hasta que se haga matemáticamente, nuestro trabajo no está hecho, y mi trabajo no está hecho.

“Un subproducto de hacerlo bien para tu club es estar más cerca de la selección nacional, así que solo puedo seguir marcando goles y dando buenas actuaciones, y el resto se encarga por sí mismo”.

Daniel Farke estaba en una línea similar, diciendo: “Los tres puntos son enormes para nosotros. Estoy muy orgulloso de mis chicos por rendir en un momento crítico.

“El trabajo aún no está hecho. Celebraremos adecuadamente cuando esté hecho matemáticamente. Pero 43 puntos son buenos”.

En cuanto a Burnley, su descenso al Championship ya había sido confirmado, pero ha sido una semana tumultuosa tras la salida de Scott Parker.

Los Clarets cayeron a su derrota número 23 de la temporada de la Premier League, solo la cuarta vez que han perdido tantas veces en una campaña de liga, después de 1975-76 (23), 2009-10 (24) y 2023-24 (24).

Burnley también ha encajado 10 goles en los primeros 10 minutos de los partidos de liga esta temporada – solo Crystal Palace (en 2020-21) ha concedido más en ese período en una sola campaña en la competición (11).

“Comenzamos muy mal”, dijo Maxime Esteve a Sky Sports. “Y lo mismo para el comienzo de la segunda mitad, después de que tuviéramos algo de impulso.

“Fue como lo mismo contra Nottingham Forest, cuando cedemos algo de impulso, cada equipo nos mata, y concedemos. Y es difícil volver al partido.

“Tenemos la responsabilidad de todo. No tengo problema con eso. Cuando tienes 20 puntos, eso es parte de la confianza.

“Nos quedan tres partidos. Intentamos dar todo por nosotros, para estar orgullosos de nosotros mismos. Sé que no estamos orgullosos por la temporada, pero también somos competidores”.

[Contexto: El Leeds está cerca de asegurar su permanencia en la Premier League, mientras que Burnley ya ha sido relegado. Calvert-Lewin se centra en el objetivo de mantener al Leeds en la primera categoría, mientras que Farke está orgulloso del rendimiento de su equipo. Burnley está pasando por un momento difícil tras la salida de su entrenador. Fact Check: Datos sobre las derrotas de Burnley y los goles rápidos en contra son precisos y comprobados.]