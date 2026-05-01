Telecom Argentina enfrenta período extendido de revisión antimonopolio en Argentina

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Ya salió la última actualización de Telecom Argentina ((TEO)).

El 30 de abril de 2026, Telecom Argentina reveló que el Tribunal Antimonopolio de Argentina extendió por 30 días el período de revisión original de 45 días establecido bajo el artículo 14 de la Ley 27.442 para un procedimiento de notificación antimonopolio que comenzó a contar el 24 de febrero de 2026. La extensión, que sigue a un evento material previo reportado el 5 de agosto de 2025, mantiene la transacción o conducta de la compañía bajo un prolongado escrutinio regulatorio y deja abre la posibilidad de nuevas extensiones, lo que podría afectar el calendario de iniciativas corporativas o competitivas relacionadas.

La Resolución del Tribunal TDC 14/2026 se aplica en el marco del procedimiento EXâ€’2025â€’22498026 relativo a la notificación de Telecom Argentina conforme al artículo 9 de la Ley 27.442. Al alargar la ventana de revisión y permitir extensiones adicionales hasta que se alcance el máximo legal, los reguladores señalan una evaluación antimonopolio intensiva que puede retrasar resultados importantes para Telecom Argentina y sus partes interesadas, incluidos los inversores que monitorean el riesgo regulatorio en el sector de telecomunicaciones de Argentina.

La calificación de analista más reciente sobre las acciones (TEO) es Compra con un precio objetivo de $ 16,00. Para ver la lista completa de pronósticos de analistas sobre la acción de Telecom Argentina, consulte el TEO Página de previsión de acciones.

La opinión de Spark sobre las acciones de TEO

Según Spark, analista de inteligencia artificial de TipRanks, TEO es neutral.

La puntuación está impulsada principalmente por fundamentos mixtos: el fuerte crecimiento reciente de los ingresos y la resistente generación de efectivo se ven compensados ​​por un retorno a las pérdidas netas y una calidad desigual de las ganancias. Técnicamente, la tendencia es positiva con un impulso moderado, mientras que la valoración está respaldada por el alto rendimiento de los dividendos, pero limitada por una relación precio-beneficio negativa impulsada por las pérdidas.

Para ver el informe completo de Spark sobre las acciones de TEO, haga clic aquí.

Más sobre Telecom Argentina

Telecom Argentina SA es una empresa de telecomunicaciones líder en Argentina, que brinda telefonía fija y móvil, banda ancha y servicios digitales relacionados a clientes residenciales y corporativos a nivel nacional. La empresa opera en un mercado altamente regulado donde la competencia y la supervisión antimonopolio desempeñan un papel importante en la configuración de sus decisiones estratégicas y oportunidades de crecimiento.

Volumen de negociación promedio: 285,413

Señal de sentimiento técnico: Compra fuerte

Capitalización de mercado actual: $ 5,61 mil millones

Para un examen en profundidad de las acciones de TEO, vaya a Página de descripción general de TipRanks.

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