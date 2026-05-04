Antes del Mundial, la FIFA criticada por politizar el deporte con premio de Trump

Funcionarios y jugadores de fútbol cuestionan la decisión de la FIFA de otorgar su primer Premio de la Paz al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Con seis semanas para que comience la Copa del Mundo, la FIFA ha recibido críticas por politizar el fútbol y socavar la credibilidad del deporte como una fuerza para el bien.

La presidenta de la Asociación Noruega de Fútbol (NFF), Lise Klaveness, ha instado a la FIFA a desechar su premio de paz para evitar involucrarse en política, sugiriendo que la entrega de tales premios debería quedar en manos del Instituto Nobel en Oslo.

Dirigida por Gianni Infantino, el organismo rector del deporte a nivel mundial ha sido criticado por otorgar su primer premio de paz al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sorteo de la Copa del Mundo en diciembre.

El premio de paz de la FIFA fue visto por muchos como un premio de consolación para Trump, quien ha dicho en numerosas ocasiones que debería recibir el Premio Nobel de la Paz y cuyo país será coanfitrión de la Copa del Mundo de este año junto con Canadá y México.

“Queremos verlo [el premio de paz de la FIFA] abolido. No creemos que sea parte del mandato de la FIFA otorgar este premio; creemos que ya tenemos un Instituto Nobel que realiza ese trabajo de manera independiente”, dijo Klaveness en una conferencia de prensa en línea.

“Creemos que es importante que las federaciones de fútbol, las confederaciones y también la FIFA intenten evitar situaciones en las que esta distancia prudente entre los líderes estatales se ve desafiada, y estos premios suelen ser muy políticos si no tienes instrumentos y experiencia realmente buenos para hacerlos independientes, con jurados y criterios, etcétera.

“Ese es un trabajo a tiempo completo; es tan sensible. Creo que desde un punto de vista de recursos, desde un punto de vista de mandato, pero lo más importante desde un punto de vista de gobernanza, creo que también debería evitarse en el futuro”, dijo.

La abogada de 45 años dijo que la junta de la NFF enviará una carta diciendo que apoya los llamados a una investigación sobre la entrega del premio por parte de la organización sin fines de lucro FairSquare, que ha alegado que Infantino y la FIFA podrían haber infringido sus propias pautas éticas respecto a la imparcialidad política al otorgar el premio.

“Debería haber controles y equilibrios sobre estos temas, y esta queja de FairSquare debería ser tratada con un cronograma transparente, y la argumentación y la conclusión deberían ser transparentes,” dijo Klaveness

La FIFA no respondió a la solicitud de comentario de Al Jazeera.

“Burla de la carta de derechos humanos”

Mientras tanto, el futbolista australiano Jackson Irvine dijo que la credibilidad del fútbol como una fuerza para el bien ha sido socavada por la FIFA, acusándola de burlarse de su propia Política de Derechos Humanos.

Irvine también criticó la decisión de la FIFA de darle el Premio de la Paz al presidente de los Estados Unidos, Trump.

Los Estados Unidos lanzaron un ataque militar en Venezuela un mes después del sorteo y comenzaron ataques aéreos conjuntos con Israel en Irán el 28 de febrero.

“Como organización, tendrías que decir que decisiones como la que vimos al otorgar este premio de paz ridiculizan lo que están tratando de hacer con la carta de derechos humanos y tratan de usar el fútbol como una fuerza motriz global para el bien y el cambio positivo en el mundo”, dijo Irvine a la agencia de noticias Reuters.

“Decisiones como esa sienten como si nos hubieran retrocedido en el mercado percibido de lo que actualmente es el fútbol, especialmente en el nivel superior, donde se está desconectando tanto de la sociedad y de las raíces de lo que el juego realmente es y significa en nuestras comunidades y en el mundo,”

La FIFA publicó su primera Política de Derechos Humanos en 2017. Su Marco de Derechos Humanos para la Copa del Mundo de 2026 incluye disposiciones para que las ciudades anfitrionas promuevan la inclusión, protejan la libertad de expresión y prohíban la discriminación durante el torneo del 11 de junio al 19 de julio.

Sin embargo, grupos de derechos han dicho que la FIFA necesita hacer más para presionar a los Estados Unidos para abordar los riesgos de abusos de derechos humanos para atletas, aficionados y trabajadores, señalando una dura represión de la inmigración y una campaña de deportación emprendida por la administración Trump.